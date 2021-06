Tour de France 2021, tutti gli sconfitti della cronometro: Roglic, Thomas, Carapaz demoliti da Pogacar. Ora bisogna attaccare

Tadej Pogacar ha letteralmente dominato la cronometro del Tour de France, giganteggiando lungo i 27,2 km pianeggianti tra Changé e Laval Espace Mayenne. Doveva essere una prova contro il tempo adatta agli specialisti e invece lo sloveno si è letteralmente superato, regolando le stelle del tic-tac e tutti i suoi avversari diretti per la conquista della maglia gialla. Il campione in carica ha brillato alla sontuosa media di 51.000 km/h e ha già messo una prima ipoteca sul trionfo in questa edizione della Grande Boucle.

Tutti gli altri big hanno accusato distacchi enormi: si è parzialmente salvato lo sloveno Primoz Roglic (a 44”), il colombiano Rigoberto Uran ha pagato 1’08”, il francese Julian Alaphilippe ha risentito di 1’11”, il britannico Geraint Thomas ha lasciato sul piatto 1’18”, addirittura 1’44” per l’ecuadoriano Richard Carapaz, 2’36” per il colombiano Nairo Quintana. Una caporetto per tantissimi fenomeni e Pogacar, che ora si trova a 8” dalla maglia gialla del coriaceo olandese Mathieu van der Poel, inizia già a gongolare.

D’altronde la classifica generale parla abbastanza chiaro: 40” sul francese Julian Alaphilippe, 1’21” sul colombiano Rigoberto Uran, 1’36” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 1’40” su Primoz Roglic, 1’46” sul britannico Geraint Thomas, 2’37” sul colombiano Nairo Quintana. A questo punto chi vorrà davvero ribaltare il Tour de France dovrà attaccare in montagna, già da sabato sulle Alpi. Non c’è più tempo per fare melina, Pogacar ha già ruggito prepotentemente da vero campione in carica.

