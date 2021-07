LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Cavendish per il bis, Colbrelli ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2021. La Tours-Chatearoux, di 160,2 chilometri, sarà una ghiotta occasione per i velocisti puri del gruppo. Difatti sarà una frazione molto tranquilla a livello altimetrico e che non creerà scompiglio in classifica.

L’unica asperità del giorno è il GPM di quarta categoria della Côte de Saint-Aignan al chilometro 72,6 con i suoi 2,1 chilometri al 2,9%. Presente anche il traguardo volante di Lucay-le-Male al chilometro 104,3, che offrirà ai velocisti una prima occasione di confronto in vista del traguardo. Il finale è totalmente pianeggiante.

Dopo quanto dimostrato nella quarta tappa, siamo più che certi che Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) non resterà lì a guardare e punterà al suo storico 50esimo successo in una grande corsa a tappe. Contro di lui il padrone di casa Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), apparso in netta crescita, ma anche un’agguerrita Alpecin-Fenix con Tim Merlier, già vincitore a Pontivy, e Jasper Philipsen.

Chiamato al riscatto un altro transalpino, Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Ovviamente l’Italia si affiderà al campione nazionale Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), che si è presentato alla Grande Boucle con una forma invidiabile. Da non sottovalutare il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ma anche Cees Bol (Team DSM) e l’ex maglia iridata Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

