17.38 La nuova classifica generale del Giro d’Italia:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 48:29:23

2 2 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 0:45

3 3 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:12

4 4 – CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:17

5 5 – YATES Simon Team BikeExchange 1:22

6 6 – BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe 1:50

7 7 – EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 2:22

8 8 – CICCONE Giulio Trek – Segafredo 2:24

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 2:49

10 10 – MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 3:15

11 12 ▲1 BARDET Romain Team DSM 3:29

12 13 ▲1 VALTER Attila Groupama – FDJ 3:51

13 14 ▲1 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 4:04

14 15 ▲1 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 4:25

15 16 ▲1 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5:43

16 17 ▲1 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 7:04

17 18 ▲1 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 7:06

18 19 ▲1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 7:16

19 21 ▲2 GUERREIRO Ruben EF Education – Nippo 7:49

20 23 ▲3 SCHULTZ Nick Team BikeExchange 8:45

17.32 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 100 80 5:43:48

2 HAMILTON Chris Team DSM 40 50 ,,

3 BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo 20 35 0:15

4 BENNETT George Team Jumbo-Visma 12 25 ,,

5 VISCONTI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 4 18 1:12

6 BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team 15 1:25

7 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 12 1:47

8 PETILLI Simone Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 10 ,,

9 HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick Step 8 3:00

10 RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec 6 4:19

11 DE BONDT Dries Alpecin-Fenix 5 7:07

12 NIV Guy Israel Start-Up Nation 4 ,,

13 TESFATSION Natnael Androni Giocattoli – Sidermec 3 7:13

14 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 2 ,,

15 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 1 10:07

16 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 10:14

17 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

18 SÁNCHEZ Luis León Astana – Premier Tech ,,

19 STORER Michael Team DSM ,,

20 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma ,,

21 GROßSCHARTNER Felix BORA – hansgrohe ,,

22 IZAGIRRE Gorka Astana – Premier Tech ,,

23 VALTER Attila Groupama – FDJ ,,

24 COVI Alessandro UAE-Team Emirates ,,

25 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

26 SCHULTZ Nick Team BikeExchange ,,

27 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

28 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech ,,

29 FABBRO Matteo BORA – hansgrohe ,,

30 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers ,,

17.29 Nibali taglia il traguardo a 10.’06”. Ha guadagnato 7″ sul gruppo maglia rosa. Ci ha fatto divertire. Grazie Squalo.

17.28 Nibali a 1500 metri dall’arrivo, sta dando tutto! Dietro tira la inesorabile Ineos.

17.27 Scivolata in discesa per Moscon. Non sembrano esserci conseguenze gravi.

17.26 La gente a bordo strada sta impazzendo vedendo Vincenzo Nibali che ha guadagnato terreno sul gruppo maglia rosa! Sono immagini stupende!

17.25 NIBALI HA GUADAGNATO 10 SECONDI!! Che cuore lo Squalo, in discesa ha fatto la differenza!

17.22 Andrea Vendrame ha vinto la prima tappa della carriera al Giro d’Italia. Chissà che ora, a 26 anni, la sua carriera non possa svoltare. E’ un corridore veloce, ma oggi ha tenuto benissimo in una tappa molto dura e con salite impegnative.

17.21 VINCENZO NIBALI IN TESTA AL GRUPPO IN DISCESA! Oggi lo Squalo è veramente brillante!

17.21 Quinta piazza per Visconti.

17.20 3° Brambilla davanti a Bennett. Il neozelandese manda a quel paese con il braccio l’italiano.

17.19 VENDRAMEEEEEEEEEEE!!! Implacabile, era più veloce e ha battuto nettamente Hamilton.

17.19 Volata a due tra Vendrame e Hamilton per la vittoria. Davanti c’è l’italiano, l’australiano non dà cambi.

17.18 ULTIMO KM! Il gruppo principale transita ora al GPM.

17.17 Hamilton ha ripreso Vendrame. Forse il veneto ha sprecato troppe energie.

17.17 2 km all’arrivo, Brambilla e Bennett si marcano tra di loro: ormai si sono giocati la tappa.

17.16 VENDRAME HA STACCATO HAMILTON! Questo però è un errore tattico, perché è più veloce!

17.16 ATTACCA HAMILTON! Vendrame va a chiudere, mentre si sono fatti sorprendere Brambilla e Bennett!

17.15 Nibali e Ciccone sono stati riassorbiti. La Ineos è inattaccabile, ma almeno abbiamo visto un po’ di fantasia. Ci è piaciuto l’attacco dello Squalo e del suo giovane capitano.

17.14 Ripreso Bennett, terminata la discesa. 4 km all’arrivo. Brambilla, Vendrame, Bennett e Hamilton si giocano la tappa.

17.12 SI MUOVE BERNAL IN PRIMA PERSONA! La maglia rosa va a riprendere i due italiani. La Ineos non ha dato spazio, ma bravi lo stesso per averci provato.

17.12 Nibali e Ciccone si danno cambi regolari, ma Moscon si riporta su di loro.

17.11 BENNETT ATTACCA IN DISCESA! Brambilla si fa sorprendere!

17.11 7 km all’arrivo per i fuggitivi, è una tappa nella tappa. Si lotta per il successo parziale e per la classifica generale.

17.10 Ciccone si alza sui pedali e rilancia l’andatura!

17.09 Nibali e Ciccone hanno guadagnato una manciata di secondi. Per ora la Ineos non lascia spazio. Il siciliano e l’abruzzese stanno affrontando il tratto duro della salita.

17.08 NIBALIIIIIIIIIIIIII!!!! Attacco di coppia per Nibali e Ciccone! I due corridori della Trek-Segafredo provano ad evadere!

17.08 ATTACCA GIULIO CICCONE TRA GLI UOMINI DI CLASSIFICA!

17.07 9 km all’arrivo. La discesa terminerà a 3500 metri dal traguardo. Il finale sarà in leggera salita.

17.06 Contrattacco di Brambilla, che transita davanti a Bennett al GPM. I primi quattro sono comunque ancora tutti insieme. Ora la discesa!

17.06 ATTACCA BENNETT! Hamilton va subito a chiudere, attenti anche Brambilla e Vendrame.

17.05 Visconti è quinto a 35″ dal gruppetto di testa.

17.03 Se questi quattro arrivassero in volata, Vendrame sulla carta sarebbe nettamente il più veloce. Il 26enne veneto dovrà essere bravo a non farsi sorprendere, perché gli attacchi non mancheranno…

17.02 Attenzione perché Brambilla è forte in discesa. Mancano 2,5 km al GPM per Vendrame, Brambilla, Hamilton e Bennett. A 12’29” il gruppo maglia rosa.

17.01 Rientrano Bennett e Brambilla. E’ stato il neozelandese a chiudere il gap. Sono in quattro al comando.

17.01 Per Vendrame si è messa bene, perché si è messo alle spalle il tratto a lui meno congeniale.

17.00 Ora due coppie contrapposte. Davanti Hamilton e Vendrame, poco dietro Bennett e Brambilla.

17.00 Il tratto duro della salita è terminato.

16.59 Hamilton scatta e va a riprendere Vendrame.

16.59 Scende a 7″ il vantaggio di Vendrame a 4 km dal GPM. Brambilla, Hamilton e Bennett sono vicini.

16.58 Filippo Ganna ha terminato il suo lavoro e si è sfilato. Ora c’è Puccio in testa al gruppo.

16.56 Ora Vendrame fatica nel tratto al 14%. L’italiano inizia a girarsi. Dietro il terzetto degli inseguitori è tirato da Brambilla.

16.55 Bravissimo Vendrame, 11″ sugli inseguitori. E chi l’avrebbe mai detto. A inizio carriera era un corridore votato più che altro alle volate, adesso si difende alla grande anche su queste salite dure.

16.54 Sagan si stacca dal gruppo degli uomini di classifica.

16.53 Stupisce Vendrame! Nel tratto duro guadagna qualcosa, ora ha 10″ su Brambilla, Hamilton e Bennett.

16.53 Anche il gruppo inizia il Passo del Carnaio. Indovinate chi sta tirando per la Ineos in testa al plotone? Ovviamente Filippo Ganna…

16.52 Vendrame in testa, a 7″ Hamilton, Bennett e Brambilla. Ancora più dietro Edet e Visconti.

16.51 Edet e Visconti in difficoltà. Bennett e Brambilla stanno andando a riprendere Vendrame. Con loro anche Hamilton.

16.49 Vendrame ha attaccato nel tratto più agevole della salita. Ora arrivano i 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%. E’ qui che si decide la tappa…

16.48 VENDRAME PARTE AL CONTRATTACCO E SE NE VA!

16.48 Rientra anche Vendrame.

16.47 Rientra a fatica anche Visconti, sono in cinque davanti: Brambilla, Hamilton, Edet, Bennett e Visconti.

16.46 Hamilton, Edet e Bennett vanno a chiudere su Brambilla.

16.46 Si staccano Petilli, Albanese, Honoré e Tesfazion.

16.45 ALTRO ATTACCO DI BRAMBILLA! Attenzione perché forse sta spendendo fin troppe energie. Il tratto duro della salita non è ancora arrivato.

16.44 Sulla carta i più forti in salita tra gli attaccanti sono Bennett e Brambilla.

16.43 Primo scatto di Gianluca Brambilla, che oggi si gioca una grande occasione!

16.43 Gruppo maglia rosa sempre tirato dalla Ineos-Grenariers di Bernal. Ritmi blandi e distacco di 12’06” dalla vetta.

16.41 Inizia il Passo del Carnaio per i fuggitivi! 10.8 km al 5,1% di pendenza media, ma il tratto centrale è durissimo, con 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%!

16.40 Il belga De Bondt transita per primo al traguardo volante e si prende 3″ di abbuono.

16.39 Ecco i nomi dei battistrada: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis), Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec).

16.37 Abbiamo dunque tredici uomini al comando con 11’53” di vantaggio. Siamo ad un chilometro dal traguardo volante di Santa Sofia che immetterà al decisivo Passo del Carnaio.

16.34 Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec) sono riusciti a riportarsi sulla testa della corsa.

16.31 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) è segnalato a circa 1′ dai fuggitivi.

16.29 Inseguono a 12″ Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec).

16.27 Sono adesso in dieci in testa alla corsa: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

16.25 Anche il gruppo ha superato il GPM del Passo della Calla e sta affrontando la discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia.

16.22 Dietro di lui sette uomini: Brambilla, Visconti, Vendrame, Bennett, Hamilton, Albanese e Ravanelli. Altri 4 uomini all’inseguimento: Bouchard, Petilli, De Bondt, Tesfazion.

16.20 Davanti alcuni fuggitivi hanno preso il largo lungo la discesa! Allunga Honorè!

16.17 40 km alla fine e 10’33” per i fuggitivi. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis) e Guy Niv (Israel Start-Up Nation). Victor Campenaerts (Qhubeka Assos) è già stato ripreso dal gruppo.

16.14 Adesso i fuggitivi dovranno affrontare circa 30 km di discesa che li porterà al traguardo volante di Santa Sofia.

16.11 Siamo ufficialmente arrivati in Emilia-Romagna.

16.08 Come da pronostico Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team) è passato per primo al GPM del Passo della Calla incrementando così il suo vantaggio nella classifica della maglia azzurra. Dietro di lui Dries De Bondt e Andrea Vendrame.

16.06 I battistrada si trovano ad un chilometro dalla vetta del Passo della Calla.

16.03 Alcuni velocisti hanno perso contatto dal gruppo della maglia rosa il cui ritmo peró è abbastanza contenuto.

16.00 Dries De Bondt (Alpecin Fenix) è riuscito a rientrare sulla testa della corsa.

15.57 50 chilometri al traguardo.

15.53 A guidare il gruppo sempre la Ineos Grenadiers con Filippo Ganna: nessuno decide di attaccare la Maglia Rosa, soprattutto vista la dimostrazione di forza di Bernal di ieri.

15.50 Tra gli attardati nel gruppo davanti c’è sicuramente Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS).

15.47 Cambio di mantellina per Egan Bernal, la pioggia si fa sentire.

15.44 55 chilometri al traguardo, vantaggio che va oltre gli 11′.

15.42 Si stanno raggruppando i corridori al comando della corsa, rientra davanti anche Visconti.

15.38 I fuggitivi stanno approcciando il Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%.

15.35 Tesfatsion prova in solitaria a riportarsi sugli attaccanti.

15.33 Gli altri otto componenti della fuga del mattino sono a 30” di ritardo.

15.31 Otto corridori rimasti nel gruppo davanti: Albanese, Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla, Ulissi, Bennett e Hamilton.

15.29 Gli altri contrattaccanti provano ad inseguire, ma si fa dura per rientrare sul primo drappello.

15.27 Da dietro si stanno riagganciando anche Bennett e Ulissi.

15.25 Un piccolo drappello è riuscito ad evadere tra i fuggitivi, ci sono Vendrame, Ravanelli, Honore, Brambilla e Hamilton.

15.23 Caduta in gruppo per Naesen.

15.22 Si sono staccati davanti Tesfatsion e Campenaerts.

15.21 70 chilometri al traguardo.

15.19 In gruppo problema meccanico per Carr (EF Nippo).

15.18 A tutta Vendrame in discesa, perdono contatto già un paio di corridori nel drappello davanti.

15.16 Il plotone ha appena scollinato sul GPM.

15.13 Fortissimo temporale sulla corsa in discesa. Attenzione a quando passerà il gruppo.

15.10 La classifica dei GPM aggiornata:

15.06 Scollinamento sul Passo della Consuma per i fuggitivi: Bouchard ovviamente sprinta per i punti e aumenta il margine nella classifica per la Maglia Azzurra.

15.04 80 chilometri all’arrivo.

15.02 Ci avviciniamo ai 10′ di vantaggio per i fuggitivi.

14.59 Ricordiamo che in chiave classifica non ci sono patemi per Bernal: il più vicino tra gli attaccanti è George Bennett, ad oltre 20′.

14.56 Aumenta ancora il margine per i fuggitivi.

14.54 Mantellina per Bernal e per altri corridori di classifica. Difficilmente vedremo attacchi oggi.

14.52 85 chilometri al traguardo.

14.49 Ricordiamo che all’attacco ci sono Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

14.46 Pioggia sulla corsa: bisognerà stare attenti anche alle discese.

14.44 Sempre superiore agli 8′ il vantaggio dei fuggitivi.

14.42 A dettare il ritmo in gruppo sempre il solito Filippo Ganna.

14.40 Sia i fuggitivi che il gruppo sono sul Passo della Consuma.

14.37 Davanti Diego Ulissi sembra mostrare un’ottima gamba.

14.35 Rischio maltempo sulla corsa, si iniziano ad intravedere delle gocce di pioggia.

14.33 Problema meccanico per Christian della Eolo Kometa.

14.31 Rifornimento fisso per il gruppo che procede ad andatura tranquilla.

14.29 Il vantaggio dei battistrada, a 90 km dalla conclusione di Bagno di Romagna, è di 8’27”.

14.27 Gruppo costantemente comandato dalla Ineos Grenadiers seguita dall’Astana-Premier Tech.

14.25 Ricordiamo che questa è un’ascesa di seconda categoria di 17,1 chilometri al 5,7% e picchi del 10%.

14.22 I battistrada si trovano ai piedi del Passo della Consuma.

14.19 95 km al traguardo e 7’54” di vantaggio per i 16 fuggitivi.

14.16 Seguirà quindi una discesa impegnativa fino agli ultimi 5 chilometri. Attenzione perchè ci sarà un falsopiano a salire ai 3500 metri all’arrivo.

14.13 Il momento clou del giorno però, sarà il GPM di terza categoria del Passo del Carnaio (km 202,6) lungo 10,8 chilometri al 5%, ma con alcuni tratti a gradoni molto impegnativi, e pendenze fino al 14% nella parte centrale sino a 10 chilometri dal traguardo.

14.10 Dopo il Passo della Consuma, i corridori dovranno affrontare il GPM di seconda categoria del Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%.

14.07 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

14.04 Sono stati superati primi 100 km di gara. Siamo quasi a metà tappa.

14.01 Ineos Grenadiers costantemente in testa al plotone.

13.58 Ricordiamo ancora una volta i ritiri di Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler (Movistar), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Gino Mader (Bahrain Victorius) e Alex Dowsett, compagno di squadra di De Marchi.

13.55 Il prossimo GPM da affrontare sarà il Passo della Consuma (km 132,6), un’ascesa di seconda categoria di 17,1 chilometri al 5,7% e picchi del 10%.

13.52 Ricordiamo intanto i nomi degli italiani in fuga: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Andrea Vendrame (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

13.49 7’20” è il ritardo del plotone a 116 km dal traguardo.

13.46 Intanto il gruppo si è rialzato.

13.43 Bouchard passa per primo al GPM del Monte Morello davanti a De Bondt e Vendrame.

13.40 Alcuni corridori stanno perdendo contatto dal gruppo. Probabilmente stanno pagando le fatiche di ieri.

13.38 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma), Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

13.35 Filippo Ganna in testa al gruppo con tutta la sua Ineos Grenadiers!

13.32 130 km al traguardo e 5’14” di vantaggio per i sedici battistrada.

13.30 Bouchard davanti a tutti per aggiudicarsi i punti del GPM del Monte Morello.

13.29 Ricordiamo che il Monte Morello è un GPM di terza categoria lungo 7,6 chilometri al 6,6% di pendenza media, e punte del 19%.

13.26 La maglia azzurra Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), attualmente in fuga, ha davanti a sé una bella occasione per poter allungare nella classifica dei GPM.

13.23 Sale a 5’09” il vantaggio dei 16 fuggitivi, con il gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers e in particolar modo da Salvatore Puccio.

13.22 Intanto Nicolas Edet (Cofidis) è riuscito a riportarsi sui fuggitivi che si trovano sull’ascesa del Monte Morello.

13.20 Oltre ai ritiri di Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e Marc Soler (Movistar), vanno segnalati anche quelli di Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step), Gino Mader (Bahrain Victorius) e Alex Dowsett, compagno di squadra di De Marchi.

13.17 Intanto De Bondt è passato per primo al traguardo volante di Sesto Fiorentino, città natale dell’indimenticata ct Alfredo Martini.

13.15 Riepiloghiamo la testa della corsa formata da: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), George Bennett (Jumbo-Visma) e Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè).

13.12 Visconti riesce a rientrare sulla testa della corsa! Abbiamo dunque 15 uomini al comando.

13.09 Visconti si sta avvicinando ai battistrada che hanno già 3’45” di vantaggio sul gruppo!

13.06 Ci provano anche Giovanni Visconti (Bardiani CSF Faizanè) e Nicolas Edet (Cofidis)!

13.05 Abbiamo dunque 15 uomini in testa alla corsa!

13.02 Intanto stanno provando a riportarsi sulla testa della corsa Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Christopher Hamilton (Team DSM), Andrea Vendrame, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team), Simone Petilli (Intermarché Wanty Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka Assos), Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec), Guy Niv (Israel Start-Up Nation) e George Bennett (Jumbo-Visma).

12.59 Arriva la notizia del ritiro forzato di Marc Soler (Movistar).

12.56 Tra di loro Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Dries De Bondt (Alpecin Fenix).

12.53 Si sta formando un quintetto in testa alla corsa!

12.50 Gino Mader (Bahrain Victorius) sta pagando le conseguenze della caduta della tappa di ieri, e si trova ormai attardato a ben 9′ assieme allo stesso Marc Soler.

12.47 Rafal Valls (Bahrain Victorius) nelle retrovie del gruppo dopo esser rimasto coinvolto nella caduta che ha visto finire a terra anche Marc Soler (Movistar) e Fabio Sabatini (Cofidis).

12.45 Ci provano un uomo della Eolo Kometa, uno dell’Androni e un Alpecin Fenix! I tre stanno allungando in un tratto di discesa.

12.42 45,1 chilometri percorsi nella prima ora di questa tappa.

12.40 Nulla da fare sia per Sagan che Roche. Troppa bagarre in testa al gruppo per agguantare la tanto ambita fuga del giorno.

12.37 Ci prova anche la maglia ciclamino Peter Sagan (Bora-hansgrohe)!

12.35 Intanto prova ad allungare Nicholas Roche (Team DSM). Continui scatti in testa al gruppo.

12.32 Secondo il ds di Alessandro De marchi, Nicki Sorensen, le condizioni del friulano, prontamente trasportato in ospedale, non destano preoccupazione. Una grandissima consolazione.

12.30 Attenzione che il plotone si è nuovamente spezzato.

12.29 Gruppo compatto ora.

12.27 Il gruppo va fortissimo e la fuga non riesce a sganciarsi.

12.25 Siamo a 175 chilometri dal traguardo.

12.22 Pare sia caduto anche Gino Mader, il quale, ora, è con Soler.

12.21 Ci provano Bouchard e Bevin, intanto. Marc Soler, invece, è sempre lontanissimo dal gruppo.

12.20 De Marchi viene portato via in ambulanza. Purtroppo non sappiamo nulla sulle sue condizioni.

12.16 Non c’è accordo nel gruppone di testa.

12.15 Il gruppo si è spezzato in due, intanto.

12.14 E’ De Marchi il corridore che sta venendo portato via in barella.

12.13 I corridori della Deceuninck-Quick Step continuano a cercare la fuga.

12.12 Un corridore della Israel sta venendo portato via in barella.

12.10 Jacopo Mosca (Trek-Segafredo) prova ad andare via con Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step).

12.07 Jacopo Mosca sta andando fortissimo in discesa.

12.05 Ripresi Battistella e Cavagna, continuano gli scatti.

12.03 Il gruppo si è spezzato in due tronconi, il primo è molto vicino ai due battistrada.

12.02 Soler è all’ambulanza.

12.01 C’è Peter Sagan a tirare il gruppo all’inseguimento dei primi due.

12.00 Intanto siamo entrati negli ultimi 200 chilometri.

11.57 Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Samuele Battistella (Astana) hanno allungato sul resto del gruppo.

11.55 Anche corridori come Pello Bilbao, Davide Formolo, Joao Almeida e Jai Hindley potrebbero entrare nella fuga odierna per rimontare posizioni in classifica generale.

11.54 Tanti allunghi in testa al gruppo, ma la fuga non va.

11.52 Tantissima battaglia per entrare in fuga.

11.50 Soler è lontanissimo dal gruppo.

11.48 Anche Davide Formolo, dopo la giornata no di ieri, sta provando ad andare in fuga.

11.47 La fuga non si è ancora formata.

11.45 Soler è ancora lontano dal rientrare in gruppo.

11.43 Nella caduta è stato coinvolto anche Marc Soler, uomo di classifica della Movistar.

11.42 C’è stata una caduta in coda al gruppo, nessuna conseguenza grave.

11.39 Il primo scatto è di un corridore della Bardiani, vale a dire Filippo Fiorelli.

11.36 I corridori sono pronti a darsi battaglia per entrare in fuga.

11.33 E’ avvenuta la partenza effettiva.

11.28 Il gruppo esce dalle mura di Siena.

11.26 I corridori stanno sfilando nel centro di Siena.

11.23 Oggi ci sarà grande bagarre per andare in fuga.

11.20 I corridori sono partiti, ma la partenza effettiva avverrà tra dieci minuti.

11.15 Oggi potrebbero provare a rifarsi anche quei corridori che sono andati in crisi ieri, come Giulio Ciccone e Remco Evenepoel. Sempre che la loro sia stata una giornata storta passeggera e non l’inizio di un calo.

11.10 La tappa odierna potrebbe anche regalarci una fuga bidone come quella di L’Aquila 2010. Tanti uomini di classifica sono già lontani da Bernal e vorranno provare a riavvicinarsi.

11.05 La frazione odierna presenta ben quattro GPM e non c’è un chilometro di pianura. Potrebbe rivelarsi esplosiva.

11.00 Buongiorno amici e amiche di OA Sport, la tappa inizierà tra trenta minuti.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021. La Siena-Bagno di Romagna, con i suoi 212 chilometri, è una delle frazioni più lunghe e insidiose di questa edizione. Sono presenti quattro GPM per un totale di più di 50 chilometri di ascesa e circa 3700 metri di dislivello.

LA TAPPA DI OGGI SIENA-BAGNO DI ROMAGNA: PERCORSO, FAVORITI, ALTIMETRIA

ORARI, PROGRAMMA E TV TAPPA DI OGGI (GIOVEDI’ 20 MAGGIO)

IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA TAPPA DI OGGI

Quello odierno è un tappone appenninico che omaggia Alfredo Martini passando dalla sua Sesto Fiorentino, e Gino Bartali, a cui verrà intitolata la frazione che, tra l’altro, passerà dalla sua Ponte a Ema. La seconda parte di gara è caratterizzata da un tris di salite: Monte Morello (km 85), un GPM di terza categoria lungo 7,6 chilometri al 6,6% di pendenza media, e punte del 19%, poi ci sarà il Passo della Consuma (km 132,6), un’ascesa di seconda categoria di 17,1 chilometri al 5,7% e picchi del 10%; e infine un altro seconda categoria, il Passo della Calla (km 163,9) con i suoi 15,3 chilometri al 5,5% con un massimo del 9%.

Il momento clou del giorno sarà il GPM di terza categoria del Passo del Carnaio (km 202,6) lungo 10,8 chilometri al 5%, ma con alcuni tratti a gradoni molto impegnativi, e pendenze fino al 14% nella parte centrale sino a 10 chilometri dal traguardo. Seguirà quindi una discesa impegnativa fino agli ultimi 5 chilometri. Attenzione perchè ci sarà un falsopiano a salire ai 3500 metri all’arrivo.

Sarà una tappa da non sottovalutare e capace di regalare altri scossoni in classifica, ma anche in grado di favorire i fuggitivi del giorno o qualche valoroso attaccante. Principalmente ci sono diversi big che oramai hanno detto addio ai sogni di top ten, e che potrebbero focalizzarsi sulle vittorie di tappa. Tra di loro figurano Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), Pello Bilbao (Bahrain Victorius), George Bennett (Jumbo-Visma) o coloro che più hanno perso nella tappa di ieri, cioè Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

Tra i finisseur invece, c’è di sicuro Bauke Mollema (Trek-Segafredo), il mai domo Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Siermec), se non gli azzurri Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) o Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe).

Infine, se parliamo di classifica generale, sicuramente Egan Bernal (Ineos Grenadiers) non avrà problemi nel difendersi, e gli stessi Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Damiano Caruso (Bahrain Victorius), Simon Yates (Team BikeExchange), Hugh Carthy (EF Education Nippo) ed Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), ossia gli uomini usciti meglio dalla tappa di Montalcino, si daranno battaglia nei pochi secondi che li dividono l’uno dall’altro nella top ten.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 11.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse