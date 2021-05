CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2021, l’Abbiategrasso-Alpe di Mera di 166 chilometri. Questa sarà la penultima giornata a disposizione per gli uomini della classifica generale per sfidarsi faccia a faccia sulle Alpi. Passata la Pianura Padana e il Lago Maggiore, ci sarà un finale di tappa al cardiopalma lungo le montagne della Valsesia. Un ascesa senza un attimo di respiro.

Sarà dunque una frazione di montagna con tre ascese intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorrerà la pianura attorno al Ticino fino a Orta San Giulio, che immetterà verso il GPM di quarta categoria di 13 chilometri in località Gignese-Alpe Agogna al km 83 (questa ascesa sostituirà il GPM del Mottarone dopo l’annullamento di quest’ultimo nel rispetto delle 14 vittime del crollo della funivia di domenica 23).

Ci sarà dunque una discesa davvero impegnativa fino a Stresa, dove si costeggerà il Lago Maggiore passando per Baveno (km 107,6) primo traguardo volante del giorno, e da qui si raggiungeranno quindi Gravellona Toce e Omegna per scalare il Passo della Colma (km 137,4). Quest’ultima è un’ascesa di terza categoria lunga 7,5 chilometri al 6,4% e punte dell’11%.

Si scenderà dunque su Varallo, per poi risalire dolcemente fino a Scopetta (km 161,6), secondo traguardo volante del giorno, da dove partirà la salita conclusiva. L’Alpe di Mera è un GPM di prima categoria di 9,7 chilometri al 9% con picchi del 14% a tre chilometri dal traguardo, caratterizzato da numerosi tornanti. Qui nessun big potrà nascondersi.

Sicuramente il favorito numero uno del giorno è Simon Yates (Team BikeExchange), apparso in gran spolvero in quel di Sega di Ala. La maglia rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) invece, non potrà più permettere distrazioni per far capire chi è il padrone di questo Giro. Contestualmente, Damiano Caruso (Bahrain Victorius) è chiamato a tentare il tutto per tutto per difendersi da uno scatenato Yates, e cercare di impensierire Bernal.

In crescita anche Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), secondo a Sega di Ala dietro a Daniel Martin (Israel Start-Up Nation), un altro uomo da non sottovalutare; ma anche Pello Bilbao (Bahrain Victorius), chiamato in primis a supportare Caruso, poi George Bennett e il suo compagno di squadra in Jumbo-Visma Tobias Foss. Chi invece avrà necessità di recuperare sono sicuramente Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech), Hugh Carthy (EF Education Nippo) e Romain Bardet (Team DSM). Attenzione anche alla maglia azzurra dei GPM Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia dalle ore 11.30. Buon divertimento!

