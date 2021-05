DIRETTA MotoGP, GP Mugello LIVE: Bagnaia al comando! Valentino Rossi 21°. Tempi e risultati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.10: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

15.08: Di seguito i qualificati per la Q2 allo stato attuale delle cose:

Bagnaia

Rins

Morbidelli

Quartararo

Binder

Oliveira

Nakagami

Espargaro A.

Miller

Vinales

15.06: Si prospetta quindi un confronto molto interessante tra Ducati e Yamaha, con Quartararo quarto, mentre Maverick Vinales ha chiuso solo 17° a 1″048.

15.04: Marc Marquez e Valentino Rossi in difficoltà: lo spagnolo 12° a 0″826 e non sufficientemente veloce sul passo gara; criticità di non poco conto anche per Valentino, a 1″572 in 21ma piazza e con tanti problemi di messa a punto.

15.01: Un turno super infuocato con Bagnaia che ha fatto vedere un ottima velocità, balzando in vetta l’ordine dei tempi nell’ultimo giro (1’46″147). Bene la Suzuki dello spagnolo Alex Rins a 0″071 e Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas a 0″184. Nonostante il deficit tecnico, il “Morbido” ha dimostrato di andar forte. Quartararo, leader del campionato è lì, a 0″225 dalla vetta.

14.58: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 63 F. BAGNAIA 1:46.147 2 42 A. RINS +0.071 3 21 F. MORBIDELLI +0.184 4 20 F. QUARTARARO +0.225 5 33 B. BINDER +0.289 6 88 M. OLIVEIRA +0.437 7 30 T. NAKAGAMI +0.446 8 41 A. ESPARGARO +0.508 9 43 J. MILLER +0.541 10 5 J. ZARCO +0.693

14.55: SUPER PECCO BAGNAIA!!!! 1’46″147 per il pilota della Ducati che realizza il miglior crono della FP2 a precedere di 0″071 Rins e di 0″184 un grande Morbidelli. Quartararo è quarto, mentre Marc Marquez 12° a 0″826 e Valentino Rossi 21° a 1″572.

14.55: BANDIERA A SCACCHI!!

14.55: Si inserisce Quartararo in seconda posizione a 0″154 dalla vetta.

14.54: Rins si porta in vetta con il crono di 1’46″218 a precedere i due piloti della KTM Binder di 0″218 e Oliveira di 0″366.

14.53: Quartararo stava mettendo insieme degli intertempi record, ma poi ha dovuto rallentare per il traffico.

14.51: Migliora ancora il proprio crono Miller che si porta in terza posizione a 0″104, mentre Mir è quinto a 0″263.

14.48: Valentino Rossi scala la classifica e si porta in 14ma posizione a 1″309 in questa simulazione del time-attack. Miller è quarto a 0″375.

14.47: 1’46″671 per Rins che migliora ancora il proprio tempo, ma è sempre in terza posizione a 0″137.

14.45: 1’46″913 per Rins che migliora il proprio riscontro, ma resta in terza posizione a 0″329 da Oliveira.

14.43: Piloti che si preparano per gli ultimi minuti di questo turno in cui si potrebbe simulare il time-attack.

14.40: Situazione difficile per Valentino Rossi che orbita in ultima posizione a 2″062 e non sembrano esserci delle soluzioni.

14.38: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 88 M. OLIVEIRA 1:46.584 2 63 F. BAGNAIA +0.064 3 42 A. RINS +0.358 4 20 F. QUARTARARO +0.376 5 5 J. ZARCO +0.692 6 12 M. VIÑALES +0.740 7 41 A. ESPARGARO +0.758 8 30 T. NAKAGAMI +0.767 9 33 B. BINDER +0.912 10 36 J. MIR +1.041

14.36: Valentino Rossi in ultima posizione in questo momento con il crono di 1’48″646 a 2″062 dal vertice.

14.34: Quartararo migliora il proprio crono, ma è quarto a 0″376 dalla vetta occupata da Oliveira.

14.32: BAGNAIA! 1’46″648 per il ducatista che si porta in seconda posizione a 0″064 da Oliveira con la Ducati. Vinales si avvicina al vertice in quinta piazza a 0″740.

14.30: Vinalesi migliora ancora il proprio tempo: 1’47″541 a 0″957 dalla vetta in settima posizione, mentre Bagnaia migliora il proprio riscontro ed è quarto con la Ducati a 0″708. Coppa di medie per “Pecco”.

14.29: Passo avanti per Maverick Vinales in ottava posizione a 1″036. Da capire l’andamento di questa FP2, con l’innalzamento delle temperature.

14.25: Dopo il primo run in pista Oliveria ha ottenuto il miglior crono di 1’46″584 a precedere Rins di 0″358 e Quartararo di 0″462. Bagnaia è settimo a 0″927, mentre Morbidelli è 11° a 1″346, Marc Marquez 13° a 1″434 e Valentino Rossi solo 20° a 1″968.

14.23: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 88 M. OLIVEIRA 1:46.584 2 42 A. RINS +0.358 3 20 F. QUARTARARO +0.462 4 41 A. ESPARGARO +0.758 5 30 T. NAKAGAMI +0.767 6 33 B. BINDER +0.912 7 63 F. BAGNAIA +0.927 8 5 J. ZARCO +1.196 9 27 I. LECUONA +1.208 10 44 P. ESPARGARO +1.269

14.20: Oliveira sempre al comando con una combinazione di medie: 1’46″584 per lui sulla KTM a precedere di 0″378 la Suzuki di Alex Rins e di 0″462 la Yamaha di Quartararo. Bagnaia scala la classifica e si porta 0″927 (settimo).

14.16: Oliveira guida sempre la classifica con il crono di 1’46″584 a precedere di 0″767 Nakagami e di 0″778 il leader della classifica Quartararo.

14.13: Cominciano ad arrivare i primi tempi: Oliveira guida con la KTM con il crono di 1’47″878 a precedere di 0″229 Aleix Espargaro e di 0″346.

14.10: VIA ALLA FP2!!

14.07: Per quanto riguarda Marc Marquez e Valentino Rossi, lo spagnolo ha ottenuto il 16° tempo a 1″684 immediatamente davanti al “Dottore” (+1″709). Appare chiaro che entrambi non siano al meglio per motivazioni diverse e la FP2 sarà estremamente importante per capire in che modo lavorare per uscire dai bassifondi della graduatoria.

14.02: Nella top-10 si sono classificati poi Michele Pirro (Ducati Pramac) a 0″962, il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha Factory) a 0″973, l’australiano della Ducati ufficiale Jack Miller a 1″123 e il portoghese Miguel Oliveira sulla KTM a 1″123. Tempi che, soprattutto nel caso di Quartararo, vanno presi in considerazione fino a un certo punto per il lavoro che il francese ha portato avanti.

13.59: A seguire troviamo il campione del mondo 2020 Joan Mir sull’altra Suzuki, che ha scelto anch’egli l’accoppiata soft/medium a 0″583, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas 0″591 (coppia di medie) e Francesco “Pecco” Bagnaia a 0″593 (coppie di medie) con la Ducati. Il piemontese non ha cercato in maniera ossessiva il tempo, concentrandosi soprattutto sulla gestione delle gomme.

13.56: Vinales, montando una coppia di gomme medie, ha ottenuto il tempo di 1’46″593 a precedere di 0″209 la Ducati Pramac del francese Johann Zarco e di 0″359 la Suzuki dello spagnolo Alex Rins. Nel caso dei due ultimi centauri menzionati, le mescole usate sono state una soft sull’anteriore e una medium sul posteriore.

13.53: E’ stato dello spagnolo Maverick Vinales (Yamaha Factory) il miglior crono delle prove libere 1.

13.50: Si prospetta quindi una FP2 molto interessante.

13.47: E Valentino Rossi? Il “Dottore”, nove volte vincitore su questa pista, va in cerca della propria identità. Il feeling con la Yamaha Petronas, per il momento, non è stato dei migliori. Valentino, tuttavia, si augura di invertire il trend per regalare a se stesso e ai propri tifosi qualcosa di importante.

13.44: Il layout toscano ben si adatta alle caratteristiche della GP21 e per questo l’aussie va assolutamente considerato nel novero dei favoriti.

13.41: Da non sottovalutare l’altro alfiere di Borgo Panigale Jack Miller. L’australiano, reduce dal doppio successo consecutivo a Jerez de la Frontera (Spagna) e Le Mans (Francia), vuole regalarsi il tris.

13.39: Il piemontese ha nel mirino la sua prima vittoria in top-class e farlo nella GP di casa avrebbe una valenza molto particolare. Va detto che Quartararo è tra i piloti che meglio interpretano questo circuito, bello e impegnativo come pochi in calendario.

13.36: Ci si presenta ai nastri di partenza di questo fine-settimana con il francese della Yamaha Fabio Quartararo in testa al campionato con un punto di vantaggio sul ducatista Francesco “Pecco” Bagnaia.

13.33: Sul tracciato del Mugello i piloti e i team definiranno gli assetti per avere dei riscontri nella top-10 tali da poter avere delle rassicurazioni in termini di classifica combinata dei tempi.

13.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP2 prenderà il via alle ore 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press