DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: prove libere in tempo reale, Valentino Rossi per svoltare

Il programma di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jeres de la Frontera. Inizia il lungo weekend in terra iberica, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 45 minuti ciascuna per trovare il giusto feeling con la pista e per iniziare la messa a punto in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Sarà anche importante realizzare un buon tempo sul giro secco in modo da avvicinarsi all’accesso diretto al Q2 delle qualifiche.

Il doppio turno odierno ci farà capire quali sono i valori in campo. Fabio Quartararo si presenta da leader della classifica generale in sella alla sua Yamaha ufficiale e vuole confermare l’ottimo momento, ma il francese dovrà fare i conti con una concorrenza spietata. Il compagno di squadra Maverick Vinales, Francesco Bagnaia che è desideroso di brillare con la Ducati, le arrembanti Suzuki di Joan Mir e Alex Rins, gli altri ducatisti Jack Miller e Johann Zarco, Franco Morbidelli con la Yamaha Petronas.

Valentino Rossi si presenta all’appuntamento col desiderio di svoltare dopo tre gare estremamente deludenti culminate con la caduta in Portogallo. Il Dottore riabbraccia uno dei circuiti a lui più graditi e ha bisogno di una reazione importante in sella alla sua Yamaha Petronas, deve ritrovare il bandolo della matassa e da questa uscita si aspetta risposte importanti, anche per capire se proseguire la propria carriera il prossimo anno. Attenzione poi a Marc Marquez, che torna sul luogo dell’incidente che lo ha tenuto fuori per quasi un anno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi niente delle prime due sessioni. Si incomincia alle ore 09.55 con la FP1, poi alle ore 14.10 spazio al turno pomeridiano. Buon divertimento a tutti.