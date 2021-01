LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer è seconda! In ripresa Lisa Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.51: Si chiude qui la nostra diretta live, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la staffetta maschile. Buon pomeriggio!

15.50: 16mo posto per Vittozzi, 33mo per Sanfilippo, 89mo per Lardschneider

15.47: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni, mancano solo le ultime atlete che non cambieranno il volto della classifica. Possiamo ufficializzare il podio della seconda sprint di Oberhof: vince la norvegese Eckhoff davanti all’azzurra Wierer, terzo posto per la austriaca Hauser

15.42: Colombo, 26ma e Gasparin 25ma, spingono al 33mo posto Sanfilippo

15.37: Grande prova per Dorothea Wierer. Le si chiedeva un segnale in vista della seconda parte della stagione e il segnale è arrivato, chiaro con un podio sfavillante che conferma che la sprint della scorsa settimana è stato un episodio negativo

15.34: Dzhima si inserisce al 24mo posto, Sanfilippo 31ma

15.32: Hinz chiude davanti a Sanfilippo che scala al 30mo posto

15.30: Wierer seconda, Vittozzi 16ma al momento, Sanfilippo 29ma a 1’39” dalla testa, ha perso tanto nel finale. Lardschneider è penultima con 3 errori a 3’56” dalla vetta

15.28: Grandissimo momento per la norvegese Eckhoff che ottiene il tris di successi nelle sprint e si presenterà domenica a caccia della quarta vittoria consecutiva

15.26: Al momento Vittozzi al traguardo è 15ma: un risultato, lo ricordiamo, che sancisce la sua partecipazione alla mass start di domenica

15.24: A completare la top ten: Braisaz (Fra), A. Chevalier (Fra), Preuss (Ger), H. Oeberg (Swe), Roeiseland (Nor), Schwaiger (Aut), E. Oeberg (Swe)

15.22: Un errore per Davidova in piedi, era l’ultima pretendente alla top ten

15.21: Due errori per Mironova in piedi

15.20: Mironova è 11ma a 32″ all’ingresso dell’ultimo poligono

15.19: Sanfilippo è 27ma al km 7

15.18: Stesso podio della scorsa settimana con un solo, splendido cambiamento: Wierer è seconda al posto di H. Oeberg. la vincitrice è la stessa, Eckhoff e la terza è la stessa, la sempre più continua austriaca Hauser

15.17: E’ 14ma al traguardo Lisa Vittozzi con un decimo di vantaggio su Hammerschmidt, Elvita Oeberg si inserisce al decimo posto

15.15: Vittozzi è tredicesima a 1’03” da Eckhoff al km 7

15.15: Un errore a terra e zero in piedi per Sanfilippo cvhe transita dopo il secondo poligono con 1’20” di ritardo da Wierer

15.14: Vittozzi 14ma al km 5.8, dovrebbe farcela per la mass start

15.13: terza sprint consecutiva per Eckhoff che taglia il traguardo con 9″3 di vantaggio su Wierer

15.12: E’ PRIMAAAAAAAAAAAAA WIEREEEEEEER!!! Riesce a sopravanzare per 3″ Hauser, sarà quasi certamente seconda

15.12: Wierer vicina al traguardo

15.11: Eckhoff ha 5″7 di vantaggio su Wierer, andrà a vincere la terza sprint consecutiva

15.10: Al traguardo prima Hauser davanti a Braisaz, E. Oeberg sbaglia, Wierer guadagna su Hauser: 3″8. Mancano 500 metri!

15.09: Ancora un errore per Vittozzi all’ultimo bersaglio in piedi. Tandrevold è accasciata a terra lungo il percorso

15.08: Eckhoff è già prima al km 5.8 con un decimo di vantaggio

15.07: Wierer perde da Hauser, l’azzurra mantiene un secondo di vantaggio e 3″ su Braisaz

15.06: Eckhoff ha un ritardo di 3″6 su Wierer dopo il secondo poligono,

15.06: Un errore per Eckhoff, un errore per Tandrevold. Eckhoff sarà dietro a Wierer ma avrà modo per rimontare

15.05: ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO WIEREEEEEEEEEER!!! Torna grande Dorothea ed è davanti con 4″ di vantaggio su Braisaz

15.04: Al traguardo Roeiseland è prima

15.03: Che gara di Hauser!!! Ancora uno zero e potrebbe arrivare il terzo podio consecutivo: seconda a 9 decimi da Braisaz. Un errore per Preuss

15.02: Braisaz, A. Chevalier, Schwaiger, H. Oeberg, Alimbekava al secondo poligono finora

15.01: Al primo poligono un errore per Vittozzi (ultimo bersaglio), è 19ma a 33″

15.00: Eckhoff aumenta il vantaggio: 12″ su Chevalier, 14″ su Wierer al km 3.3, secondo errore per Roeiseland

14.59: Bene Braisaz che chiude con lo zero ed è prima con 16″ di vantaggio su Chevalier

14.58: Al km 2 10″ di ritardo per Vittopzzi, A. Chevalier un errore in piedi ma è in testa. Schwaiger prima al traguardo davanti ad Hammerschmidt

14.58: Un errore in piedi di Roeiseland, Eckhoff perfetta a terra e anche veloce, è prima con 5″ di vantaggio su A. Chevalier

14.57: SIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! 5 SU 5 PER DOROTHEAAAAAA!!!! Veloce e precisa l’azzurra che transita seconda a 6 decimi

14.56: Wierer entra a 10″ da Herrmann al poligono

14.55: Hauser a terra non sbaglia ed è a 9 decimi da Chevalier, Preuss è terza dopo il primo poligono a 3″ dalla francese

14.55: Wierer ottava a sei secondi da Hauser al km 2, altri due errori di Herrmann in piedi

14.54: Alimbekava non sbaglia in piedi ed è seconda a 15″ da Schwaiger

14.53: Nessun errore per Brorsson in piedi, è terza dietro a Schwaiger e Hammerschmidt

14.52: Hauser prima dopo 2 km

14.51: Un altro errore per Charvatova in piedi, Braisaz non sbaglia ed è seconda a 5″ da A. Chevalier, un errore a terra per Oeberg

14.51: Wierer settima agli 800 metri

14.51: Hauser terza agli 800, Braisaz terza all’ingresso al primo poligono

14.49: A. Chevalier va al comando dopo il primo poligono perfetto copn 11″ di vantaggio e con 27″ di vantaggio su Roeiseland

14.49: Un errore di Roeiseland a terra, parte Wierer

14.48: Quattro errori per Simon al primo poligono, Kruchinkina seconda vicinissima a Schwaiger dopo il primo poligono

14.47: Schwaiger non è velocissima in piedi ma non sbaglia, un errore per Herrmann a terra, era molto veloce sugli sci, è settima a 17″ da Schwaiger

14.46: Roeiseland è quarta al km 2

14.45: Un errore per Alimbekava che deve affrontare una gara in salita

14.45: Non sbaglia Brorsson ed è quarta dopo il primo poligono

14.44: Herrmann prima al km 2, davanti ad Alimbekava

14.43: Knotten senza errori al poligono, terza a 7″ dalla vetta, un errore per Charvatova

14.41: Male Lardschneider al primo poligono, due errori a 1’25” di ritardo, bene Chevalier seconda a 3″ da Schwaiger

14.40: Alimbekava prima agli 800 metri,

14.40: Un errore anche per Kryuko al primo poligono

14.40: Un errore di Lien a terra

14.38: Lardschneider sesta al km 2 a 17″ da Lien, Hammerschmidt e Schwaiger senza errori al primo poligono e ha 16″ di vantaggio

14.37: Lien prima al km 2 con 7 decimi di vantaggio su Schweiger, terza Kryuko

14.36: Lardschneider ultima a 12″ da Kryuko agli 800 metri

14.34: Kryuko passa prima agli 800 metri

14.32: Al km 0.8 Schwaiger davanti, poi Bankes, Lien e Hammerschmidt

14.30: Partita la gara con Hammerschmidt

14.25: Ancora una giornata grigia ma non nebbiosa ad Oberhof, tanta neve, il vento potrebbe ancora condizionare la gara

14.20: Sono quattro le azzurre al via oggi: Lardschneider 6, Wierer 39, Vittozzi 47, Sanfilippo 54

14.13: La scorsa settimana Tiril Eckhoff ha piazzato un back-to-back che le ha permesso di agganciare la svedese Hanna Öberg in classifica generale e di portarsi a 43 lunghezze da Marte Røiseland-Olsbu, sempre pettorale giallo.

14.10: In casa Italia l’altra osservata speciale è Lisa Vittozzi, reduce da un week end di delusioni, culminato con i cinque errori del secondo poligono proprio sulla sprint. Deve resettare la mente e ripartire e la pista di Oberhof, dove ha già vinto nel 2019, potrebbe darle una mano

14.08: L’azzurra, sesta nella graduatoria di coppa del Mondo, necessita di un risultato di prestigio per poter continuare a sperare nel tris di Coppa o comunque per tornare ad essere competitiva ai massimi livelli. Non sarà facile ma la Wierer vista sabato può riuscire nell’impresa

14.05: Fari puntati sulla detentrice della Coppa del Mondo, Dorothea Wierer, reduce da una prima parte di stagione in altalena, che non gradisce particolarmente il contesto di Oberhof e che arriva dalla deludente prestazione di una settimana fa poi seguita dal parziale riscatto nell’inseguimento di sabato

14.02: E’ una gara importante, la seconda sprint di Oberhof, per l’assegnazione della Coppa del Mondo anche se non siamo neppure a metà del percorso. Una settimana fa ha vinto la norvegese Eckhoff, seconda la svedese Oberg, terza la austriaca Hauser

14.00: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda sprint femminile in programma a Oberhof in Germania

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della seconda sprint femminile di biathlon. Oggi, giovedì 13 gennaio, nell’ambito della seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 toccherà alle donne ritornare in azione, con la sprint la cui partenza è fissata per le 14.30. Inizia un lungo fine settimana che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo donne.

La scorsa settimana Tiril Eckhoff ha piazzato un back-to-back che le ha permesso di agganciare la svedese Hanna Öberg in classifica generale e di portarsi a 43 lunghezze da Marte Røiseland-Olsbu, sempre pettorale giallo. Dorothea Wierer ha sofferto nella sprint e, nonostante un eccellente inseguimento, si ritrova ora a 159 punti da Røiseland e a 116 dalle altre due scandinave e quindi Oberhof II e in particolare la gara odierna rappresenta l’ultima spiaggia per l’azzurra nella corsa alla Sfera di cristallo, anche se, alla fine di questa tappa, saremo solo a metà del percorso di Coppa del Mondo.

L’unica azzurra, però, che ha centrato un successo sul percorso di Oberhof è stata nel 2019 Lisa Vittozzi, che ha bisogno come il pane di un risultato di prestigio per rilanciare una stagione che finora le ha regalato ben poche soddisfazioni e dimenticare al più presto la brutta esperienza nella sprint della scorsa settimana. Al via oggi anche altre due azzurre: Irene Lardschneider e Federica Sanfilippo.

Il via della gara della sprint maschile di Oberhof è previsto per le ore 14.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sprint femminile di biathlon, la sprint, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

