LIVE Biathlon, 7.5 km Sprint Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer deve cambiare marcia

Programma, pettorali, orari, tv e streaming della sprint femminile di Oberhof – Il programma della seconda settimana di gare a Oberhof – Classifica di Coppa del Mondo femminile – Presentazione della sprint femminile di Oberhof – Cronaca della sprint maschile di ieri a Oberhof

Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire la diretta live della seconda sprint femminile di biathlon. Oggi, giovedì 13 gennaio, nell’ambito della seconda settimana di gare a Oberhof (Germania) per la Coppa del Mondo 2020-2021 toccherà alle donne ritornare in azione, con la sprint la cui partenza è fissata per le 14.30. Inizia un lungo fine settimana che potrebbe rivelarsi molto importante nell’assegnazione della Coppa del Mondo donne.

La scorsa settimana Tiril Eckhoff ha piazzato un back-to-back che le ha permesso di agganciare la svedese Hanna Öberg in classifica generale e di portarsi a 43 lunghezze da Marte Røiseland-Olsbu, sempre pettorale giallo. Dorothea Wierer ha sofferto nella sprint e, nonostante un eccellente inseguimento, si ritrova ora a 159 punti da Røiseland e a 116 dalle altre due scandinave e quindi Oberhof II e in particolare la gara odierna rappresenta l’ultima spiaggia per l’azzurra nella corsa alla Sfera di cristallo, anche se, alla fine di questa tappa, saremo solo a metà del percorso di Coppa del Mondo.

L’unica azzurra, però, che ha centrato un successo sul percorso di Oberhof è stata nel 2019 Lisa Vittozzi, che ha bisogno come il pane di un risultato di prestigio per rilanciare una stagione che finora le ha regalato ben poche soddisfazioni e dimenticare al più presto la brutta esperienza nella sprint della scorsa settimana. Al via oggi anche altre due azzurre: Irene Lardschneider e Federica Sanfilippo.

Il via della gara della sprint maschile di Oberhof è previsto per le ore 14.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda sprint femminile di biathlon, la sprint, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della Coppa del Mondo di Biathlon.

