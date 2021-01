Biathlon, IBU Cup Arber I 2021: nella sprint maschile tripletta della Norvegia. Nessun errore al tiro degli azzurri!

Il biathlon oggi, giovedì 14 gennaio, ha visto aprirsi l’IBU Cup 2020-2021 in Germania: ad Arber si sta tenendo la prima tappa del circuito maggiore, scattata stamane con la sprint femminile, mentre si è appena conclusa la 10 km sprint maschile.

Dominio della Norvegia, che mette a segno una tripletta: a vincere è Aleksander Fjeld Andersen, che trova lo zero e chiude in 24’58″1, mentre si piazza secondo Filip Andersen, che con un errore in piedi termina a 11″9, infine è terzo Sivert Guttorm Bakken, anch’egli con un errore in piedi, che giunge a 18″8.

Perfetta la prestazione al tiro dei quattro azzurri al via, tutti con 10/10: si classifica ai piedi del podio, quarto, Daniele Cappellari, a 28″8, mentre centra la top ten ed è settimo Giuseppe Montello, a 47″2. Appena fuori dai primi dieci, chiudendo al tredicesimo posto, Saverio Zini, a 55″4, infine è trentesimo Patrick Braunhofer a 1’48″7.

SPRINT MASCHILE IBU CUP ARBER I 2020-2021

1 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR NORWAY 0+0 0 24:58.1

2 ANDERSEN Filip NOR NORWAY 0+1 1 +11.9

3 BAKKEN Sivert Guttorm NOR NORWAY 0+1 1 +18.8

4 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+0 0 +28.8

5 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 1+0 1 +37.7

6 SUCHILOV Semen RUS RUSSIA 0+1 1 +40.6

7 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY 0+0 0 +47.2

8 PERROT Eric FRA FRANCE 0+0 0 +47.8

9 STEFANSSON Malte SWE SWEDEN 0+0 0 +51.1

10 SEROKHVOSTOV Daniil RUS RUSSIA 1+1 2 +53.4

13 ZINI Saverio ITA ITALY 0+0 0 +55.4

30 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 0+0 0 +1:48.7

Foto: LaPresse