Biathlon, startlist sprint femminile Oberhof 14 gennaio. Programma, orari, tv, pettorali Wierer e Vittozzi

Giovedì 14 gennaio prosegue il secondo weekend di gare a Oberhof (Germania) per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Nella località tedesca, dove si è già gareggiato nell’ultimo fine settimana, si continua con una sprint femminile.

L’Italia spera in una magia di Dorothea Wierer, anche se la detentrice della Sfera di Cristallo non partirà con i favori del pronostico. Le norvegesi Marte Olsbu Roeiseland e Tiril Eckhoff, le svedesi Hanna Oberg ed Elvira Oeberg, la bielorussia Dzinara Alimbekava sono le donne sulla carta in lizza per il successo.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, gli orari, il programma dettagliato della sprint femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Eurovision Sport TV, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST SPRINT FEMMINILE OBERHOF: PETTORALI E ORARI DI PARTENZA

1 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1989 14:30:30 1

2 SCHWAIGER Julia AUT 1996 14:31:00

3 BANKES Megan CAN 1997 14:31:30

4 LIEN Ida NOR 1997 14:32:00

5 KRYUKO Iryna BLR 1991 14:32:30

6 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1998 14:33:00

7 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:33:30

8 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:34:00

9 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:34:30

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:35:00

11 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:35:30

12 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:36:00

13 ZUK Kamila POL 1997 14:36:30

14 BRORSSON Mona SWE 1990 14:37:00

15 DUNKLEE Susan USA 1986 14:37:30

16 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1996 14:38:00

17 GASPARIN Selina SUI 1984 14:38:30

18 SEMERENKO Valentina UKR 1986 14:39:00

19 HERRMANN Denise GER 1988 14:39:30 2

20 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:40:00

21 SIMON Julia FRA 1996 14:40:30

22 HETTICH Janina GER 1996 14:41:00

23 yr ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:41:30

24 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:42:00

25 HAECKI Lena SUI 1995 14:42:30

26 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:43:00

27 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 14:43:30

28 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:44:00

29 OEBERG Hanna SWE 1995 14:44:30

30 GASPARIN Aita SUI 1994 14:45:00

31 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:45:30

32 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:46:00

33 PAVLOVA Evgeniya RUS 1993 14:46:30

34 ZBYLUT Kinga POL 1995 14:47:00

35 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:47:30

36 PREUSS Franziska GER 1994 14:48:00

37 EGAN Clare USA 1987 14:48:30

38 KAZAKEVICH Irina RUS 1997 14:49:00

39 WIERER Dorothea ITA 1990 14:49:30

40 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:50:00

41 ECKHOFF Tiril NOR 1990 14:50:30

42 LUNDER Emma CAN 1991 14:51:00

43 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:51:30

44 EDER Mari FIN 1987 14:52:00

45 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 14:52:30

46 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:53:00

47 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:53:30

48 PERSSON Linn SWE 1994 14:54:00

49 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:54:30

50 VINDISAR Nika SLO 1999 14:55:00 3

51 BESCOND Anais FRA 1987 14:55:30

52 BULINA Sanita LAT 2001 14:56:00

53 GHILENKO Alla MDA 1992 14:56:30

54 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:57:00

55 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:57:30

56 REID Joanne USA 1992 14:58:00

57 FROLINA Anna KOR 1984 14:58:30

58 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:59:00

59 HORVATOVA Henrieta SVK 1999 14:59:30

60 LIE Lotte BEL 1995 15:00:00

61 PITON Karolina POL 1987 15:00:30

62 MAGNUSSON Anna SWE 1995 15:01:00

63 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:01:30

64 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:02:00

65 JANKA Erika FIN 1995 15:02:30

66 OJA Regina EST 1996 15:03:00

67 KAISHEVA Uliana RUS 1994 15:03:30

68 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 15:04:00

69 CADURISCH Irene SUI 1991 15:04:30

70 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:05:00

71 MIRONOVA Svetlana RUS 1994 15:05:30

72 INNERHOFER Katharina AUT 1991 15:06:00

73 BEAUDRY Sarah CAN 1994 15:06:30

74 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 15:07:00

75 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 15:07:30

76 BLAZENIC Nika CRO 1996 15:08:00

77 HINZ Vanessa GER 1992 15:08:30

78 MAEDA Sari JPN 1990 15:09:00

79 COTRUS Ana Larisa ROU 1997 15:09:30

80 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:10:00

81 SOLA Hanna BLR 1996 15:10:30

82 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:11:00 4

83 GWIZDON Magdalena POL 1979 15:11:30

84 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 15:12:00

85 SMERCIAKOVA Aneta SVK 1997 15:12:30

86 BLASHKO Darya UKR 1996 15:13:00

87 LEHTLA Kadri EST 1985 15:13:30

88 MOSER Nadia CAN 1997 15:14:00

89 LEHTONEN Venla FIN 1995 15:14:30

90 MARTON Eniko ROU 1999 15:15:00

91 NOSKOVA Ekaterina RUS 1996 15:15:30

92 RIEDER Christina AUT 1993 15:16:00

93 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 15:16:30

94 TANAKA Yurie JPN 1989 15:17:00

95 ABE Mariya KOR 1999 15:17:30

96 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:18:00

97 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:18:30

98 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 15:19:00

99 WEIDEL Anna GER 1996 15:19:30

100 IRWIN Deedra USA 1992 15:20:00

101 VOZELJ Tais SLO 1999 15:20:30

