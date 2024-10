Moto2: Ai Ogura svetta nella FP2 del GP di Thailandia. Bene Foggia ed Arbolino

La fame di Ai Ogura. L’attuale leader della classifica piloti ha terminato al comando la FP2, ultimo segmento di prove libere del GP della Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Il nipponico (che spera infatti di mettere le mani sul titolo già da questo weekend), si è reso artefice di una grande sessione che lascia ben sperare in vista delle qualifiche.

Il pilota della MT Helmets -MSI ha registrato nello specifico il tempo di 1:34.595, distanziando di +0.247 il sempre competitivo Aron Canet (Fantic Racing), piazzatosi al posto d’onore con +0.247 precedendo Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), terzo a +0.292.

In scia la CFMOTO Aspar Team di Jake Dixon, quarto a +0.307 regolando Fermin Aldeguer (SpeedUP Racing), quinto con +0.441, Marcos Ramirez (OnlyFans Racing Team), sesto a +0.518, oltre che un ottimo Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), settimo con un gap di +0.523 rispetto al leader.

Sorride anche Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), il quale nonostante una condizione fisica non ottimale è riuscito a staccare il pass per il Q2 stampando l’undicesimo tempo con +0.705. Ricordiamo che nel weekend non è sceso in pista Celestino Vietti, ancora non ripresosi dall’infortunio.