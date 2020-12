DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: Russell fa il bis, bene Verstappen e Albon anche sul passo, disastro Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.01 RIEPILOGO TEMPI FP2

20.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2!

19.58 Vettel viaggia sul passo del 59.6, più lento anche di Haas e Alfa Romeo. Davvero un venerdì pessimo per la scuderia di Maranello…

19.56 George Russell, quindi, chiude in vetta entrambe le sessioni della giornata. Il britannico stupisce e mette in difficoltà Bottas che è 11° con le hard. La Mercedes è la macchina migliore ed è pronta a vincere ancora a Sakhir, ma la Red Bull non è lontana specialmente sul passo gara

19.54 La FP2, ed il venerdì, volgono al termine. Mentre Kvyat piazza un altro 57.9, Vettel sbaglia di nuovo in curva 9 con una SF1000 impossibile da tenere in pista!

19.52 Ocon 58.0 a sua volta, Bottas 57.8, Russell 58.2, Kvyat 57.5, Perez a sua volta 57.8! C’è grande equilibrio in pista. La discriminante sarà la durata delle gomme. Vettel continua ad alternare prove di partenza a giri senza forzare.

19.50 Verstappen chiude un ennesimo giro sul piede del 58.3, Albon risponde in 58.2. La Red Bull sembra gestire meglio le gomme anche della Mercedes che ha visto alzarsi i tempi non di poco. Stroll e Perez ottimi a loro volta con le medie sul 58.0.

19.48 Bottas alza il ritmo e arriva sul 59.0, Verstappen costante sul 58 medio, Stroll con le medie in 58.5. Il traffico è notevole, tutti i piloti fanno fatica a tenere un ritmo accettabile. Domani in qualifica sarà davvero il caos!

19.46 Vettel monta le gomme medie, effettua una simulazione di partenza e riparte. Vedremo se riuscirà a completare un buon numero di giri. Stroll 57.9 intanto, 58.3 Verstappen

19.44 Verstappen sul passo del 58.0, Albon 58.2 conferma che la Red Bull possa essere davvero della partita a Sakhir

19.42 Per il momento Bottas procede sul 57alto-58basso, mentre Russell non è ancora sceso sotto il 58 nella simulazione di passo gara. Mercedes, al momento, la più veloce in pista

19.40 La Ferrari ha messo in mostra problemi enormi. Nel T2 la vettura non sta pista, mentre spinge bene nel T1. Leclerc, dopotutto, nel giro nel quale si è rotto il cambio aveva fatto segnare il miglior T1 del momento con le medie

19.38 La conferma del team Ferrari: la giornata di Charles Leclerc si è già conclusa



19.36 Brutta tegola per Leclerc e per la Ferrari che, quindi, ora dovrà comprimere tutto il lavoro solo sulla macchina di Vettel

19.34 SESSIONE CONCLUSA PER LECLERC. Il monegasco non tornerà in azione

19.32 Vettel torna ai box, effettua una prova di partenza e si lancia

19.30 AGGIORNAMENTO TEMPI

19.30 Parte Vettel per la sua simulazione, con molti altri piloti che lo imitano e si lanciano

19.29 In Red Bull i due piloti si lamentano di sottosterzo, e gli errori non mancano…

Max: “How is this possible, I have so much understeer?”

Alex: “There’s so much understeer”

The Red Bulls currently sit in second and fifth, but we may see some changes ahead of Saturday…#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/pzxoyUplPt

— Formula 1 (@F1) December 4, 2020