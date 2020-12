DIRETTA F1, GP Sakhir LIVE: scatta la FP2, tutti a caccia delle Mercedes!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.30 SEMAFORO VERDE!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI SAKHIR!!!

Loading...

Loading...

Dans 15min auront lieu les EL2 L’avantage d’avoir une séance aussi tard c’est que même chez nous il fait nuit 🤷‍♂️#SakhirGP#F1 pic.twitter.com/gbrA2p3OlW — Mercedes-AMG F1 France (@MercedesFRteam) December 4, 2020



18.28 Due minuti al via della sessione, si scaldano i motori a Sakhir!



18.26 Riproponiamo i tempi della FP1, con le gomme utilizzate dai piloti

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020



18.25 Nei box Renault c’è anche Fernando Alonso, pronto a tornare in pianta stabile nel 2021



18.23 Buona prima sessione anche per la Alpha Tauri, che con Daniil Kvyat e Pierre Gasly si conferma stabilmente ai piani alti della classifica

New layout? Dany Kvyat is absolutely loving it He scorches round Sakhir to go into P2 as we enter the last half hour of FP1 🚀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/TxEN8QHv1L — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

18.20 Dieci minuti al via della FP2

18.18 Andiamo a fare un giro con George Russell, per scoprire il nuovo lay-out di Sakhir

Jump onboard with @GeorgeRussell63 in FP1 – as he powers around the new layout at Sakhir… in a Mercedes 👀🚀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/dHqdWFjDBE — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

18.16 Charles Lecler, invece, ha concluso la sua FP1 in decima posizione ma con un paio di giri nei quali ha dovuto alzare il piede nel T3 per colpa del traffico. Per il monegasco anche una lieve uscita di pista nella sabbia di Sakhir

Charles hits the beach in the desert 👀😬 He’s currently running in P9 as we enter the final hour of first practice#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/wdmbXB9cM8 — Formula 1 (@F1) December 4, 2020

18.14 Sebastian Vettel ha chiuso in ottava posizione a 735 millesimi da Russell, dando la sensazione di non avere spremuto troppo la sua SF1000

18.11 In casa Ferrari ci si attende un fine settimana complicato viste le alte velocità della pista del Bahrain, ma l’inizio non è stato affatto da buttare

18.09 In casa Mercedes si valuta la prestazione dell’inglese, mentre Valtteri Bottas chiude solamente quarto a 322 millesimi. Per il numero 77 tanti errori e imprecisioni. Sintomo di nervosismo?

18.08 La comparazione tra i due Mercedes



18.07 George Russell ha fatto qualcosa di incredibile. Dopo due primi run di assestamento, nel terzo ha saputo centrare il primo record della pista di Sakhir-bis

🏁 TOP 10 – END OF FP1 🏁 RUS 📸

VER

ALB

BOT

KVY

GAS

OCO

VET

RIC

LEC#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/7VDtRE7xEf — Formula 1 (@F1) December 4, 2020



18.05 LA CLASSIFICA DELLA FP1

1 63 G. Russell Mercedes 54″546 48

2 33 M. Verstappen Red Bull +00″176 54″722 29

3 23 A. Albon Red Bull +00″265 54″811 18

4 77 V. Bottas Mercedes +00″322 54″868 44

5 26 D. Kvyat AlphaTauri +00″465 55″011 40

6 10 P. Gasly AlphaTauri +00″620 55″166 37

7 31 E. Ocon Renault +00″727 55″273 49

8 5 S. Vettel Ferrari +00″735 55″281 40

9 3 D. Ricciardo Renault +00″833 55″379 39

10 16 C. Leclerc Ferrari +00″903 55″449 35

11 18 L. Stroll Racing Point +01″012 55″558 41

12 11 S. Perez Racing Point +01″170 55″716 33

13 55 C. Sainz McLaren +01″211 55″757 41

14 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″237 55″783 32

15 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″312 55″858 35

16 4 L. Norris McLaren +01″532 56″078 47

17 20 K. Magnussen Haas +01″584 56″130 37

18 6 N. Latifi Williams +02″218 56″764 48

19 51 P. Fittipaldi Haas +02″531 57″077 24

20 45 J. Aitken Williams +02″641 57″187 33

18.02 La FP1 ha lasciato tutti con la bocca aperta: George Russell, al suo esordio con le Mercedes ha stampato il miglior tempo!

18.00 Buonasera e bentornati a Sakhir, tra 30 minuti esatti scatterà la FP2 del GP di Sakhir

Il programma del GP Sakhir (4 dicembre) – La presentazione del GP Sakhir

RISULTATI E CLASSIFICA FP1: SUBITO AL COMANDO GEORGE RUSSELL!

LA CRONACA DELLA FP1

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di F1 2020. Sulla pista bahreinita tutto è pronto per altri novanta minuti di turno che ci indicheranno in maniera più chiara il livello in pista. Il lay-out, come si è visto, è cambiato radicalmente rispetto alla scorsa settimana, con una pista velocissima molto simile ai classici ovali americani. Si inizierà a fare sul serio dalle ore 18.30 italiane, con la luce dei riflettori che farà da scenario ideale nel deserto vicino alla capitale Manama.

Nella FP1 si è messo in luce uno straordinario George Russell che, appena salito sulla W11 ha stampato il miglior tempo davanti a Max Verstappen e Alexander Albon. Quarto Valtteri Bottas, che ha commesso qualche sbavatura di troppo, con un nuovo vicino di box che lo sta mettendo a dura prova. In casa Ferrari chiude ottavo Sebastian Vettel, mentre è decimo Charles Leclerc che ha dovuto alzare il piede in almeno un paio di giri che lo avrebbero portato più in alto in classifica.

L’ex pilota della Williams ha stampato il miglior giro della FP1 in 54.546. Alle spalle del britannico si è classificato Max Verstappen (Red Bull) in 54.722 a 176 millesimi di distacco, quindi terzo il suo compagno di team, il thailandese Alexander Albon in 54.811 a 265 millesimi. Quarto crono per un deludente Valtteri Bottas in 54.868 a 322 millesimi

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Sakhir scatterà alle ore 18.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della F1.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse