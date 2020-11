LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: inizia la lotta scudetto. La Brixia delle Fate contro tutte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.05 Stanno continuando le prestazioni delle squadre partecipanti a questa semifinale della Final Six.

Loading...

Loading...

16.00 Ingesso degli atleti, tra poco si intrerà nel vivo. Si incomincerà col corpo libero maschile. La gara durerà circa 2 ore e mezza nel suo complesso.

15.56 Mancano quattri minuti all’ingresso dei ginnasti al PalaVesuvio di Napoli, poi i tradizionali minuti di riscaldamento agli attrezzi.

15.55 Il gruppo A incomincerà al volteggio: Benedetti (Giglio Montevarchi) contro Bucciarelli (Juventus Nova Melzo); successivamente Pierazzini (Giglio) contro Bignotti (Juventus).

15.54 Il gruppo B incomincerà alle parallele asimmetriche: Giorgia Villa (Brixia Brescia) contro Chiara Vincenzi (Civitavecchia) e Francesca Noemi Linari (Artistica 81 Trieste); successivamente Alice D’Amato (Brixia) contro Manila Esposito (Civitavecchia) e Usoni (Artistica ’81).

15.52 Artistica 81 Trieste: Usoni e Novel al volteggio; Linari e Usoni alle parallele; Usoni e Linari alla trave; Linari e Novel al corpo libero.

15.51 Juventus Nova Melzo: Bucciarelli e Bignotti al volteggio; Barbanotti e Vergani alle parallele; Canali e Oggioni alla trave; Bucciarelli e Oggioni al corpo libero.

15.50 Al maschile si preannuncia battaglia tra Spes Mestre, Ginnastica Salerno, Pro Patria Bustese. Queste tre squadre sono le favorite in semifinale: i veneti trainati da Mozzato e Patron, i campani con Maresca e De Vecchis, i lombardi con Edalli.

15.48 La Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia, può contare sulle Fate e insegue il settimo tricolore consecutivo (il 18mo della storia per la Leonessa).

15.46 Tra pochi istanti anche le scelte di Juventus Nova Melzo e Artistica 81 Trieste.

15.44 Il Giglio Montevarchi si gioca Lara Mori a trave e corpo libero; all-around per Viola Pierazzini; Benedetti al volteggio, Tonelli alle parallele.

15.43 La formazione di Civitavecchia: Chiara Vincenzi e Manila Esposito al volteggio; Vincenzi ed Esposito alle parallele; De Pirro ed Esposito alla trave; Vincenzi ed Esposito al corpo libero.

15.42 La Brixia Brescia ha comunicato la sua formazione: Martina Maggio e Alice D’Amato al volteggio; Giorgia Villa e Alice D’Amato alle parallele; Martina Maggio e Angela Andreoli alla trave; Veronica Mandriota e Asia D’Amato al corpo libero.

15.40 Al maschile: Pro Patria Bustese contro Ares Cinisello Balsamo, Ginnastica Salerno contro Virtus Pasqualetti Macerata, Spes Mestre contro Giovanile Ancona.

15.39 Nel gruppo B sono presenti la favoritissima Brixia Brescia, la Ginnastica Civitavecchia e l’Artistica 81 Trieste.

15.38 Nel gruppo A figurano Giglio Montevarchi e Juventus Nova Melzo, mentre il Centro Sport Bollate ha rinunciato perché di rientro da una quarantena.

15.36 Ogni squadra schiera due ginnasti su un attrezzo e sfidano gli altri due delle altre squadre. Il ginnasta che ottiene il miglior risultato porta a casa 3 punti, il secondo ne ottiene 2, il terzo ne ottiene 1. Vince la squadra che al termine della giornata ha ottenuto il maggior numero di punti speciali.

15.34 Oggi spazio alle semifinali. Al femminile si sono formati due giorni da tre squadre ciascuno che si fronteggeranno in testa a testa: le due vincitrici e la migliore seconda classificata accederanno alla finale di domani. Al maschile sono previsti tre scontri diretti: le tre vincitrici si qualificheranno alla finale di domani.

15.32 Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il lungo weekend che assegnerà gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre di ginnastica artistica (maschile e femminile).

15.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali della Final Six di Serie A 2020.

La presentazione della gara – Le stelle da tenere d’occhio – Il regolamento della gara – Accoppiamenti e gironi di semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, andranno in scena le semifinali del massimo campionato italiano a squadre: incomincia il lungo weekend che assegnerà gli scudetti e chiuderà questa tormentata stagione agonistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano degli inediti scontri diretti, con l’adozione di un nuovo format “testa a testa” che sicuramente regalerà maggiore spettacolarità all’evento. In palio i tre posti per la finale di domani, va ricordanto che in pedana scenderanno sia gli uomini che le ragazze.

Al femminile sono previsti due gironi: la favoritissima Brixia Brescia dovrà fare i conti con la Ginnastica Civitavecchia e l’Artistica 81 Trieste; nell’altro raggruppamento vedremo all’opera il Giglio Montevarchi e la Juventus Nova Melzo, mentre il Centro Sport Bollate ha rinunciato perché nell’ultimo periodo è stato alle prese con una quarantena. Ogni squadra schiererà 2 ginnaste su ogni attrezzo e sfideranno le altre in incontri testa a testa: quelle che otterranno il punteggio più elevato porteranno a casa 3 punti, le seconde 2 punti, le terze 1 punto. Le vincitrici dei due gironi e la migliore seconda classificata accederanno alla finale di domani.

L’attesa è tutta per le Fate: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio indosseranno il body della Brixia Brescia e incominceranno la cavalcata verso il settimo tricolore consecutivo (il diciottesimo della storia), affiancate dalle promettenti giovani Angela Andreoli, Giorgia Leone, Veronica Mandriota. Da seguire con attenzione anche la veterana Lara Mori (Giglio Montevarchi) e le giovani di Civitavecchia, sulla carte le altre candidate principale al raggiungimento della finale.

Al maschile, invece, spazio a tre confronti diretti: la Ginnastica Pro Bustese di Ludovico Edalli e Ares Federici, la Ginnastica Salerno di Tommaso De Vecchis e Salvatore Maresca, la Spes Mestre di Nicolò Mozzato e Stefano Patron sembrano avere qualcosa in più dei rivali anche se non vanno sottovalutate la Ares di Edoardo De Rosa e Ivan Brunello, la Giovanile Ancona di Lay Giannini e Lorenzo Casali, la Virtus Pasqualetti Macerata di Matteo Levantesi, Paolo Principi e Andrea Cingolani.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero. Si inizia alle ore 16.00 e si andrà avanti fino alle ore 18.30 circa. Buon divertimento a tutti.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi