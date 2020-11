VIDEO Angela Andreoli: trave magistrale in Serie A, 14.700 per la 14enne! Rivediamo il miglior esercizio di giornata

Angela Andreoli è stata grande protagonista nella semifinale della Serie A che è andata in scena oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli. La classe 2006 è stata schierata alla trave dal CT Enrico Casella e, col body della Brixia Brescia, ha offerto una prestazione di rara bellezza: 14.700, con un elevato D Score di 5.7 e 8.5 di esecuzione, agevolato dal mezzo punto di bonus previsto dal regolamento in vigore nel massimo campionato italiano a squadre.

Questa 14enne bresciana ha già dimostrato in più occasioni di essere un prospetto molto promettente e nei prossimi anni potrebbe regalare delle belle gioie all’Italia. Il 14.700 sui 10 cm è il punteggio più elevato questo pomeriggio, se si esclude il 14.800 per il doppio avvitamento al volteggio di Alice D’Amato. Di seguito il VIDEO dell’esercizio alla trave di Angela Andreoli nella semifinale della Serie A 2020 di ginnastica artistica, filmato dal suo Presidente Folco Donati.

Loading...

Loading...

VIDEO ANGELA ANDREOLI ALLA TRAVE, SEMIFINALE SCUDETTO SERIE A:

Foto LM/LPS/Filippo Tomasi