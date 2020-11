Ginnastica artistica, Serie A: le squadre qualificate alla Finale Scudetto. Brixia favorita, che sorprese al maschile!

Al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le semifinali della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Nel capoluogo campano abbiamo così conosciuto i nomi delle formazioni che domani pomeriggio (a partire dalle ore 16.00) disputeranno la Finale Scudetto e si contenderanno i tricolori del massimo campionato italiano a squadre.

Al femminile la Brixia Brescia ha dominato il proprio raggruppamento e domani andrà a caccia del settimo scudetto consecutivo (il 18mo della storia). La Leonessa può contare sulla classe delle Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Martina Maggio) e partirà con tutti i favori del pronostico, ma nell’innovativa sfida a scontri diretti dovrà comunque fare i conti con il Giglio Montevarchi di Lara Mori e la Ginnastica Civitavecchia di Manila Esposito e Chiara Vincenzi.

Al maschile, invece, le semifinali hanno prodotto due esiti inattesi: Virtus Pasqualetti Macerata e Giovanile Ancona hanno incredibilmente eliminato le due grandi favorite per il titolo ovvero la Ginnastica Salerno (vincitrice delle ultime due edizioni) e la Spes Mestre (trionfatrice del 2017). Le due compagini marchigine incroceranno la Pro Patria Bustese di Ludovico Edalli in una sfida a tre particolarmente combattuta. Di seguito tutte le squadre qualificate alle Finali Scudetto di ginnastica artistica.

FINALE SCUDETTO FEMMINILE:

Brixia Brescia (vincitrice gruppo B: 22 punti speciali, 111.250 punti reali)

Giglio Montevarchi (vincitrice gruppo A: 20 punti speciali, 99.100 punti reali)

Ginnastica Civitavecchia (miglior seconda classificata: 15 punti speciali, 102.550 punti reali)

FINALE SCUDETTO MASCHILE:

Virtus Pasqualetti Macerata (vincitrice gruppo A: 34 punti speciali, 160.200 punti reali)

Giovanile Ancona (vincitrice gruppo B: 30 punti speciali, 160.350 punti reali)

Pro Patria Bustese (vincitrice gruppo C: 31 punti speciali, 159.950 punti reali)

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi