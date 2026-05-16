Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

ArtisticaGinnastica e cultura fisica

Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Bergamo. I migliori sono stati…

Pubblicato

24 minuti fa

il

Per approfondire:
Manila Esposito
Manila Esposito / IPA Agency

Oggi pomeriggio a Bergamo si è disputata la Final Eight della Serie A1 2026 di ginnastica artisticaDi seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.

PODI INDIVIDUALI FINALE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026

FEMMINILE

VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.550
2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.300
3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.200

PARALLELE ASIMMETRICHE
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.550
2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.500
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.250

Ginnastica artistica, la Brixia Brescia torna Campionessa d’Italia! D’Amato, Andreoli e Iorio in spolvero. Esposito leggiadra

TRAVE
1. Manila Esposito (Civitavecchia) 14.500
2. Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milanese) 13.700
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.600

CORPO LIBERO
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.500
2. Manila Esposito (Civitavecchia) 13.500
3. Alessia Marena (Brixia Brescia) 13.100

MASCHILE

CORPO LIBERO
1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.300
2. Lorenzo Casali (Romagna Team) 14.050
3. Achille Montrasio (Ares) 13.750

CAVALLO CON MANIGLIE
1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.850
2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.250
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.850

ANELLI
1. Manrique Larduet (Romagna Team) 13.900
2. Niccolò Vanucchi (Romagna Team) 13.700
3. Arthur Davtyan (Artistica Brescia) 13.600

Ginnastica artistica, Romagna Team fa saltare il banco e conquista lo scudetto! Ferrara abdica, Carate giù dal podio

VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Arthur Davtyan (Artistica Brescia) 14.700
2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.500
3. Niccolò Vannucchi (Romagna Team) 14.300

PARALLELE PARI
1. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.200
2. Lay Giannini (Giovanile Ancona) 13.750
3. Manrique Larduet (Romagna Team) 13.600

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

SBARRA
1. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.750
2. Yumin Abbadini (Pro Carate) 13.600
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.550

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità