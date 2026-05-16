ArtisticaGinnastica e cultura fisica
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Bergamo. I migliori sono stati…
Oggi pomeriggio a Bergamo si è disputata la Final Eight della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre.
PODI INDIVIDUALI FINALE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026
FEMMINILE
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.550
2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.300
3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.200
PARALLELE ASIMMETRICHE
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.550
2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.500
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.250
Ginnastica artistica, la Brixia Brescia torna Campionessa d’Italia! D’Amato, Andreoli e Iorio in spolvero. Esposito leggiadra
TRAVE
1. Manila Esposito (Civitavecchia) 14.500
2. Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milanese) 13.700
3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.600
CORPO LIBERO
1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 13.500
2. Manila Esposito (Civitavecchia) 13.500
3. Alessia Marena (Brixia Brescia) 13.100
MASCHILE
CORPO LIBERO
1. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.300
2. Lorenzo Casali (Romagna Team) 14.050
3. Achille Montrasio (Ares) 13.750
CAVALLO CON MANIGLIE
1. Gabriele Targhetta (Spes Mestre) 14.850
2. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.250
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.850
ANELLI
1. Manrique Larduet (Romagna Team) 13.900
2. Niccolò Vanucchi (Romagna Team) 13.700
3. Arthur Davtyan (Artistica Brescia) 13.600
Ginnastica artistica, Romagna Team fa saltare il banco e conquista lo scudetto! Ferrara abdica, Carate giù dal podio
VOLTEGGIO (solo un salto)
1. Arthur Davtyan (Artistica Brescia) 14.700
2. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 14.500
3. Niccolò Vannucchi (Romagna Team) 14.300
PARALLELE PARI
1. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 14.200
2. Lay Giannini (Giovanile Ancona) 13.750
3. Manrique Larduet (Romagna Team) 13.600
SBARRA
1. Illia Kovtun (Ginnastica Ferrara) 13.750
2. Yumin Abbadini (Pro Carate) 13.600
3. Arsenii Dukhno (Pro Carate) 13.550