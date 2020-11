Ginnastica, Semifinali Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… Fate sugli scudi

Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si sono disputate le Semifinali della Serie A1 2020 di ginnastica artistica e si sono definite le formazioni che domani pomeriggio si daranno battaglia per la conquista degli scudetti del massimo campionato italiano a squadre. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. Non si è calcolato il concorso generale individuale perché nessuna ragazza si è esibita su tutti gli attrezzi. Non sono considerati i risultati della Serie A2.

VOLTEGGIO:

1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.800

2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 14.300

3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.600

PARALLELE ASIMMETRICHE:

1. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.500

2. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.050

2. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 13.650

TRAVE:

1. Angela Andreoli (Brixia Brescia) 14.700

2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 13.350

3. Viola Pierazzini (Giglio Montevarchi) 13.200

CORPO LIBERO:

1. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 13.900

2. Chiara Vincenzi (Ginnastica Civitavecchia) 13.250

3. Manila Esposito (Ginnastica Civitavecchia) 12.900

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi