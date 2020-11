Ginnastica artistica, Serie A: si assegna lo scudetto. Gli accoppiamenti e i gironi delle Final Six

Nel weekend del 21-22 novembre andrà in scena la Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si assegneranno gli scudetti del massimo campionato italiano a squadre (maschile e femminile). Verrà adottato un nuovo format a scontri diretti: due ginnasti per ogni formazione saliranno su un attrezzo e si sfideranno in testa a testa, quello con il punteggio più altro guadagnerà dei punti speciali, i quali si sommeranno per definire la classifica generale.

Sabato 21 novembre andranno in scena le semifinali. Per quanto riguarda il settore femminile si sono formati due gruppi di tre squadre ciascuno, le vincitrici dei due raggruppamenti e la migliore seconda classificata accederanno alla finale che metterà in palio lo scudetto. La Brixia Brescia, grande favorita della vigilia, è finita nel gruppo B insieme alla Ginnastica Civitavecchia e all’Artistica 81 Trieste. Le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato) insieme alle giovani Angela Andreoli e Giorgia Leone incroceranno la giovane formazione capitolina di Giulia Bencini, Giulia Cotroneo e compagne e la compagine giuliana. Nel gruppo A, invece, si fronteggeranno il Giglio Montevarchi di Lara Mori e la Juventus Nova Melzo, mentre il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e Micol Minotti ha dovuto rinunciare perché nell’ultimo periodo è stato alle prese con una quarantena.

Per quanto riguarda la Serie A1 maschile, invece, sono in programma tre scontri diretti (testa a testa), le tre vincitrici accederanno alla finale per lo scudetto. Ginnastica Salerno, Spes Mestre e Pro Patria Bustese sono favorite rispettivamente contro Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona, Ares Cinisello Balsamo. Le vincitrici dei due gironi e la seconda miglior classifica accederanno alla finale femminile di domenica, mentre al maschile saranno le tre squadre vincitrici delle semifinali a fronteggiarsi per il tricolore, sempre con lo stesso meccanismo degli scontri diretti. Di seguito l’esito del sorteggio della Final Six della Serie A di ginnastica artistica.

GIRONI FINAL SIX SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2020:

SERIE A1 FEMMINILE:

GRUPPO A (partenza dal volteggio): Giglio Montevarchi, Juventus Nova Melzo, (Centro Sport Bollate ha rinunciato)

GRUPPO B (partenza dalle parallele asimmetriche): Brixia Brescia, Ginnastica Civitavecchia, Artistica 81 Trieste

SERIE A1 MASCHILE:

SCONTRO DIRETTO 1 (partenza al corpo libero): Ginnastica Salerno vs Virtus Pasqualetti Macerata

SCONTRO DIRETTO 2 (partenza al cavallo con maniglie): Spes Mestre vs Giovanile Ancona

SCONTRO DIRETTO 3 (partenza agli anelli): Pro Patria Bustese vs Ares Cinisello Balsamo

SERIE A2 FEMMINILE:

GRUPPO C (partenza dalla trave): Ghislanzoni Gal Lecco, Ginnastica Pavese, Victoria Torino

GRUPPO D (partenza dal corpo libero): Biancoverde Imola, Ginnastica Reale Torino, Olos Gym 2000 Roma

SERIE A2 MASCHILE:

SCONTRO DIRETTO 4 (partenza al volteggio): Ginnastica Ferrara vs Gymnastic Romagna Team

SCONTRO DIRETTO 5 (partenza alle parallele pari): Ginnastica Meda vs Costanza Andrea Massucchi Mortara

SCONTRO DIRETTO 6 (partenza alla sbarra): Artistica Brescia vs Roma 70

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi