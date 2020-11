Ginnastica, Serie A: le sfide e i duelli della Finale Scudetto. Tutti i testa a testa e le ginnaste in gara: ordine di rotazione

Sono stati comunicati gli ordini di rotazione e tutte le sfide della Finale della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Domenica 22 novembre (a partire dalle ore 16.00) andranno in scena gli atti conclusivi del massimo campionato italiano a squadre, al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli scudetti e si preannunciano grandi spettacoli.

Tre squadre si fronteggeranno per i tricolori, ogni formazione schiererà due ginnasti su ciascun attrezzo: il miglior conquisterà 3 punti, il secondo ne porterà a casa 2, il terzo si fermerà a 1. La squadra che avrà più punti speciali al termine della gara conquisterà lo scudetto. La Brixia Brescia è la super favorita al femminile: Giorgia Villa si esibirà soltanto alle parallele, Alice D’Amato salirà sugli staggi e al volteggio, Asia D’Amato avrà spazio alla tavola, Martina Maggio regalerà il suo esercizio alla trave, Angela Andreoli su 10 cm e corpo libero. Le Fate inseguono il settimo tricolore consecutivo e sfideranno Civitavecchia (Chiara Vincenzi e Manila Esposito le big) e il Giglio Montevarchi privo di Lara Mori.

Loading...

Loading...

Al maschile triello combattutissimo tra Pro Patria Bustese, Virtus Pasqualetti Macerata, Giovanile Ancona. Di seguito tutti gli ordini di rotazione e gli scontri diretti della Finale Scudetto della Serie A 2020 di ginnastica artistica.

ORDINI DI ROTAZIONE E SFIDE FINALE SCUDETTO FEMMINILE:

VOLTEGGIO, PRIMA SFIDA: Asia D’Amato (Brixia), Giulia Cotroneo (Civitavecchia), Viola Pierazzini (Giglio)

VOLTEGGIO, SECONDA SFIDA: Alice D’Amato (Brixia), Giulia Bencini (Civitavecchia), Chiara Menichincheri (Giglio)

PARALLELE, PRIMA SFIDA: Alice D’Amato (Brixia), Chiara Vincenzi (Civitavecchia), Viola Pierazzini (Giglio)

PARALLELE, SECONDA SFIDA: Giorgia Villa (Brixia), Manila Esposito (Civitavecchia), Sofia Tonelli (Giglio)

TRAVE, PRIMA SFIDA: Martina Maggio (Brixia), Alessia Ceccarelli (Civitavecchia), Bianca Benedetti (Giglio)

TRAVE, SECONDA SFIDA: Angela Andreoli (Brixia), Chiara Vincenzi (Civitavecchia), Chiara Menichincheri (Giglio)

CORPO LIBERO, PRIMA SFIDA: Angela Andreoli (Brixia Brescia), Manila Esposito (Civitavecchia), Bianca Benedetti (Giglio)

CORPO LIBERO, SECONDA SFIDA: Asia D’Amato (Brixia Brescia), Chiara Vincenzi (Civitavecchia), Chiara Menichincheri

ORDINI DI ROTAZIONE E SFIDE FINALE SCUDETTO MASCHILE:

CORPO LIBERO, PRIMA SFIDA: Crimi (Pro Patria), Castellaro (Virtus), Brugnami (Ancona)

CORPO LIBERO, SECONDA SFIDA: Federici (Pro Patria), Principi (Virtus), Lucchetti (Ancona)

CAVALLO, PRIMA SFIDA: Fermin (Pro Patria), Principi (Virtus), Brugnami (Ancona)

CAVALLO, SECONDA SFIDA: Crimi (Pro Patria), Levantesi (Virtus), Casali (Ancona)

ANELLI, PRIMA SFIDA: Crimi (Pro Patria), Castellaro (Virtus), Sciocchetti (Ancona)

ANELLI, SECONDA SFIDA: Edalli (Pro Patria), Cingolani (Virtus), Brugnami (Ancona)

VOLTEGGIO, PRIMA SFIDA: Crimi (Pro Patria), Castellaro (Virtus), Giannini (Ancona)

VOLTEGGIO, SECONDA SFIDA: Federici (Pro Patria), Cingolani (Virtus), Brugnami (Ancona)

PARALLELE, PRIMA SFIDA: Bubbo (Pro Patria), Principi (Virtus), Giannini (Ancona)

PARALLELE, SECONDA SFIDA: Edalli (Pro Patria), Levantesi (Virtus), Lucchetti (Ancona)

SBARRA, PRIMA SFIDA: Federici (Pro Patria), Levantesi (Virtus), Sciocchetti (Ancona)

SBARRA, SECONDA SFIDA: Edalli (Pro Patria), Principi (Virtus), Brugnami (Ancona)

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LM-LPS/Filippo Tomasi