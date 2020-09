LIVE Ciclismo, Mondiali 2020 in DIRETTA: fuga di sette davanti, Danimarca a tirare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.20 Ricordiamo che all’attacco ci sono Jonas Koch (Germania), Marco Friedrich (Austria), Daniil Fominykh (Kazakistan), Yukiya Arashiro (Giappone), Eduard Grosu (Romania) e Ulises Castillo (Messico).

11.17 Non cambia ovviamente la situazione: almeno un altro paio di giri prima che dal gruppo possa muoversi qualcuno.

11.13 Rallentamento in gruppo, tanti corridori costretti a mettere piede a terra.

11.10 Alza il ritmo la Danimarca, cala il vantaggio dei fuggitivi che ora scende quasi sotto i 6′.

11.08 Corridori nuovamente a Gallisterna.

11.06 Ora arriva anche la Danimarca davanti al plotone: l’obiettivo dei danesi è quello di far corsa dura per Jakob Fuglsang, vincitore del Lombardia.

11.04 Sempre la Svizzera a dettare il ritmo in testa al gruppo.

10.59 Al momento il vento non è forte, nel pomeriggio dovrebbe aumentare.

10.57 Le parole di Fausto Masnada prima del via:

10.54 Immagini dal gruppo:

10.52 Fuggitivi che stanno scalando nuovamente il Mazzolano.

10.50 A 225 chilometri dal traguardo sono 6′ di margine per gli attaccanti.

10.47 Al momento è la Svizzera a prendersi l’incarico di tirare il gruppo.

10.44 Vicini in gruppo e a scambiar chiacchiere van Aert e Alaphilippe, i due grandi favoriti della corsa.

10.42 Le parole di Nibali prima del via:

10.40 Concluso ora il primo giro, ne restano otto.

10.38 Raggiunge i 5′ il vantaggio dei sette fuggitivi.

10.35 Nella prima parte del gruppo troviamo Svizzera e Slovenia.

10.32 Arrivato anche lo scollinamento a Gallisterna.

10.25 Il gruppo ovviamente resta compatto in questa fase, difficile che possano esserci scatti.

10.22 Davvero tantissima gente sul percorso a fare il tifo.

10.19 Siamo sulla salita di Gallisterna.

10.16 Lutsenko non è partito perché, come comunicato dalla propria Federazione, è risultato positivo al test per il Covid.

10.14 Aumenta il vantaggio dei fuggitivi. Jonas Koch (Germania), Marco Friedrich (Austria), Daniil Fominykh (Kazakistan), Yukiya Arashiro (Giappone), Eduard Grosu (Romania) e Ulises Castillo (Messico) hanno 3’30” sul gruppo.

10.12 3′ di margine per i fuggitivi sul plotone.

10.10 Iniziata la salita di Mazzolano.

10.08 All’attacco troviamo Koch (GER), Traeen (DEN), Friedrich (AUT), Fomynkh (KAZ), Arashiro (JAP), Grosu (ROM), Castillo (MEX).

10.06 Non sono partiti Lutsenko (Kazakistan), Behrane (Eritrea) e Arndt (Germania).

10.04 Va via la fuga: ci sono sette corridori all’attacco.

10.02 Non va via ancora la fuga giusta.

10.00 Prova in solitaria il kazako Gruzdev.

9.58 Il gruppo addirittura non lascia andare la fuga al primo attacco. Già velocità alta.

9.55 Inizia la corsa! Subito scatti.

9.52 Primo tratto di trasferimento, il chilometro 0 scatterà appena fuori dall’Autodromo.

9.50 Le parole di Andrea Bagioli, il più giovane della truppa azzurra: “L’emozione è tanta, ma il percorso sembra adatto a me”.

9.48 Fausto Masnada prima del via: “Correre in Italia un Mondiale vale doppio, cercheremo di dare il massimo e di onorare la maglia azzurra ancora di più”.

9.45 SI PARTE! Arriva il via ufficiale!

9.43 Vincenzo Nibali prima del via: “Davide ha cercato di mettere su una Nazionale molto compatta sia con giovani che con esperti. Un Mondiale molto duro, abbiamo visto anche le ragazze ieri, sarà molto simile. Ci saranno squadre che con la salita finale saranno favorite: Francia e Belgio. Bisognerà vedere l’evoluzione della corsa. Sono i corridori che fanno la corsa, vanno prese soluzione al momento e in base all’andamento della gara”.

9.41 Situazione meteo: al momento non piove, ma temperatura bassa ad Imola. Nel pomeriggio sono previste precipitazioni che potrebbero sconvolgere l’andamento della gara.

9.39 Gli spagnoli pronti a correre una gara d’attacco:

9.36 Alle 9.45 verrà dato il via ufficiale.

9.34 I corridori stanno completando le operazioni al foglio firma e si stanno schierando alla partenza, a breve si parte.

9.32 Il durissimo percorso nel dettaglio:

🚴‍♂️ Road Race – Men Elite 🚴‍♂️ 🗓️ September 27, 2020 | 27 settembre 2020

🚩 Imola

🏁 Imola

⏱ Road Race | Prova in linea

📏 258,2 km

⏰ 10.00 CET > 16:30 CET⠀#Imola2020 🌈⬇️https://t.co/HNlmbGCCne pic.twitter.com/3F2kOp5gWB — Imola – Emilia-Romagna 2020 (@Imola_Er2020) September 27, 2020

9.30 Il giorno più atteso, da sempre la gara più appassionante e spettacolare.

9.28 Buongiorno e ben ritrovati con il grande ciclismo: oggi in programma la prova in linea maschile dei Mondiali 2020 in quel di Imola.

La presentazione della gara – Il programma della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile dei Mondiali di ciclismo 2020 in quel di Imola. Oggi è il grande giorno, si assegna la maglia iridata, che il vincitore della manifestazione porterà orgogliosamente in giro per il mondo per un anno. Come di consueto in una gara del genere l’equilibrio regnerà sovrano e lo spettacolo sarà di sicuro unico.

258,2 chilometri, con un dislivello di ben 5000 metri. I corridori si sfideranno su un circuito di 28,8 km da percorrere 9 volte tra le colline del bolognese e del ravennate. Dopo il primo chilometro da percorrere all’interno dell’autodromo, il gruppo si dirigerà verso la località di Bergullo, affrontando già 4 chilometri di corsa in costante ascesa. Una breve discesa porterà alla prima salita di giornata, quella di Mazzolano, che inizia al chilometro 6 del tracciato, e ne misura 2,7 con una pendenza media del 6,1%. Quest’ultima è molto difficile da gestire nel primo chilometro, dove le pendenze sono costantemente sopra il 9%, con punte del 13%. Nell’ultimo tratto però, spiana nettamente, e gli ultimi 300 metri sono pressoché pianeggianti. Dopo sei chilometri di discesa tra Riolo Terme e Isola, i corridori imboccheranno la Cima Galisterna, e i suoi 2,7 chilometri al 6,4%. Tra le due ascese, questa è sicuramente la più dura. Nel chilometro centrale le pendenze sono costantemente sopra l’11%, con punte del 14%. Una sorta di muro, a cui farà seguito un falsopiano di 300 metri prima dello scollinamento. Da qui mancheranno ancora 11 chilometri al traguardo, tutti in leggera e costante discesa fino a 3 chilometri all’arrivo, dove sono previsti un paio di brevi strappetti, e poi il lungo tratto pianeggiante che porta all’Autodromo.

Due favoriti d’obbligo: si tratta di Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Il belga sta davvero dominando in lungo e in largo in questo 2020: si è già portato a casa successi in ogni dove, distruggendo la concorrenza tra Milano-Sanremo e Strade Bianche. Il francese ha caratteristiche da scattista adattissime a questo tracciato e proverà a cogliere l’attimo giusto. Tantissimi comunque i nomi da seguire: dal vincitore dell’ultimo Tour de France Tadej Pogacar (Slovenia), appoggiato dal rivale/compagno Primoz Roglic, passando per il danese Jakob Fuglsang (Danimarca), fino ad arrivare al polacco Michal Kwiatkowski e all’australiano Michael Matthews.

L’Italia tenta l’assalto con otto uomini pronti a dar battaglia agli ordini di Davide Cassani. Il più atteso è ovviamente Vincenzo Nibali, che però non sta sfoggiando una condizione monstre. Capitano dunque Diego Ulissi, al contrario in un ottimo stato di forma. Tanti battitori liberi in casa azzurra: da Fausto Masnada a Damiano Caruso passando per Alberto Bettiol. L’obiettivo è provarci fino alla fine.

Appuntamento alle 9.30 per non perdervi neanche un minuto di questo Mondiale che si prospetta magnifico.

Foto: Twitter Federciclismo