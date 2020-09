Davide Cassani: “Non rimprovero nulla agli azzurri, Nibali ci ha provato. Difficile fare meglio”

L’Italia si è dovuta accontentare del decimo posto di Damiano Caruso nella prova in linea dei Mondiali 2020 di ciclismo, andati in scena oggi sull’impegnativo circuito di Imola. Gli azzurri hanno provato a smuovere le acque nell’ultimo giro, Vincenzo Nibali ha attacco sulla salita di Mazzolano e ha provato a portare via un gruppetto, ma non è riuscito nell’impresa e ha chiuso in quindicesima posizione.

Il CT Davide Cassani non è riuscito ad agguantare la maglia arcobaleno, settimo tentativo a vuoto per il nostro tecnico dopo aver festeggiato il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro di venerdì. Il Commissario Tecnico ha commentato in questo modo, tramite i canali ufficiali della Federciclismo: “Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi: il percorso sapevamo essere difficile e Vincenzo nell’ultimo giro ci ha provato. La Gallisterna si è dimostrata più adatta ad atleti esplosivi come Julian, che ha lasciato sul posto tutti gli altri favoriti. Difficile per noi fare meglio”.

Foto: Valerio Origo