Ciclismo, Fausto Masnada: “Alaphilippe è stato più bravo, l’Italia ha corso di squadra”

Fausto Masnada ha corso la prova in linea dei Mondiali 2020 di ciclismo. L’azzurro si è distinto insieme ai compagni, anche se non è arrivato il grande risultato. Il suo commento dopo l’arrivo: “E’ stato più bravo Alaphilippe che ha vinto, noi abbiamo cercato di fare il più possibile e di correre di squadra. Purtroppo sapevamo che il percorso era adatto ad Alaphilippe e Van Aert. Soddisfatto della mia prova? Abbastanza, non è arrivato il risultato“. Sopra il VIDEO con le dichiarazioni di Fausto Masnada.

