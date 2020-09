Mondiali ciclismo 2020, ordine d’arrivo e classifica: Alaphilippe vince a Imola. Caruso 10°, Nibali 15°

L’edizione 2020 dei Mondiali di ciclismo viene vinta dal francese Julian Alaphilippe, che precede il belga Wout Van Aert, alla medaglia d’argento, e lo svizzero Marc Hirschi, che sale sul gradino più basso del podio. Non riesce ad andare nuovamente a medaglia l’Italia: decimo Damiano Caruso, 15° Vincenzo Nibali.

ORDINE D’ARRIVO MONDIALI CICLISMO SU STRADA

1 ALAPHILIPPE Julian France 600 350 6:38:34

2 VAN AERT Wout Belgium 475 260 0:24

3 HIRSCHI Marc Switzerland 400 190 ,,

4 KWIATKOWSKI Michał Poland 325 150 ,,

5 FUGLSANG Jakob Denmark 275 130 ,,

6 ROGLIČ Primož Slovenia 225 110 ,,

7 MATTHEWS Michael Australia 175 100 0:53

8 VALVERDE Alejandro Spain 150 90 ,,

9 SCHACHMANN Maximilian Germany 125 80 ,,

10 CARUSO Damiano Italy 100 70 ,,

11 VALGREN Michael Denmark 85 65 ,,

12 WOODS Michael Canada 70 60 ,,

13 MARTIN Guillaume France 60 55 ,,

14 DUMOULIN Tom Netherlands 50 50 ,,

15 NIBALI Vincenzo Italy 40 46 0:57

16 LANDA Mikel Spain 35 42 ,,

17 GESCHKE Simon Germany 30 38 1:34

18 BETTIOL Alberto Italy 30 34 ,,

19 MOLARD Rudy France 30 32 ,,

20 BILBAO Pello Spain 30 30 ,,

21 VAN AVERMAET Greg Belgium 30 28 ,,

22 CARAPAZ Richard Ecuador 20 26 ,,

23 MASNADA Fausto Italy 20 24 ,,

24 URÁN Rigoberto Colombia 20 22 ,,

25 PORTE Richie Australia 20 20 ,,

26 COSTA Rui Portugal 20 19 2:03

27 POLANC Jan Slovenia 20 18 ,,

28 HERRADA Jesús Spain 20 17 ,,

29 SKUJIŅŠ Toms Latvia 20 16 3:40

30 BENOOT Tiesj Belgium 20 15 3:44

31 MARTÍNEZ Daniel Felipe Colombia 20 15 ,,

32 CHAVES Esteban Colombia 10 15 ,,

33 POGAČAR Tadej Slovenia 10 15 ,,

34 MADOUAS Valentin France 10 15 5:15

35 VAN BAARLE Dylan Netherlands 10 15 5:48

36 HOELGAARD Markus Norway 10 15 5:54

37 ELISSONDE Kenny France 10 15 8:30

38 OLIVEIRA Nelson Portugal 10 15 8:49

39 WELLENS Tim Belgium 10 15 9:24

40 VLIEGEN Loïc Belgium 10 15 ,,

41 LÓPEZ Miguel Ángel Colombia 10 15 ,,

42 PIDCOCK Thomas Great Britain 10 15 ,,

43 VISCONTI Giovanni Italy 10 15 10:32

44 CLARKE Simon Australia 10 15 ,,

45 OOMEN Sam Netherlands 10 15 ,,

46 GASPAROTTO Enrico Switzerland 10 15 ,,

47 ULISSI Diego Italy 10 15 ,,

48 HIGUITA Sergio Colombia 10 15 ,,

49 PRONSKIY Vadim Kazakhstan 10 15 ,,

50 HENAO Sergio Colombia 10 15 ,,

51 ROCHE Nicolas Ireland 5 15 ,,

52 SÁNCHEZ Luis León Spain 5 15 ,,

53 KUSS Sepp United States 5 15 12:35

54 SCHÖNBERGER Sebastian Austria 5 15 15:25

55 ZIMMERMANN Georg Germany 5 15 ,,

56 LEKNESSUND Andreas Norway 3 15 15:27

57 BAGIOLI Andrea Italy 3 15 ,,

58 NEILANDS Krists Latvia 3 15 16:20

59 HIRT Jan Czech Republic 3 15 19:42

60 GREGAARD Jonas Denmark 3 15 ,,

61 HOULE Hugo Canada 15 ,,

62 STRAKHOV Dmitry Russia 15 20:13

63 DENZ Nico Germany 15 21:59

64 OTRUBA Jakub Czech Republic 15 ,,

65 PEDERSEN Casper Denmark 15 ,,

66 MARTENS Paul Germany 15 ,,

67 KUDUS Merhawi Eritrea 15 ,,

68 TUSVELD Martijn Netherlands 15 ,,

69 GHEBREIGZABHIER Amanuel Eritrea 15 ,,

70 OWSIAN Łukasz Poland 15 ,,

71 ŤOUPALÍK Adam Czech Republic 15 ,,

72 PATERSKI Maciej Poland 15 ,,

73 HAGEN Carl Fredrik Norway 15 ,,

74 NATAROV Yuriy Kazakhstan 15 ,,

75 CHERNETSKI Sergei Russia 15 ,,

76 VALTER Attila Hungary 15 ,,

77 JUUL-JENSEN Christopher Denmark 15 ,,

78 MEINTJES Louis South Africa 15 ,,

79 WEENING Pieter Netherlands 15 ,,

80 CAICEDO Jonathan Klever Ecuador 15 ,,

81 SHAW James Great Britain 15 ,,

82 ROVNY Ivan Russia 15 ,,

83 GOŁAŚ Michał Poland 15 ,,

84 TRÆEN Torstein Norway 15 ,,

85 ERIKSSON Lucas Sweden 15 ,,

86 HAYTER Ethan Great Britain 15 22:03

87 BUDYAK Anatoliy Ukraine 15 28:05

88 OLIVEIRA Ivo Portugal 15 32:08

DNF KOCH Jonas Germany –

DNF PELLAUD Simon Switzerland ,,

DNF MEZGEC Luka Slovenia ,,

DNF WILDAUER Markus Austria ,,

DNF MUÑOZ Cristian Camilo Colombia ,,

DNF CARTHY Hugh Great Britain ,,

DNF ŠIŠKEVIČIUS Evaldas Lithuania ,,

DNF HANSEN Jesper Denmark ,,

DNF MCNULTY Brandon United States ,,

DNF KNOX James Great Britain ,,

DNF LUKŠEVICS Viesturs Latvia ,,

DNF KANGERT Tanel Estonia ,,

DNF HEALY Ben Ireland ,,

DNF BELLAN Juraj Slovakia ,,

DNF TYBOR Patrik Slovakia ,,

DNF PETERS Nans France ,,

DNF DLAMINI Nic South Africa ,,

DNF GASTAUER Ben Luxembourg ,,

DNF SERRY Pieter Belgium ,,

DNF RIABUSHENKO Alexandr Belarus ,,

DNF FISHER-BLACK Finn New Zealand ,,

DNF MAS Enric Spain ,,

DNF MULLEN Ryan Ireland ,,

DNF GALL Felix Austria ,,

DNF CRADDOCK Lawson United States ,,

DNF NOVAK Domen Slovenia ,,

DNF HAMILTON Chris Australia ,,

DNF PRUUS Peeter Estonia ,,

DNF HINDLEY Jai Australia ,,

DNF BEVIN Patrick New Zealand ,,

DNF NAESEN Oliver Belgium ,,

DNF VAN DER LIJKE Nick Netherlands ,,

DNF MUGISHA Samuel Rwanda ,,

DNF HONORÉ Mikkel Frølich Denmark ,,

DNF BERNARD Julien France ,,

DNF CASTILLO Ulises Alfredo Mexico ,,

DNF KUZNETSOV Viacheslav Russia ,,

DNF EENKHOORN Pascal Netherlands ,,

DNF HOWSON Damien Australia ,,

DNF ZAHIRI Abderrahim Morocco ,,

DNF DE LA CRUZ David Spain ,,

DNF BIZHIGITOV Zhandos Kazakhstan ,,

DNF ZOIDL Riccardo Austria ,,

DNF CULLY Ján Andrej Slovakia ,,

DNF DURBRIDGE Luke Australia ,,

DNF BENNETT George New Zealand ,,

DNF HARING Martin Slovakia ,,

DNF TRATNIK Jan Slovenia ,,

DNF SMITH Dion New Zealand ,,

DNF TEJADA Harold Colombia ,,

DNF RIKUNOV Petr Russia ,,

DNF ASADOV Elchin Azerbaijan ,,

DNF SCHÄR Michael Switzerland ,,

DNF PACHER Quentin France ,,

DNF GROSU Eduard-Michael Romania ,,

DNF ALBASINI Michael Switzerland ,,

DNF TOLHOEK Antwan Netherlands ,,

DNF BRAJKOVIČ Janez Slovenia ,,

DNF EIKING Odd Christian Norway ,,

DNF SOLER Marc Spain ,,

DNF MAŁECKI Kamil Poland ,,

DNF ČANECKÝ Marek Slovakia ,,

DNF BAYER Tobias Austria ,,

DNF SCHULTZ Nick Australia ,,

DNF RIVERA Kevin Costa Rica ,,

DNF CEPEDA Jefferson Alveiro Ecuador ,,

DNF ROWE Luke Great Britain ,,

DNF NEKRASOV Konstantin Russia ,,

DNF DILLIER Silvan Switzerland ,,

DNF DEGENKOLB John Germany ,,

DNF GRUZDEV Dmitriy Kazakhstan ,,

DNF GUERREIRO Ruben Portugal ,,

DNF FRIEDRICH Marco Austria ,,

DNF BOIVIN Guillaume Canada ,,

DNF LAENGEN Vegard Stake Norway ,,

DNF POWLESS Neilson United States ,,

DNF BRAMBILLA Gianluca Italy ,,

DNF ANIOŁKOWSKI Stanisław Poland ,,

DNF CATAFORD Alexander Canada ,,

DNF FOMINYKH Daniil Kazakhstan ,,

DNF TZORTZAKIS Polychronis Greece ,,

DNF ČERNÝ Josef Czech Republic ,,

DNF ARASHIRO Yukiya Japan ,,

DNF PIBERNIK Luka Slovenia ,,

DNF EG Niklas Denmark ,,

DNF STUYVEN Jasper Belgium ,,

DNS BERHANE Natnael Eritrea ,,

DNS ARNDT Nikias Germany ,,

DNS LUTSENKO Alexey Kazakhstan ,,

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse