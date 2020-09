FOTO Marion Rousse, fidanzata Julian Alaphilippe: ex ciclista e reporter tv, al centro di una vignetta sessista al Tour

Julian Alaphilippe si è laureato Campione del Mondo a Imola. Il francese ha attaccato in solitaria sull’impegnativa salita di Gallisterna ed è arrivato con le braccia alzate all’Autodromo, conquistando così la prima maglia arcobaleno della carriera. Il 28enne ha ampiamente meritato questo trionfo, il suo gesto tecnico è stato encomiabile e ha lasciato sul posto tutti i più accreditati avversari della vigilia, dal belga Wout Van Aert allo svizzero Marc Hirschi (poi secondo e terzo). L’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha riportato il titolo in Francia dopo addirittura 23 anni di digiuno, questa sera festeggerà sicuramente con la sua fidanzata. Ma chi è la compagna del vincitore della Milano-Sanremo 2019?

Marion Rousse, 29enne nativa di Saint-Saulve. La loro relazione è iniziata da pochissimi mesi, se ne vociferava durante la Parigi-Nizza (ultima corsa prima del lockdown) e ormai il rapporto è acclarato. La ragazza è una ex ciclista, è stata campionessa francese nel 2012 e si è ritirata nel 2015, intraprendendo poi la carriera di commentatrice e giornalista sportiva (sempre nell’ambito delle due ruote). La reporter di France TV è anche l’ex moglie del ciclista Tonny Gallopin, con cui è stata sposata dal 2014 al 2019. La bionda è molto apprezzata in Francia, non soltanto per le sue doti tecniche, ma anche per la bravura davanti al microfono.

Purtroppo lo scorso 8 settembre si è trovata a fare i conti con una vignetta sessista e di cattivissimo gusto pubblicata su L’Humanité Sunday: veniva ritratta a mo’ di caricatura, in panni succinti, a letto insieme alla caricatura di Julian Alaphilippe (con la lingua a penzoloni), il tutto accompagnato dalla scritta “Julian, vuoi rispondere ad alcune domande di France TV”. Vignetta che ha scatenato una bufera di polemiche in pieno Tour de France e che la stessa Rousse aveva definito sessista e maschilista, tanto da ricevere le scuse della stessa testata. Di seguito alcune foto di Marion Rousse, fidanzata di Julian Alaphilippe.

FOTO MARION ROUSSE, FIDANZATA JULIAN ALAPHILIPPE:

stefano.villa@oasport.it

Foto: Lapresse