Carlos Alcaraz dà forfait anche per Madrid: infortunio più serio del previsto

Dopo Novak Djokovic, arriva anche il forfait di Carlos Alcaraz per il Masters 1000 di Madrid 2026, in programma sui campi in terra battuta della Caja Magica dal 22 aprile al 3 maggio. Il numero 2 al mondo ha annunciato infatti tramite i social che dovrà rinunciare al prestigioso torneo iberico per rimettersi in sesto a livello fisico dopo l’infortunio al polso rimediato nei giorni scorsi a Barcellona.

Un problema che ha costretto il tennista murciano ad abbandonare l’ATP 500 catalano ancor prima di affrontare gli ottavi di finale, per non peggiorare ulteriormente la situazione in vista degli ultimi grandi eventi della stagione sul rosso. A questo punto l’obiettivo di Alcaraz diventa quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili a Roma o in alternativa a Parigi per il Roland Garros.

“Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare. Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto“, l’annuncio odierno del fuoriclasse spagnolo.

Alcaraz aveva spiegato così alla stampa l’infortunio al polso riportato durante il match d’esordio a Barcellona: “Ieri contro Virtanen, dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando. Pensavo che non sarebbe peggiorato, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo. Come ho già detto, devo ascoltare il mio corpo, capire cosa è meglio per me e non compromettere il futuro“.