Milano riapre la Finale Scudetto! Egonu straripante, Conegliano blocca la festa: si va a gara-4

Milano ha riaperto la finale scudetto di volley femminile, sconfiggendo Conegliano per 3-1 (25-20; 20-25; 30-28; 25-20) nella gara-3 andata in scena al PalaVerde di Treviso. Le ragazze di coach Stefano Lavarini sono riuscite a espugnare la tana delle Campionesse d’Italia, che conducevano la serie per 2-0 e che speravano di festeggiare l’ottavo tricolore consecutivo di fronte al proprio pubblico.

Dopo aver perso il primo atto al tie-break proprio in terra veneta ed essere crollate con un secco 3-0 tra le mura amiche dell’Allianz Cloud, le meneghine si sono rimboccate le maniche e hanno confezionato una prestazione di notevole spessore tecnico che ha permesso di accorciare le distanze sul 2-1: si tornerà in campo mercoledì 22 aprile (ore 20.30) per gara-4 nel capoluogo lombardo, la corazzata veneta si confermerà sul trono oppure si giocherà la bella di spareggio?

Dopo due set speculari (il primo vinto dalle ospiti, il secondo in favore delle padrone di casa), a spostare l’ago della bilancia è stata la terza frazione: Milano si è vista annullare cinque set-point in una lunga serie ai vantaggi, ma poi ha chiuso i conti e ha frastornato l’Imoco, che nel quarto parziale non è riuscita a tenere il passo di una propositiva Numia.

Prestazione straripante da parte dell’opposto Paola Egonu, che ha messo a segno 34 punti (2 muri) ed è stata decisiva a più riprese sotto la regia di Francesca Bosio. In grande spolvero anche le schiacciatrici Rebecca Piva (8 punti) e Khalia Lanier (10), in doppia cifra anche la centrale Hena Kurtagic (12 punti, 5 muri) affiancata in reparto da Anna Danesi (5), eccellente il libero Eleonora Fersino. A Conegliano non sono bastate la bomber Isabelle Haak (27 punti) e i martelli Zhu Ting (8) e Gabi (10) guidata da Joanna Wolosz, al centro Cristina Chirichella (10) e Sarah Fahr (11), Monica De Gennaro il libero.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-MILANO

Milano mette avanti la testa nelle battute iniziali del primo set con un attacco di Egonu e un ace di Bosio, seguiti da un errore offensivo di Haak (3-0). Le Pantere sono chiamate a inseguire, ma vengono respinte da un muro di Bosio e un mani-out di Egonu (7-10), poi è sempre l’opposto, spalleggiata da Piva, a rispondere agli affondi di Gabi e Haak (11-15). La corazzata veneta recupera un break con un diagonale di Haak e un muro di Wolosz (14-16), ma Piva ed Egonu sono in grandissima forma (16-20). Le meneghine riescono a gestire il finale e chiudono i conti con un primo tempo di Kurtagic.

Il secondo parziale inizia sul filo dell’equilibrio, che viene spezzato dalle ospiti: diagonale di Egonu e muro di Kurtagic per il +2 (8-6). L’Imoco pareggia prontamente con un mani-out di Gabi e un errore di Lanier (9-9), poi allunga con una stoccata di Gabi e un muro di Haak (11-9). Il botta e risposta prosegue, con Egonu e Chirichella che si fanno vedere con continuità (17-15), prima della risoluzione in favore delle Campionesse d’Europa: slash di Zhu, diagonale e mani-out di Haak, muro della bomber e 22-17, preludio alla chiusura arrivata con un errore di Kurtagic in primo tempo.

Un diagonale e un muro di Egonu, seguiti da un ace di Bosio, permettono a Milano di issarsi sul 10-7. Conegliano riesce a rispondere nel terzo set con un mani-out e una fast di Chirichella intervallate dal muro di Wolosz (12-14), raggiungendo poi il pareggio a quota 15 con l’ace di Chirichella. Le ospiti rimettono la testa avanti (19-17), ma l’Imoco impatta con i due ace consecutivi di Adigwe (20-20).

Milano rimedia tre set-point non consecutivi (24-23, 25-24, 26-25), che vengono annullati da un diagonale di Gabi, da un pallonetto di Fahr e da una stoccata di Haak (26-26). Altre due chance per le meneghine, a cui le padrone di casa rispondono con un diagonale di Haak e poi un errore delle lombarde al servizio (28-29). Egonu regala la sesta chance con un diagonale e Kurtagic la concretizza con un muro.

Conegliano appare visibilmente frastornata nel quarto set e Milano ne approfitta: muro di Bosio, parallela di Egonu, mani-out di Lanier e diagonale della bomber per il +4 (10-6). Lanier e una scatenata Egonu fanno la differenza (13-8), che diventa poi 16-11 dopo un pallonetto di Egonu. Milano deve gestire la situazione, ma sul 19-14 si fa recuperare un break con il vincente di Haak e il muro di Chirichella (19-16). Egonu riallunga con una palla spinta (20-16).

Conegliano recupera un altro break con il diagonale di Haak (18-20), ma nel momento di massimo sforzo ci pensano una parallela di Piva e una slash di Kurtagic a ridare slancio a Milano (22-18), Chirichella sbaglia la fast (23-18), poi ci pensa Egonu con un pallonetto a chiudere i conti.