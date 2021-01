Ciclismo, Fausto Masnada sarà al via di Giro e Vuelta nel 2021

Fausto Masnada ha parlato dei suoi programmi per il 2021 in un’intervista rilasciata a Tuttobiciweb.it. Il nono classificato dell’ultimo Giro d’Italia, salvo infortuni, si presenterà al via della Corsa Rosa anche nella stagione che sta per iniziare. Inoltre, il corridore della Deceuninck-Quick Step dovrebbe fare il suo esordio alla Vuelta a España.

Il bergamasco, inoltre, fa sapere che verosimilmente, in una delle due occasioni, lavorerà per il compagno Remco Evenepoel. L’enfant prodige belga, infatti, ha già dichiarato che nel 2021 non prenderà parte al Tour de France, ma parteciperà a uno degli altri due grandi giri. Ad ogni modo, il vincitore dell’ultimo Giro di Polonia dovrebbe fare solo uno tra Giro e Vuelta e, dunque, Masnada potrebbe avere più libertà nell’evento che verrà scartato dal giovanissimo fiammingo.

Nell’intervista in questione, oltretutto, Masnada ha avuto parole d’elogio anche per il giovanissimo compagno azzurro Andrea Bagioli, da lui definitivo “Giovane, ma già maturo di testa e consapevole della propria forza“. Infine, Fausto ha confermato che il suo grande sogno, che spera di realizzare già nel 2022, è prendere parte al Tour de France.

Foto: Lapresse