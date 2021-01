Tra i corridori che hanno espresso interesse a partecipare al prossimo Giro d’Italia c’è Nairo Quintana. Il colombiano ha preso parte alla Corsa Rosa nel 2014, quando la terminò da vincitore, e nel 2017, quando fu secondo ad appena trenta secondi da Tom Dumoulin. C’è un problema, però, la squadra del colombiano, l’Arkea-Samsic, è un team professional e per questo dovrà ricevere una wild card dall’organizzazione per partecipare alla Corsa Rosa.

Quintana ha parlato della sua idea di partecipare al Giro in un’intervista a W Radio, queste le sue parole: “Partecipare al Giro d’Italia, per me, è sicuramente un’opzione. Così come sto prendendo in considerazione di fare l’accoppiata Giro-Tour. Ci ho già provato nel 2017, ma quella volta il mio corpo non riuscì a reggerla. Al momento non ho ancora sentito l’organizzazione del Giro, ma una mia partecipazione alla gara italiana è nell’interesse mio, della squadra e degli organizzatori stessi. Ho fatto questa gara due volte, in un caso l’ho vinta e nell’altro sono arrivato secondo, dunque ho dimostrato sulla strada di essere un corridore che, quando vi prende parte, onora il Giro“.

Foto: Lapresse