LIVE MotoGP, notizie in tempo reale: Vinales torna in pista! Pol Espargarò vicino all’accordo con Honda?

Il Mondiale MotoGP 2020 incomincerà nel weekend del 17-19 luglio col GP di Spagna: tra meno di un mese si tornerà finalmente a correre dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia, sarà il circuito di Jerez a tenere a battesimo questa tormentata stagione che doveva scattare a metà marzo in Qatar e che invece partirà nel cuore dell’estate sull’iconico tracciato andaluso. C’è grande attesa per la partenza del campionato, che prevede tredici Gran Premi fino a metà novembre: si andrà avanti con un ritmo impressionante, praticamente non ci si fermerà mai per tutta l’estate e la prima parte dell’autunno! Si resterà a Jerez per un’altra gara (24-26 luglio), poi si andrà in Repubblica Ceca prima del doppio appuntamento in Austria a fine agosto.

Successivamente si correrà a Misano: prima il GP di San Marino (11-13 settembre) e poi il GP dell’Emilia Romagna (18-20 settembre). Poi spazio al GP di Catalogna (a Barcellona), al GP di Francia (a Le Mans), al doppio evento di Aragon e alla doppia gara di Valencia (6-8 e 13-15 novembre). Si potrebbe correre anche da metà novembre in poi, la Dorna deve ancora comunicare se si riusciranno a correre GP delle Americhe, GP d’Argentina, GP di Thailandia, GP di Malesia: ne sapremo di più entro il 31 luglio.

Ultimo mese di intenso lavoro per le varie scuderie che vogliono farsi trovare pronte per il GP di Spagna. Marc Marquez è come sempre il grande favorito della vigilia, il Campione del Mondo sarà in sella alla sua Honda e punterà a vincere il titolo iridato ma lo spagnolo dovrà davvero sudare visto che la concorrenza sarà di primissimo piano. A insidiare il fuoriclasse iberico dovrebbero essere soprattutto Fabio Quartararo e Maverick Vinales, i due uomini con la Yamaha potrebbero davvero dire la loro visto che la moto giapponese sembra essere in ottima forma.

Grande attesa anche per Valentino Rossi, alla sua ultima stagione con la Yamaha ufficiale. Il Dottore deve ancora comunicare ufficialmente cosa intende fare nel 2021: proseguirà la sua avventura nel Mondiale, verosimilmente con la Yamaha Petronas, oppure appenderà il casco al chiodo? La sensazione è che il nove volte Campione del Mondo voglia andare avanti ancora a 41 anni suonati, il centauro di Tavullia vuole tornare al successo e provare a salire sul podio con una certa continuità. Da capire se la Ducati riuscirà a essere competitiva con Andrea Dovizioso, negli ultimi anni l’avversario principale di Marquez ma ora con un grosso punto interrogativo sul mezzo a sua disposizione. Promette bene la Suzuki di Alex Rins.

OA Sport vi propone una DIRETTA LIVE con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto in vista della ripresa della stagione e dell’inizio del Mondiae MotoGP 2020 previsto per il weekend del 17-19 luglio col GP di Spagna.

stefano.villa@oasport.it

Foto: Shutterstock