MotoGP, Bradley Smith correrà i primi due GP della stagione in Aprilia al posto di Andrea Iannone

Sarà Bradley Smith, attuale collaudatore dell’Aprilia Racing Team Gresini, a prendere parte per il team italiano ai Gran Premi di Spagna e di Andalucia del Mondiale MotoGP 2020 che si disputeranno a fine luglio. Il pilota inglese, quindi, farà compagnia allo spagnolo Aleix Espargarò nei box di Aprilia prendendo il posto del nostro Andrea Iannone che, com’è ben noto, è squalificato per questioni di doping.

Bradley Smith e Aleix Espargarò sono attualmente impegnati al Misano World Circuit Marco Simoncelli per affrontare tre giorni di test privati nei quali porteranno avanti il lavoro di sviluppo e di messa a punto della nuova RS-GP. Aleix Espargaro ha da poco firmato un contratto biennale con la casa di Noale, scuderia con la quale affronterà, quindi, anche il campionato 2021 e il 2022, mentre non c’è ancora nessuna certezza su chi sarà al suo fianco sia nel prosieguo di questo 2020, sia per quel che riguarda la prossima annata. Il team infatti non ha ancora ufficializzato nessuna notizia, dato che resta in attesa di conoscere il verdetto sul processo ad Andrea Iannone, attualmente sospeso dalle competizioni.

Loading...

Loading...

Bradley Smith ad ogni modo è un pilota solido e di esperienza (compirà 30 anni il 28 novembre) avendo alle spalle 227 gare nel Motomondiale con 3 successi, 29 podi, 9 pole position e 5 giri veloci. Vedremo, quindi, se il tester Aprilia sarà in grado di meritarsi la conferma anche per i prossimi appuntamenti del campionato, dopo la doppietta di Jerez de la Frontera.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Hafiz Johari / Shutterstock.com