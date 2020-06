MotoGP, ufficiale il passaggio di Danilo Petrucci alla KTM Tech3 dal 2021

La KTM Tech3 ha annunciato con un tweet il passaggio di Danilo Petrucci dal 2021 alla Casa austriaca: il ternano correrà dunque nel team satellite e non in quello ufficiale, dove invece, accanto al lusitano Miguel Oliveira, resterà il sudafricano Brad Binder, che, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, ha costretto Petrucci a scalare nel team satellite, facendo leva sul suo contratto biennale col team interno. Petrucci affiancherà Iker Lecuona.

Nelle ultime 5 stagioni alla Ducati, Petrucci si è classificato sesto nella graduatoria generale nel 2019 dopo due ottavi posti nelle precedenti annate, centrando il successo in Italia nel 2019, e vanta nove podi complessivi nella categoria in carriera, con due giri veloci in gara.

Excited to share the news with you that we are going to welcome #MotoGP race winner Mr. Danilo Petrucci in our garage from 2021 🙌🏻 🥳#TheFuture #KTM #Tech3 @MotoGP #DP9 #2k21 #Welcome to the #OrangeFamily pic.twitter.com/UgvnWQYts2

— Red Bull KTM Tech3 (@Tech3Racing) June 25, 2020