MotoGP, Miguel Oliveira entusiasta per la promozione in KTM ufficiale nel 2021: “Non potrei essere più felice per questa opportunità”

La promozione di Miguel Oliveira da Tech3 al team ufficiale KTM è stata una delle mosse più sorprendenti fino a questo momento del mercato piloti MotoGP in vista del Mondiale 2021. La casa austriaca, chiamata a sostituire il partente Pol Espargarò al fianco del sudafricano Brad Binder, ha scelto di premiare un pilota del “vivaio” come Oliveira relegando il nuovo acquisto Danilo Petrucci nel team Tech3 insieme al rookie iberico Iker Lecuona. Il portoghese classe 1995 si appresta ad affrontare quest’anno la sua seconda stagione in top class prima di raggiungere il suo ex compagno di squadra ai tempi della Moto2 (Binder) nel team factory austriaco.

“Non potrei essere più felice e grato per questa opportunità – ha dichiarato un entusiasta Oliveira ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP dopo l’annuncio del suo passaggio in KTM ufficiale -. Speravo solo che iniziassero prima le gare delle mosse di mercato. Un accordo arrivato in un periodo senza gare, per questo il feeling è un po’ strano. Certamente un posto in un team factory ha molto più valore. Sarà un upgrade, sarò molto più coinvolto nello sviluppo della moto. Questo sarà uno dei vantaggi. Con Binder ho un ottimo rapporto anche fuori dai box visto che siamo stati compagni di squadra per anni. È fondamentale mantenere un ambiente positivo nel team, ma spesso siamo d’accordo anche per lo sviluppo della moto”.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo