MotoGP, Joan Mir: “Rins è il mio primo rivale, ma il nostro obiettivo è alzare il livello di Suzuki”

Seconda stagione di MotoGP alle porte per Joan Mir, giovane pilota spagnolo della Suzuki fresco di rinnovo con la squadra giapponese fino al 2022. Il maiorchino classe 1997, reduce da una prima annata nella classe regina abbastanza positiva ma priva di grandi acuti, ha messo in evidenza un ottimo potenziale nel corso dei test invernali e sembra ormai pronto a contendere al compagno di squadra più esperto Alex Rins il ruolo di leader all’interno del team. “È sempre stata una priorità stare davanti a Rins e per lui stare davanti a me. Alla fine il tuo primo rivale è il tuo compagno di squadra“, ha dichiarato Mir nel corso di un podcast MotoGP.

Il miglior risultato di Joan Mir nel 2019 è stato il quinto posto nel GP d’Australia a Phillip Island, mentre Rins è stato in grado di portare la Suzuki sul gradino più alto del podio ad Austin e Silverstone. “Il nostro obiettivo è provare ad alzare il livello della squadra: solo così saremo entrambi davanti. Mi sento già alla sua altezza, ma naturalmente lui ha più esperienza – ha proseguito il campione iridato di Moto3 nel 2017, il quale ha poi indicato Fabio Quartararo come uno degli avversari più temibili – È un rivale importante e voglio battere anche lui”.

Foto: Valerio Origo