MotoGP, test privati a Misano fra regole e divieti: presenti Ducati, Suzuki, Aprilia e KTM. Pirro sulla Rossa

L’inizio del Mondiale 2020 di MotoGP si avvicina: il 19 luglio a Jerez de la Frontera (Spagna) sarà il primo giorno di scuola e alcune squadre sono a lavoro a partire da oggi sul tracciato di Misano con i collaudatori (Michele Pirro ad esempio) per provare alcuni aspetti legati alle prestazioni in pista, ma soprattutto al protocollo sanitario.

Sessioni rigorosamente a porte chiuse quelli sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, in un contesto a dir poco surreale. Presenti Ducati, Suzuki, Aprilia e KTM e da domani si aggregheranno anche le squadre della Superbike. Prove il cui accesso è consentito a piloti e addetti, oltre allo staff della pista, al personale sanitario e ai giornalisti accreditati. Tutto è regolamentato attraverso la compilazione di un modulo e dell’autocertificazione. All’ingresso della struttura è prevista la misurazione della temperatura, è necessario indossare delle mascherine ed è consigliato espressamente l’uso dei guanti monouso, come riportato su gazzetta.it.

La sala stampa sarà inizialmente chiusa e sarà interdetto ai giornalisti l’accesso in pit lane, mentre si potrà andare a bordo pista. Ci sono cartelli sparsi che ricordano le avvenute sanificazioni degli ambienti: vengono eseguite da addetti con apposite macchine. Ai box, i meccanici circondano sempre le moto, in tutte le fasi, partenza, arrivo, preparazione, ma sono obbligati a indossare la mascherina protettiva e alcuni hanno anche degli schermi di plastica più coprenti davanti al viso, per evitare qualunque rischio. Le interazioni tra loro avvengono via microfono, anche con il pilota, con una sperimentazione in via di ulteriore definizione. L’obbligo della mascherina è per tutti tranne il centauro e si tiene conto delle distanze di sicurezza. È fissato poi un cambio mascherina giornaliero, mentre non c’è la possibilità di sfruttare alcuna hospitality. Stesso rigore anche per il pranzo.

Foto: Valerio Origo