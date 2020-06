MotoGP, Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2020? Per i book-makers no: il Dottore è solo settimo nella lista dei favoriti

A meno di un mese dalla partenza del Mondiale MotoGP 2020 si comincia ad analizzare i possibili favoriti per il titolo iridato della classe regina in una stagione compressa e stravolta dall’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. In chiave azzurra ci si chiede poi se a 41 anni Valentino Rossi possa essere ancora considerato un serio candidato all’iride nonostante un’ultima annata molto negativa in termini di risultati alla guida della Yamaha.

Secondo i book-makers il “Dottore” si trova solamente al settimo posto nella lista dei favoriti per vincere il Mondiale 2020 ed un suo eventuale trionfo iridato viene dato a 25 da Snai. In attesa della prima gara stagionale, in programma il 19 luglio a Jerez de la Frontera, Marc Marquez viene inevitabilmente considerato il primo indiziato per aggiudicarsi il titolo con una quota di 1,65 mentre i suoi due principali rivali Maverick Vinales e Fabio Quartararo sono appaiati a 5,50.

Dopo tre campionati consecutivi chiusi in seconda piazza alle spalle di Marquez, Andrea Dovizioso è solo il quarto favorito con la Ducati ed un suo successo in classifica generale viene dato a 7,50. Molto interessante anche la quota stabilita per Alex Rins e Franco Morbidelli, appaiati in quinta piazza nell’elenco dei favoriti a 15. Tagliati sostanzialmente fuori dai giochi tutti gli altri, a partire dai ducatisti Jack Miller e Danilo Petrucci (entrambi a 50) fino ad arrivare all’iberico Tito Rabat (il suo trionfo frutterebbe 1000 euro per ogni euro giocato).

VINCENTE MONDIALE MOTOGP 2020 (QUOTE SNAI)

Marquez, Marc 1,65

Vinales, Maverick 5,50

Quartararo, Fabio 5,50

Dovizioso, Andrea 7,50

Rins, Alex 15

Morbidelli, Franco 15

Rossi, Valentino 25

Petrucci, Danilo 50

Miller, Jack 50

Mir, Joan 75

Crutchlow, Cal 150

Zarco, Johann 250

Nakagami, Takaaki 250

Marquez, Alex 250

Espargaro, Pol 250

Binder, Brad 250

Bagnaia, Francesco 250

Espargaro, Aleix 350

Oliveira, Miguel 500

Rabat, Esteve 1.000

Altro 350

