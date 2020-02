Morgan e Bugo, VIDEO litigio a Sanremo: parole della canzone cambiate. “La tua maleducazione e invidia”. L’imbarazzo di Amadeus

Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel corso dell’ultima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. Il quarto appuntamento del celeberrimo evento del Teatro Ariston farà parlare tanto appassionati e non per quanto è avvenuto tra Bugo e Morgan, protagonisti di un clamoroso fuoriprogramma che non ha precedenti.

Il duo, in gara con il pezzo “Sincero”, era pronto sul palco e spettava a Morgan dare il via alla canzone. Tuttavia, fin dall’inizio qualcosa non ha quadrato: le parole infatti erano diverse. Una improvvisata da parte del cantautore che ha stupito un po’ tutti e soprattutto ha colpito l’attenzione di Bugo che ha abbandonato il palco, lasciando da solo il proprio partner. Le parole del testo erano infatti: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, L’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo disordine è una forma d’arte, ma tu stai solo a coltivare invidia. Ringrazia il cielo, sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io…“.

IL VIDEO COMPLETO DEL LITIGIO TRA MORGAN E BUGO

Bugo ha interpretato questa variazione improvvisa del testo, come un attacco alla propria persona. Amadeus, in qualità di conduttore, di Direttore artistico e in evidente imbarazzo, ha dovuto prendere atto dell'”anomalia“. Di seguito il video:

Loading...

Loading...

Morgan e Bugo, VIDEO litigio a Sanremo: parole della canzone cambiate

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse