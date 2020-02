Sanremo 2020. Il racconto della Finale: trionfa Diodato, sul podio Gabbani e Pinguini Tattici Nucleari

Antonio Diodato ha vinto la Settantesima edizione del Festival Della Canzone Italiana, andata in scena questa settimana al Teatro Ariston di Sanremo. Il cantautore di origini pugliesi ha conquistato il cuore degli italiani con la sua “Fai rumore“, posizionata ai vertici delle classifiche fin dai primi giorni della Kermesse.

A cavallo tra la classicità che strizza l’occhio alla tradizione sanremese e alle contaminazioni internazionali sofisticate come quelle dei Radiohead, “Fai rumore” – che ha vinto anche il Premio Della Critica Mia Martini e quello della Sala Stampa Lucio Dalla – si è contraddistinta per il suo ritornello arioso e diretto, impreziosito dalla bellissima tessitura vocale dell’artista, semplicemente impeccabile in tutte le quattro serate, compresa quella delle cover di”24.000 baci”, interpretata insieme a Nina Zilli; una vittoria meritata, arrivata alla terza partecipazione dopo il debutto nella categoria “Nuove proposte” con “Babilonia” nel 2014 e l’ottavo posto ottenuto con “Adesso” (feat Roy Paci) nel 2018. Al secondo posto si è piazzato Francesco Gabbani, cantautore che ha sfiorato il triplete con “Viceversa” posizionandosi davanti alla rivelazione di questa annata, i Pinguini Tattici Nuclerari, terzi con “Ringo Starr“.

Una serata senza particolari fronzoli quella andata in scena per il capitolo finale, co condotta (oltre che da Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello) da un instancabile Fiorello, protagonista di irriverenti sketch improvvisati, e caratterizzata dalla presenza di un solo ospite musicale, Biagio Antonacci, che ha intrattenuto il pubblico presentando il suo singolo “Ti saprò aspettare“ e un medley intimo composto da “Se io, se lei“, “Iris” e “Liberatemi“. Grandi emozioni per Tiziano Ferro, il quale ha eseguito un monologo incentrato sui suoi quarant’anni, momento che ha preceduto “Alla mia età” e i cavalli di battaglia “Non me lo so spiegare“, “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao“.

Sono stati infine resi noti i cosiddetti premi minori: quello per il miglior testo “Sergio Bardotti” è stato vinto da Rancore per la sua “Eden“; quello per la miglior composizione musicale è andato invece a “Ho amato tutto” di Tosca. Il premio Tim Music, sponsor unico dell’evento, è stato consegnato a “Viceversa” di Francesco Gabbani.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA FINALE SANREMO 2020

01. Diodato, Fai rumore

02. Francesco Gabbani, Viceversa

03. Pinguini Tattici Nuclerari, Ringo Starr

04. Le vibrazioni, Dov’è

05. Piero Pelù, Gigante

06. Tosca, Ho amato tutto

07. Elodie, Andromeda

08. Achille Lauro, Me ne frego

09. Irene Grandi, Finalmente io

10. Rancore, Eden

11. Raphael Gualazzi, Carioca

12. Levante, Tikibombom

13. Anastasio, Rosso di rabbia

14. Alberto Urso, Il sole ad est

15. Marco Masini, Il confronto

16. Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango

19. Enrico Nigiotti, Baciami adesso

20. Giordana Angi, Come mia madre

21. Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally, No grazie

23. Riki, Lo sappiamo entrambi

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus – La classifica dopo prima serata del Festival – Le pagelle della prima serata del Festival – La cronaca della seconda serata del Festival – Le pagelle della seconda serata del festival – La classifica dopo la seconda serata del festival – Le pagelle dei look della seconda serata del Festival – La cronaca della terza serata del Festival – Le pagelle della terza serata del Festival – La classifica della terza serata del Festival – Le pagelle dei look della terza serata del Festival – La cronaca della quarta serata del Festival – Le pagelle della quarta serata del Festival – La classifica della quarta serata del Festival – Le pagelle dei look della quarta serata del Festival – La lite sul palco fra Bugo e Morgan – Il programma della serata finale del Festival – Mia Martini vince il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” con “Almeno tu nell’universo” – Morgan-Bugo, i motivi della lite a Sanremo: ecco cosa è successo. Nessuna traccia del cantante di Rho – Sanremo 2020, guadagni e compensi Amadeus, Fiorello, Tiziano Ferro, ospiti e vallette. Un budget mostruoso – Stasera Diletta Leotta, Francesca Novello e Sabrina Salerno! Tre bellissime presentano la finalissima – La cronaca della finale – La classifica finale del Festival 2020 – La classifica del Televoto del Festival 2020 – Tutti i VIDEO delle esibizioni della finale

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MUSICA E SANREMO 2020

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter