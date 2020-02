Eurovision Contest Song 2020: Diodato vince Sanremo e rappresenterà l’Italia! Date e programma dell’evento

La vittoria al Festival di Sanremo ha schiuso a Diodato le porte dell’Eurovision Song Contest: il cantante italiano volerà a Rotterdam, nei Paesi Bassi, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La finale è in programma il 16 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su 17), in programma il 12 maggio, i 10 usciti dalla seconda (su 18), da disputarsi il 14 maggio, e le sei Nazioni qualificate di diritto alla serata conclusiva, che sono Paesi Bassi, Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.

Sono 41 i Paesi che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest. Di seguito l’elenco completo delle Nazioni iscritte e tra parentesi i cantanti designati a partecipare alla manifestazione ed il brano in gara, ove già comunicato:

Albania (Arilena Ara – Shaj)

Armenia (comunicato il 15 febbraio 2020)

Australia (Montaigne – Don’t Break Me)

Austria (Vincent Bueno – Alive)

Azerbaigian

Belgio (Hooverphonic – brano da comunicare)

Bielorussia (comunicato il 28 febbraio 2020)

Bulgaria (Victoria – brano da comunicare)

Cipro (Sandro Nicolas – brano da comunicare)

Croazia (comunicato il 29 febbraio 2020)

Danimarca (comunicato il 7 marzo 2020)

Estonia (comunicato il 29 febbraio 2020)

Finlandia (comunicato il 7 marzo 2020)

Francia (Tom Leeb – brano da comunicare)

Georgia (Tornike Kipiani – Take Me as I Am)

Germania (comunicato il 27 febbraio 2020)

Grecia (Stefania – Supergirl)

Irlanda

Islanda (comunicato il 29 febbraio 2020)

Israele (Eden Alene – brano da comunicare)

Italia (Diodato – Fai rumore)

Lettonia (Samanta Tīna – Still Breathing)

Lituania (comunicato il 15 febbraio 2020)

Macedonia del Nord (Vasil Garvanliev – brano da comunicare)

Malta (Destiny Chukunyere – brano da comunicare)

Moldavia (comunicato il 29 febbraio 2020)

Norvegia (comunicato il 15 febbraio 2020)

Paesi Bassi (organizzatore) (Jeangu Macrooy – brano da comunicare)

Polonia (comunicato il 23 febbraio 2020)

Portogallo (comunicato il 7 marzo 2020)

Regno Unito

Repubblica Ceca (Benny Cristo – Kemama)

Romania

Russia

San Marino

Serbia (comunicato l’1 marzo 2020)

Slovenia (comunicato il 22 febbraio 2020)

Spagna (Blas Cantó – Universo)

Svezia (comunicato il 7 marzo 2020)

Svizzera

Ucraina (comunicato il 22 febbraio 2020)

