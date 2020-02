LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: seconda giornata, Valentino Rossi per avvicinare Quartararo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma Test Sepang 2020 (8 febbraio) – La cronaca della prima giornata – L’analisi della prima giornata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del day-2 dei test di MotoGP a Sepang (Malesia). Sul circuito asiatico andrà in scena un’importante giornata di prove, funzionale a team e ai piloti nel lavoro di sviluppo delle nuove moto.

Nel primo giorno in cui si è girato la Yamaha ha approcciato bene a questo primo antipasto di campionato. Anzi, il team Petronas, ha ripreso da dove aveva lasciato pochi mesi fa a Valencia, ovvero con due moto performanti (con diverse novità alle ali anteriori) e piloti in grande spolvero. Il miglior tempo lo ha fissato il solito Fabio Quartararo. Il francesino, fresco di promozione nel 2021 al team ufficiale, ha utilizzato nel migliore dei modi la sua M1 chiudendo in 1:58.945 (già un buon tempo) con 52 tornate completate. In scia, nel vero senso della parola, Franco Morbidelli (con una moto che rappresenta una sorta di via di mezzo tra quella 2019 e la nuova). Anche per il pilota romano tempo di tutto rispetto (1:58.996) e mole di lavoro di 62 giri. Se il team Petronas vola, il team ufficiale non forza. Maverick Vinales completa 49 giri e fissa il sesto crono (1:59.367), quindi Valentino Rossi ne percorre 48 con un 1:59.569 che lo colloca in decima posizione. Tra prove comparative e dettagli provati, il percorso è solamente all’inizio per il team di Iwata che anche nelle passate edizioni ben si comportò a Sepang, salvo poi tornare sulla terra già dai test di Losail.

Di tenore un po’ diverso il lavoro di Ducati e di Honda. Andrea Dovizioso si è concentrato nella messa a punto della moto, cercando di capire il comportamento del pacchetto a propria disposizione e procedendo lungo questa direzione. Non ha badato al cronometro il forlivese, maggiormente interessato a sondare il comportamento della nuova Desmosedici. Per quanto riguarda Marc Marquez i problemi fisici non sono trascurabili. L’otto volte iridato si è molto lamentato della posizione in sella e dell’estrema fatica nel riuscire a portare al limite la RC213V. Per cui un inizio in salita per lui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del day-2 dei test di MotoGP a Sepang (Malesia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 03.00 e il termine è previsto alle ore 11.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse