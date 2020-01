LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: subito in campo Sinner, Berrettini, Fognini e 6 azzurri complessivi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) – I risultati degli Australian Open (20 gennaio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di Melbourne andrà in scena una giornata in cui tanta Italia vi sarà, al pari di campioni affermati.

Assisteremo a un grande spettacolo e al confronto generazionale tra i top-three Novak Djokovic (vincitore dell’anno scorso), Rafael Nadal (n.1 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo) e la nouvelle vague, degnamente rappresentata dal greco Stefanos Tsitsipas (vittorioso nelle ATP Finals 2019), dal russo Daniil Medvedev (finalista allo US Open 2019) e dal tedesco Alexander Zverev.

In questo day-1 saranno Federer e Djokovic i primi ad entrare in scena, mentre Tsitsipas dovrà affrontare l’ azzurro Salvatore Caruso. Saranno sei gli italiani in totale a scendere in campo. Oltre al siciliano, vedremo all’opera Fabio Fognini, Mattero Berrettini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia e Martina Trevisan, splendida nel corso delle qualificazioni. Appare chiaro che le attese sono soprattutto per il ligure, il romano e l’altoatesino che puntano ad andare avanti nello Slam.

OA Sporti vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli incontri della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis: si comincia alle 01.00 italiane. Buon divertimento!

