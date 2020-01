LIVE Berrettini-Harris 6-3, 6-1, 5-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: Berrettini conferma il break e si porta a un solo game dalla vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15-30 Doppio fallo di Harris.

15-15 Errore di Harris col rovescio.

15-0 Non riesce la palla corta all’italiano.

5-2 contropiede vincente di Berrettini, che si conquista la chance di poter servire a breve per il match. Harris intanto, nel prossimo turno di servizio, dovrà cercare di rimanere in vita.

40-30 Super prima della testa di serie numero 8.

30-30 Ottima seconda al corpo di Berrettini: Harris risponde in rete.

15-30 Harris non molla in questo game cercando di controbreakkare immediatamente il tennista italiano.

4-2 BERRETTINI SALE 4-2 NEL TERZO SET! Il romano infila cinque punti di fila nel turno di servizio di Harris trovando (forse) lo strappo decisivo per il parziale.

40-A Errore di dritto di Harris, palla break per l’azzurro.

40-40 Tre punti di fila per Berrettini, che prova a fare il break.

40-30 Perde la misura il padrone di casa, Berrettini prova a rientrare nel game.

40-15 Palla pesante quella dell’azzurro, su cui Harris non può fare nulla se non spedire in rete il suo colpo.

40-0 Prima vincente del tennista oceanico.

30-0 Ace di Harris.

15-0 Falloso Berrettini.

3-2 Alla fine, con una seconda sulla riga, Berrettini ce la fa a portarsi a casa il game. Si va al cambio di campo.

40-30 Altro doppio fallo dell’azzurro, che si è mangiato gran parte del vantaggio costruito nel game.

40-15 Doppio fallo di Berrettini.

40-0 Ottima prima del tennista tricolore.

30-0 Servizio e dritto bastano in questo caso a Berrettini per fare punto.

15-0 Servizio, approccio e volèe a rete: Berrettini mette un buon quindici a referto.

2-2 Harris tiene il servizio e rimane a pieno titolo dentro il set e il match.

40-0 Un gatto Harris nel leggere le situazioni e ribattere al meglio i colpi di Berrettini.

30-0 Accelerazione di dritto dell’aussie, che strappa gli applausi del pubblico.

15-0 Grande attacco di Harris, che conclude con la palla corta un bello scambio manovrato dall’inizio alla fine.

2-1 Altro giro, altro ace e altro game per il tennista tricolore.

40-30 Ace di Berrettini.

30-30 Gran prima per rimettersi in carreggiata.

30-15 Errore inusuale, col dritto, dell’azzurro che ora deve recuperare.

15-15 Il nastro beffa Berrettini che vede la sua pallina spegnersi a fondo campo in “out”.

15-0 Seconda lavorata e vincente di Berrettini.

1-1 Tiene il servizio Harris.

40-30 Ace, convalidato dal “Challenge”, di Harris.

30-30 Risposta eccessiva di Berrettini, in questo caso, sulla seconda del rivale.

15-30 Si ferma in rete il back d’approccio dell’australiano.

15-15 Un quindici a testa in apertura di questo game, dove a servire è Harris.

1-0 Il primo game del terzo set, sul proprio servizio, Berrettini lo vince mostrando grande lucidità nel momento più difficile.

A-40 Servizio e dritto per il vantaggio.

40-40 Sbaglia col dritto il romano.

40-30 Ace di Berrettini.

30-30 Passante pazzesco di Berrettini, che di rovescio (in controbalzo) trova il vincente.

15-30 Rovescio vincente di Harris.

15-15 Rovescio in rete dell’azzurro.

15-0 Berrettini ricomincia da dove aveva finito, ovvero facendo punto.

6-1 MATTEO BERRETINI SALE 2-0 NEL COMPUTO GENERALE DEI SET! L’azzurro vince di forza e di testa questo secondo parziale lasciando le briciole a Harris.

30-40 Set point costruito da Berrettini con un bell’attacco concluso in maniera vincente a rete.

30-30 Ora è Harris a sbagliare mettendo oltre la linea di fondo campo.

15-30 Gran risposta a tutto braccio di Berrettini.

30-0 Si ripete il copione.

15-0 Errore dell’azzurro col rovescio incrociato: palla che viene chiamata out.

5-1 Altro contropiede, altro game: Berrettini è a un solo game da vincere anche il secondo set.

40-15 Rovescio dell’australiano in corridoio, due palle che possono chiudere il game per Berrettini.

30-15 Sbatte sulla rete il back d’approccio del romano. Harris respira.

30-0 Difende bene la rete l’azzurro mettendo a referto un altro quindici.

15-0 Parte subito bene Berrettini al servizio.

4-1 DOPPIO BREAK DI BERRETTINI, CHE SCAPPA VERSO LA VITTORIA DEL SECONDO SET!

40-A Altro net beffardo per Harris, palla break per Berrettini.

40-40 Replica Berrettini con una bella risposta al servizio del rivale.

40-30 Gran dritto di Harris a seguito di una bella prima.

30-30 Questa volta fa tutto bene il padrone di casa, che si porta a casa il punto con uno smash di rimbalzo.

15-30 Harris non trova il colpo d’approccio a rete impantandosi sul net.

15-15 Esagera Berrettini spingendo troppo col dritto incrociato.

0-15 Doppio fallo di Harris.

3-1 Arriva l’aiuto di Harris che prova, senza riuscirci, a sfoderare un’improba smorzata. Berrettini prende il largo.

40-15 Un errore a testa, mette l’azzurro nella condizione di avere due palle per confermare il break.

30-0 Martella in maniera rapidissima Berrettini ottenendo due punti al servizio.

2-1 ARRIVA IL BREAK DI BERRETTINI CHE SI VA A SEDERE AL CAMBIO DI CAMPO IN VANTAGGIO

30-40 Tiene botta Berrettini che costringe Harris ad andare fuori giri.

30-30 Attacco profondo di Harris, che ottiene il quindici.

15-30 Scambio di punti rapidissimo fra l’australiano e l’azzurro, che avvicinano Berrettini al colpaccio.

0-15 Gran dritto incrociato dell’azzurro che fa muovere il rivale da una parte all’altra.

1-1 Si aggrappa al servizio Berrettini per mettere a posto le cose.

40-30 Rovescio letale di Harris che conquista un punto meritato.

40-15 Una sentenza a rete Berrettini che si procura due palle per il pareggio.

30-15 Attacco sbagliato da Harris, che si ferma in rete.

15-15 Dopo l’ace, il doppio fallo.

15-0 Ace di Berrettini.

0-1 Harris si aggiudica un game infinito, in apertura di secondo set

A-40 Allunga ancora una volta con il servizio Harris.

40-40 Berrettini manovra bene costringendo l’avversario a sbagliare in situazione d’affanno.

A-40 Il copione si ripete. Harris ne approfitta.

40-40 Risposta errata per l’azzurro.

40-A Grande attacco di Berrettini che poi chiude a rete con la sua presenza.

40-40 Non trova il passante, ancora col rovescio, Matteo Berrettini: è parità, in questo primo game del secondo set.

30-40 Sulla diagonale di rovescio, scappa il back a Harris che concede una palla break.

30-30 Contropiede di Berrettini col dritto: pallina da una parte, Harris dall’altra.

30-15 Reazione di Berrettini che accorcia nel game.

30-0 Si è sciolto l’australiano che è ripartito subito fortissimo nel secondo parziale.

6-3 Altro rally lunghissimo, nel quale Harris commette un errore all’ultimo: per BERRETTINI ARRIVA IL PRIMO SET VINTO IN QUESTO AUSTRALIAN OPEN 2020.

40-30 Risposta vincente, sulla seconda di Berrettini, di Harris

40-15 Braccio di ferro interminabile in questo scambio, che vede Berrettini procurarsi due set point.

30-15 Lunga la risposta di Harris, il Challenge lo conferma.

15-15 Fenomenale intuizione di Harris che neutralizza il colpo di rimbalzo di Berrettini con un passante di rovescio splendido.

15-0 Berrettini a tre punti dal primo set.

5-3 Harris è velocissimo! Accorcia ancora una volta le distanze senza troppi problemi e ora proverà a controbreakkare per rimanere vivo nel primo set.

40-0 Sbaglia Berrettini col dritto.

30-0 Ace dell’aussie.

15-0 Subito bene Harris al servizio.

5-2 Servizio e dritto portano Berrettini vicinissimo alla conquista del primo set.

A-40 Ora un ace.

40-40 Schiaffo al volo dell’italiano: palla fuori.

40-30 Splendido passante di dritto di Berrettini che si difende dall’attacco di Harris trovando alla fine il modo per passare.

30-30 Buono l’approccio a rete del romano, che vince lo scambio con una bella volèe di rovescio.

15-30 Doppio fallo di Berrettini.

15-15 Harris costringe il tennista tricolore a una soluzione difficile, che porta Berrettini a sbagliare.

15-0 Ottima seconda, lavorata, di Berrettini.

4-2 Fast game per Harris che accorcia rimanendo comunque in linea di galleggiamento.

40-15 Berrettini subisce l’iniziativa altrui spedendo fuori

30-15 Ancora l’australiano col servizio a fare punto.

15-15 Bella prima di Harris.

0-15 Dritto e smorzata che funzionano per l’azzurro.

4-1 Porta a casa un altro turno di servizio Berrettini, questa volta non facile, che mantiene inalterato e “in positivo” il suo vantaggio in questo primo set.

A-40 Ancora l’azzurro con il fondamentale migliore.

40-40 Servizio e dritto: Berrettini si salva.

30-40 Prima annullata con il servizio.

15-40 Nastro beffardo per il romano: palla “out”. Due palle break per Harris.

15-30 Doppio fallo per il tennista tricolore: momento non facile ora.

15-15 Super servizio di Berrettini per rimettere a posto le cose.

0-15 Palla poco pesante quella dell’azzurro, che si ferma un’altra volta in mezzo alla rete.

3-1 Errore in risposta di Berrettini: Harris entra ufficialmente nel match vincendo il suo primo game.

A-40 Altro bel servizio dell’australiano.

40-40 Ace di Harris che annulla quindi il pericolo di un nuovo break subito.

30-40 Si ferma sul nastro il dritto di Berrettini.

15-40 Doppio fallo di Harris, altre due palle break per l’azzurro.

15-30 Altro quindici per Berrettini.

15-15 Berrettini entra col rovescio lungolinea.

15-0 Harris trova un punto nel suo secondo turno di servizio del match.

3-0 Conferma il break senza fatica Berrettini

40-0 Ingiocabile il servizio dell’azzurro.

30-0 Ace imprendibile.

15-0 Ricomincia benissimo al servizio il romano.

2-0 BERRETTINI FA SUBITO IL BREAK! Perde la misura Harris che tira in corridoio il colpo di rimbalzo.

40-A Doppio fallo dell’australiano: palla break per Berrettini.

40-40 Dritto incrociato sulla riga di Harris: palla, rivista col “Falco”, che va fuori di poco.

40-30 Va fuori giri Harris da fondo campo.

40-15 Primo scambio lungo del match: se lo aggiudica Harris.

30-15 Sbaglia a rete Berrettini, regalando il punto al rivale.

15-15 Accelerazione perfetta col dritto di Berrettini.

15-0 Errore in risposta di Berrettini.

1-0 Tiene il servizio a zero l’azzurro, che ha impattato molto bene sul match.

40-0 Risposta impacciata di Harris, Berrettini viene a rete per raccogliere e fare punto facilmente.

30-0 Dritto incrociato vincente dell’azzurro.

15-0 Risponde subito abbondante Harris.

MATTEO BERRETTINI AL SERVIZIO.

01.10 Riscaldamento finito!

01.05 Sorteggio e briefing arbitrale in corso: Berrettini veste con una maglietta bianca e un pantaloncino nero.

01.00 Ormai ci siamo: Berrettini e Harris stanno per entrare in campo per svolgere le classiche operazioni di avvicinamento all’inizio vero e proprio del match.

00.55 Una decina di minuti all’inizio di questa sfida, si percepisce l’atmosfera delle grandi occasioni.

00.50 Harris, wildcard del torneo, è alla sua prima partecipazione nel maindraw di un Grande Slam.

00.45 Dopo le sconfitte al primo turno nel 2018 e 2019, l’italiano riuscirà a superare il primo turno sui campi di Melbourne? Una domanda a cui solo il campo potrà dare la sua risposta.

00.40 Il rivale di giornata dell’Italiano, come detto, è l’australiano Andrew Harris: numero 162 del ranking mondiale ATP.

00.35 C’è grande curiosità per capire come si sia preparato il tennista a romano a questa partita e quali modifiche avrà apportato al suo gioco, in un anno che lo chiamerà a riconfermarsi dopo un 2019 semplicemente straordinario.

00.30 Un saluto a tutti gli appassionati di tennis, questo è il primo turno degli Australian Open: oggi gli occhi del tennis azzurro si stringono intorno a Matteo Berrettini, che inizierà il suo 2020 col primo turno dello slam oceanico sfidando il padrone di casa Andrew Harris.

Il programma di Berrettini-Harris – Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio)

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Matteo Berrettini e l’australiano Andrew Harris. Nella Melbourne Arena il romano (n.8 del ranking) farà il suo esordio nel Major e sulla carta non vi dovrebbero essere problemi, giocando contro il n.182 del mondo, inserito nel tabellone principale attraverso una wild card.

Berrettini è pronto quindi per iniziare una stagione molto difficile, che sarà quella delle conferme. Il 2019 è stato a dir poco straordinario: l’ascesa che l’ha portato da over-50 nel ranking a top-10 (n.8) è stata incredibile. Nessuno mai, neanche lui, avrebbe potuto immaginare di terminare la sua annata con riscontri del genere. Riscontri importanti, suggellati dagli ottavi di finale raggiunti a Wimbledon, le semifinali allo US Open e al Masters 1000 di Shanghai, senza dimenticare la vittoria del match delle ATP Finals contro l’austriaco Dominic Thiem e i successi nei due tornei a Budapest (terra rossa) ed a Stoccarda (erba).

Miglioramenti frutto dell’evoluzione nel suo gioco: maggior incidenza con la combinazione servizio-dritto e grossi passi in avanti con il rovescio. Tuttavia, come confermato dal suo tecnico Vincenzo Santopadre, i margini sono ancora ampi. Matteo deve ancora migliorare molto sul lato sinistro del campo e in risposta, attualmente ancora punti deboli del suo tennis. Nel 2019 però ha dimostrato che le sue qualità di apprendimento sono estremamente rapide e visto che il romano non ha alcuna intenzione di fermarsi, i presupposti per far bene ci sono tutti. Il primo banco di prova, quindi, sarà rappresentato dal match contro Harris.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Matteo Berrettini e l’australiano Andrew Harris: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 01.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse