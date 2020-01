Australian Open 2020, Martina Trevisan eliminata al primo turno dalla statunitense Sofia Kenin

Il sorteggio era stato complicato per la qualificata italiana Martina Trevisan agli Australian Open di tennis, e l’avventura dell’azzurra nel tabellone principale del primo Slam stagionale è durata appena ottanta minuti: tanto ha impiegato la numero 14 del seeding, la statunitense Sofia Kenin, per imporsi con lo score di 6-2 6-4 ed approdare al secondo turno.

Nel primo set l’azzurra forse paga un po’ lo scotto dell’emozione e parte malissimo, cedendo i primi due turni al servizio, prima a trenta e poi ai vantaggi. Sul 3-0 pesante la statunitense ha un piccolo passaggio a vuoto e restituisce uno dei due break, ma subito si riprende il maltolto andando sul 4-1 pesante. Nel settimo game Kenin ha anche tre set point in risposta, ma l’azzurra evita l’1-6, anche se in seguito nulla può alla risposta, e così per la statunitense va in archivio la prima partita sul 6-2 in 37 minuti.

Nella seconda frazione Kenin trova lo strappo che sembra essere quello decisivo già nel terzo game, ma l’azzurra reagisce e trova l’immediato cotrobreak. Dopo questo scambio di favori i servizi tornano ad essere incisivi e così per le seguenti palle break bisogna attendere il nono game, quando Trevisan va al servizio e, dopo aver cancellato una prima opportunità all’avversaria sul 30-40 ed una seconda ai vantaggi, alla terza occasione Kenin centra lo strappo e sul 5-4 si appresta a servire per il match. L’azzurra reagisce e si porta fino al 15-30, ma gli ultimi tre punti della contesa sono tutti di marca statunitense per il 6-4 maturato in 43 minuti.

L’azzurra paga una brutta percentuale di punti vinti con la prima, il 52%, dato che scende al 38% con la seconda, ed il gran numero di palle break concesse, ben dodici, delle quali soltanto sette salvate. Dall’altro lato della rete Kenin risponde invece con il 69% di punti ottenuti sulla prima ed il 67% sulla seconda, dato che porta a sole tre palle break fronteggiate. Negativo per l’azzurra anche il saldo vincenti/gratuiti, 11 contro 28, mentre va un po’ meglio alla statunitense, con 13 contro 21. In tutto sono 67 i punti vinti da Kenin contro i 48 portati a casa da Trevisan.

Foto: Bukharev Oleg / Shutterstock.com