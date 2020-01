LIVE Caruso-Tsitsipas, Australian Open 2020 in DIRETTA: siciliano senza nulla da perdere contro il fenomeno greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.10 Riscaldamento in corso.

9.06 Ecco l’ingresso in campo di Salvatore Caruso, seguito immediatamente da Stefanos Tsitsipas, salutato dal boato del pubblico ellenico.

9.04 Folta rappresentanza di tifosi greci sugli spalti.

9.00 Inquadrato Tsitsipas nel tunnel degli spogliatoi, piuttosto agitato l’ateniese.

8.57 Nessun precedente tra Caruso e Tsitsipas.

8.54 Chi avrà la meglio nel confronto odierno affronterà nel secondo turno il vincente della sfida tra il tedesco Philipp Kohlschreiber e lo statunitense Marcos Giron.

8.50 Nella scorsa edizione Tsitsipas si rese protagonista di una splendida cavalcata, sconfiggendo Federer agli ottavi e Bautista Agut ai quarti e arrendendosi soltanto in semifinale per mano di Nadal. Quest’anno l’ateniese arriva a Melbourne con una maggiore consapevolezza e punta a migliorare quel piazzamento.

8.46 Il sorteggio non è stato benevolo per Caruso, dal momento che ha posto sulla sua strada uno dei tennisti più forti in circolazione, il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 6 e fresco vincitore delle Finals londinesi.

8.42 Per Caruso è la seconda partecipazione agli Australian Open dopo il 2018, quando venne eliminato al primo round dal tunisino Malek Jaziri. Il siciliano giunge a questo prestigioso appuntamento per la prima volta dalla porta principale, forte del proprio best ranking (numero 94 della classifica) e senza bisogno di passare attraverso le qualificazioni.

8.37 La pioggia che è caduta incessante su Melbourne e ha sconvolto il primo giorno della rassegna australiana non tocca quest’incontro, dal momento che si giocherà presso la Margaret Court Arena, una delle tre strutture coperte.

8.32 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del match tra Salvatore Caruso e Stefanos Tsitsipas, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020.

Il programma del match – Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Salvatore Caruso e Stefanos Tsitsipas, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. La sfida avrà luogo nella Margaret Court Arena, uno dei tre campi principali di Melbourne: i favori del pronostico sono chiaramente dalla parte del fenomeno greco, che ha chiuso il 2019 con il trionfo nelle Finals londinesi, ma il siciliano potrà scendere in campo con leggerezza, consapevole di non aver assolutamente nulla da perdere.

Caruso comincia quest’avventura australiana da numero 94 del ranking ATP, suo miglior piazzamento in carriera: è difatti la prima volta che il tennista di Avola ha la possibilità di entrare agli Australian Open dalla porta principale, senza bisogno di passare attraverso le qualificazioni. L’unica sua precedente partecipazione al Grande Slam di Melbourne è stata nel 2018, quando al primo round si arrese in cinque set al tunisino Malek Jaziri. L’obiettivo è dunque quello di migliorare il risultato di due anni fa ma per farlo servirà una vera e propria impresa, dal momento che il sorteggio infausto ha posto sulla sua strada uno dei peggiori avversari possibili, Stefanos Tsitsipas. Il ventunenne greco, testa di serie numero 6, è indubbiamente uno dei talenti più puri della Next Gen tennistica e si è reso protagonista di una strepitosa scalata ai vertici del circuito, culminata, come detto, con la conquista delle Finals 2019. Nella scorsa edizione degli Australian Open Tsitsipas fu autore di una stupenda cavalcata, battendo Federer agli ottavi e Bautista Agut ai quarti prima di essere eliminato in semifinale per mano di Nadal. Un anno dopo l’ateniese arriva a Melbourne con una maggiore consapevolezza e voglioso di migliorare ulteriormente il piazzamento: come ha dichiarato lui stesso, la conquista di uno Slam è il suo grande obiettivo per il 2020.

Non risulta alcun precedente tra i due tennisti. L’incontro tra Salvatore Caruso e Stefanos Tsitsipas è previsto per le ore 9.00 italiane (ore 19.00 locali). Buon divertimento con la Diretta Live di OA Sport!

antonio.lucia@oasport.it

Foto: LivePhotoSport / Gabriele Menis