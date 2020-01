Australian Open 2020: Matteo Berrettini, nessun problema. Andrew Harris sconfitto facilmente in tre set

Matteo Berrettini, senza necessità di fare troppa fatica, si qualifica per il secondo turno degli Australian Open 2020. Il romano, al suo primo incontro ufficiale del nuovo anno, supera con il punteggio di 6-3 6-1 6-3 in un’ora e 54 minuti l’australiano Andrew Harris, beneficiario di una wild card e numero 162 del mondo nel ranking ATP di lunedì scorso. Al secondo turno il numero 8 del mondo affronterà uno tra l’americano Tennys Sandgren e l’argentino Marco Trungelliti.

Berrettini fa capire fin dai primi scambi che la condizione è buona. Ad aiutarlo, peraltro, ci pensa Harris, che nel suo primo turno di servizio, dal 40-15, diventa molto falloso e concede il break al romano, che sale sul 3-0 in 9 minuti. Poco dopo arrivano due palle del 4-0: sulla prima Berrettini si apre il campo, ma mette il dritto in rete, sulla seconda c’è l’ace di Harris, che poi vince il game. L’azzurro deve a sua volta risalire da 15-40 dopo un doppio fallo e un errore con il dritto, ma si toglie dai guai con tre prime e uno schema servizio-dritto. Pur se con qualche grattacapo dovuto a una più valida resistenza dell’australiano, Berrettini porta a casa il primo set per 6-3 in 35 minuti.

Il numero 8 del mondo riesce subito a procurarsi due opportunità non consecutive di togliere il servizio al suo avversario nel secondo parziale. Sulla prima il rovescio lungolinea di Berrettini resta in rete, sulla seconda è invece Harris a servire bene. Sull’1-1, però, l’australiano deve cedere: sul 30-40 il romano spinge nell’angolo destro con il dritto e porta a casa il break. Per il semifinalista degli ultimi US Open è l’inizio di un parziale di sei giochi consecutivi, in cui rende chiara ed evidente tutta la propria superiorità rispetto al suo avversario, che non riesce più a dar fastidio alle sue trame: dopo poco più di un’ora è 6-1.

Nel terzo set si vede un po’ più di equilibrio soprattutto nelle fasi iniziali, in cui entrambi i giocatori non si infastidiscono più di tanto alla battuta fino al 3-2 per l’italiano. Qui Harris sale sul 40-0, ma si vede rimontato e subisce cinque punti consecutivi, regalando poi il break a Berrettini con un dritto in rete in uscita dal servizio. L’australiano ha ancora un sussulto nel settimo game, quando arriva a 15-30, ma il romano è implacabile, raccoglie con un ace il match point sul 5-3 e chiude con lo schema servizio-dritto, su cui Harris si getta vanamente spedendo il passante incrociato di dritto largo. Poco meno di due ore danno all’Italia il primo qualificato al secondo turno.

Foto: LaPresse