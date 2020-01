LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: Sinner e Fognini rimandati a domani, Berrettini avanza senza problemi, Caruso travolto da Tsitsipas. Avanza Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.36 La nostra diretta termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo live, buona giornata da OA Sport.

13.35 Il serbo Novak Djokovic elimina il tedesco Jan-Lennard Struff con lo score di 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1.

13.26 La statunitense Sloane Stephens esce per mano della cinese Shuai Zhang, che si impone in rimonta per 2-6 7-5 6-2.

13.03 Il serbo Novak Djokovic è avanti due set a zero contro il tedesco Jan-Lennard Struff: 7-6 (5) 6-2 lo score. IL serbo però è sotto 2-5 nella terza partita.

12.33 Il tedesco Philipp Kohlschreiber elimina lo statunitense Marcos Giron in tre set con lo score di 7-5 6-1 6-2.

10.59 Il greco Stefanos Tsitsipas elimina l’azzurro Salvatore Caruso con il netto score di 6-0 6-2 6-3.

10.58 Nel torneo femminile Asheigh Barty (Australia) rimonta e batte Lesia Tsurenko (Ucraina) per 5-7 6-1 6-1.

10.15 Nel torneo femminile la statunitense Caty McNally elimina l’australiana Samantha Stosur con un perentorio 6-1 6-4.

9.20: Arriva la conferma, da Eurosport, che tutti i match ancora da disputare (outdoor) sono stati cancellati. Pertanto, Sinner, Fognini, Travaglia e Giustino non torneranno in campo quest’oggi.

8.01: Gli organizzatori degli Australian Open continuano a prendere tempo nella speranza che il tempo migliori e si possa tornare a giocare. Ora è il rinvio è fissato non prima delle 9.30 italiane.

7.59 Si gioca soltanto sui campi principali, dotati di tetto: il bulgaro Grigor Dimitrov elimina l’argentino Juan Londero per 4-6 6-2 6-0 6-4, mentre nel derby statunitense Cori Gauff elimina Venus Williams per 7-6 (5) 6-3.

7.10: La pioggia prosegue ad essere protagonista a Melbourne e il rinvio ora si è protratto alle 8.30 italiane

6.50: La pioggia continua a cadere incessantemente su Melbourne e il rinvio ora è alle 07.30 italiane.

6.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane.

5.53: Roger Federer timbra il cartellino e supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 l’americano Steve Johnson e vola al secondo turno dove lo attende uno tra il qualificato Halys e il serbo Krajinovic.

5.46: Nel frattempo Petra Kvitova (n.8 del mondo) ha vinto il derby ceco contro Siniakova per 6-1 6-0 e se la vedrà al secondo turno contro la spagnola Badosa Gibert.

5.41: Davvero difficile capire se e quando il gioco potrà riprendere sui campi a Melbourne. La pioggia continua a cadere incessantemente e si gioca solo sul Centrale e sul Margaret Court Arena.

5.36: Stando a quanto viene comunicato dall’organizzazione, non si scenderà in campo almeno fino alle 16.00 locali, quindi fono alle 06.00 italiane.

5.10: In questo momento si gioca solo sul Centrale con Federer in campo contro Johnson, mentre sono fermi i match che vedono protagonisti Fognini, Sinner, Travaglia e Giustino in questo momento.

5.01: Arriva la pioggia a Melbourne e i campi non coperti non possono consentire lo svolgimento dei match.

4.32: Da segnalare i successi del lituano Berankis (6-4 6-2 6-2) contro lo spagnolo Berankis, del britannico Evans (3-6 4-6 6-1 6-2 6-3) contro l’americano McDonald, del giapponese Nishioka (6-4 3-6 6-2 7-6 (1)) contro il serbo Djere.

4.30: Forniamo alcuni aggiornamenti per quanto concerne il tabellone maschile: esce di scena il canadese Shapovalov (n.13 del mondo), sconfitto dall’ungherese Fucsovics (n.67 ATP) per 6-3 6-7 (7) 6-1 7-6 (3). Il magiaro attende l’esisto della sfida tra Sinner e Purcell.

4.05: Diamo alcuni aggiornamenti dal tabellone maschile: la cinese Zhu batte 6-4 1-6 7-6 (5) la svizzera Golubic, che affronterà la vincitrice della sfida tra Riske e Wang. Missione compiuta per Serena Williams che sconfigge Potapova per 6-0 6-3 e attende la vincente della sfida tra Zidansek e Han.

3.07: Missione compiuta per Matteo Berrettini che supera agevolmente l’australiano (wild card) Andrew Harris (n.162 del mondo) per 6-3 6-1 6-3 ed accede al secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano Sandgren e l’argentino Trungelliti.

2.55: Termina il primo incontro del singola maschile a Melbourne: lo statunitense Querrey (n.48 del mondo) supera con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 il croato Coric (n.28 del mondo) e approda al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra il lituano Berankis e lo spagnolo Carballes Baena.

2.39: Termina l’avventura australiana della nostra Martina Trevisan. L’azzurra, proveniente dalle qualificazioni, si è dovutare arrendere all’americana Sofia Kenin (n.15 del mondo) con lo score di 6-2 6-4. La statunitense se la vedrà nel prossimo round con la vincente del match tra l’americana Li e l’australiana Cabrera. Missione compiuta anche per la testa di serie n.13 del tabellone Petra Martic che batte 6-3 6-0 l’americana McHale (n.81 WTA) ed accede al prossimo turno dove affronterà la tedesca Goerges.

2.36: Continuano a terminare i confronti validi per il primo turno del tabellone femminile: la campionessa in carica Naomi Osaka ha sconfitto la ceca Bouzkova con lo score di 6-2 6-4 e accede al secondo round dove affronterà la cinese Zheng, impostasi per 6-3 6-2 contro la russa Kalinskaya.

2.10: Primi match che vanno in archivio nel tabellone femminile in questo primo turno: la spagnola Badosa Gibert (n.95 WTA) batte 6-1 6-0 la svedese Larsson (n.213 del ranking) ed accede al secondo round dove affonterà la vincente tra Siniakova la testa di serie n.7 Kvitova, finalista l’anno scorso. 6-1 6-2 lo score in favore della tedesca Goerges (n.38 del mondo) che supera la slovacca Kuzmova (n.61 WTA) e prossima avversaria sarà la vincente tra la testa di serie n.13 Martic e l’americana McHale.

1.27: Sale a sette il computo dei giocatori azzurri che faranno il loro esordio quest’oggi negli Australian Open 2020 di tennis a Melbourne. Oltre a Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso e a Martina Trevisan, ci sarà anche Lorenzo Giustino. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA

1.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2020 di tennis. Sul cemento di Melbourne andrà in scena una giornata in cui tanta Italia vi sarà, al pari di campioni affermati.

Il programma completo degli Australian Open (20 gennaio) – I risultati degli Australian Open (20 gennaio)

