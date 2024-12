Nel dinamico settore dei bookmaker e casinò online in Italia, William Hill si è affermato come uno dei migliori siti scommesse con un marchio di lunga data, attivo in molti Paesi.

Questa pagina fornisce informazioni aggiornate e dettagliate su William Hill, includendo una recensione che copre tutti gli aspetti principali dell’esperienza utente, come l’offerta di gioco, i bonus di benvenuto e il servizio clienti.

Recensione William Hill: struttura sito

La grafica della homepage del sito William Hill che opera in Italia con concessione numero 15038 è elegante, e i colori predominanti sono il blu scuro, il bianco e il giallo dei tasti. Tuttavia, i caratteri potrebbero risultare un po’ piccoli per alcuni utenti.

Accanto al logo di William Hill, nella fascia in alto, si trovano i collegamenti rapidi alle principali sezioni del sito:

Scommesse

Casinò

Casinò Live

Bingo

Poker

News

Un sottomenu posto sulla barra inferiore permette di accedere con un click a Home, Promozioni e al William Hill Club.

Recensioni William Hill bonus benvenuto









L’operatore si distingue per l’offerta di una serie di bonus William Hill per i nuovi giocatori che effettuano la registrazione al sito scommesse e casinò per la prima volta. Le promozioni William Hill includono bonus senza deposito e bonus scommesse e bonus casinò che utilizza come incentivo per attrarre nuovi utenti sul sito.

I clienti che aprono un conto utilizzando un codice promozionale William Hill non sono i soli che possono beneficiare delle offerte proposte dal bookmaker.I vantaggi e le offerte WH sono disponibili anche per coloro che dispongono di un conto, come strumento di fidelizzazione.

Proposta di gioco William Hill scommesse: cosa dicono i giocatori

La varietà di eventi sportivi su cui è possibile scommettere è variegata e ricca e include anche eventi di altro tipo. Qui vediamo le principali opzioni di scommessa:

Automobilismo

Baseball

Basket

Bocce

Calcio

Ciclismo

E-Sport

Football Americano

Freccette

Golf

Hockey su ghiaccio

Motociclismo

Olimpiadi

Pallanuoto

Pallamano

Politica

Pugilato

Rugby

Tennis

Tennis Tavolo

Volley

Scommesse su Eventi

Le alternative a disposizione cambiano nel tempo e man mano William Hill integra nuove discipline e tornei e competizioni all’interno della propria offerta.

William Hill scommesse live

Per quanto riguarda le scommesse live, William Hill prevede al momento la possibilità di scommettere durante il corso degli eventi relativi a

Calcio

Tennis

Basket

Non si esclude che questa lista possa essere modificata e includere altri sport.

Mercati disponibili per le scommesse sportive

William Hill offre una vasta gamma di mercati scommesse, con oltre 500 quote per partita di Serie A, suddivise in 10 categorie. Tra queste ci sono mercati principali come l’esito finale 1X2, e mercati più specifici come corner, cartellini, marcatori e risultati in diverse fasce temporali, permettendo scommesse su aspetti dettagliati dell’evento sportivo.

Inoltre, sono disponibili scommesse avanzate come le Combo, che combinano più scommesse in una sola, proposte dallo staff di William Hill. Sopra la sezione dei mercati, c’è una parte a cascata che fornisce dati statistici aggiornati.

Quote William Hill e payout

Un elemento chiave nelle recensioni di William Hill è il calcolo del payout, che misura quanto siano vantaggiose le quote offerte. Prendiamo come esempio la partita di Serie A tra Roma e Salernitana con le seguenti quote:

Vittoria Roma: 1.47

Pareggio: 4.20

Vittoria Salernitana: 7.50

Calcoliamo il payout:

Payout=1/[(1/1.47)+(1/4.20)+(1/7.50)]×100%=1/1.051×100%=11.051×100%=95.14%

Questo indica che il payout di William Hill per questa partita è del 95.14%.

Si tratta di un ottimo score che piazza sicuramente William Hill tra i siti scommesse più gettonati.

William Hill casinò recensioni

Oltre al servizio di bookmaking, William Hill ha allargato la sua proposta, coprendo tutte le categorie principali attualmente disponibili nel panorama del gioco legale in Italia.

Questo significa che chi si iscrive a William Hill può giocare a

Casinò

Casinò live

Bingo

Poker

Il casinò di William Hill propone Slot machine, Roulette, Giochi di carte e altro.

In tutti i giochi del casinò William Hill vengono offerte informazioni dettagliate e aggiornate, cliccando sulla “i” in alto a destra nell’immagine in miniatura. Si tratta di un elenco completo del funzionamento del titolo, oltre a dettagli importanti relativi a RTP e meccaniche di gioco. Un dettaglio non trascurabile che aumenta la trasparenza di William Hill verso i propri utenti.

Bingo e Poker su William Hill

William Hill propone diverse stanze, con costi per cartella variabile, indicando in maniera chiara il numero degli utenti attualmente collegati e il valore massimo della potenziale vincita.

La presenza di un numero adeguato di sale è sufficiente per offrire una partita ogni 2 minuti, per una proposta di gioco continua lungo tutta la giornata.

Gli appassionati di Poker possono decidere se aprire la suite direttamente dal browser o scaricare gratuitamente il programma per un’esperienza d’uso ottimizzata al 100%.

Recensioni William Hill pagamenti

Nella nostra recensione di William Hill, abbiamo preso anche in considerazione le modalità di ricarica e prelievo. Ecco i principali metodi disponibili:

Strumento di pagamento Ricarica Prelievo Carta di credito ✔ ✔ Postepay ✔ Voucher William Hill ✔ Paysafecard ✔ ✔ Portafogli elettronici (Paypal, Skrill, Neteller) ✔ ✔ Bonifico bancario ✔ ✔

I tempi per l’elaborazione dei pagamenti variano da metodo a metodo. Inoltre, i prelievi possono essere effettuati solo dopo che il giocatore abbia completato la convalida della propria identità tramite l’invio a William Hill di una copia del documento d’identità utilizzato alla registrazione.

Sicurezza e affidabilità William Hill

Un altro elemento molto discusso tra gli appassionati di gioco d’azzardo è se il sito in questione sia sicuro per le transazioni e credibile. La risposta a questo dubbio, constatabile su centinaia di recensioni William Hill online è che il sito è meritevole di fiducia in quando è legale e regolato da ADM, l’autorità che si occupa di regolamentare il gioco online in Italia.

A prova di ciò, vi è la presenza del logo ADM sul sito dell’operatore così come il numero di licenza in bella vista. I giocatori non hanno nulla da temere, in quanto William Hill rispetta tutti i parametri per operare in piena legalità.

Recensione William Hill app per dispositivi mobili

L’App William Hill è uno strumento multifunzionale che offre tutta la proposta di gioco del sito desktop, ovvero scommesse e giochi da casinò, anche su smartphone. Attualmente, sono due le app, compatibili con Android e iOS, disponibili: Scommesse e Casinò.

L’app Scommesse di William Hill permette di piazzare scommesse in tempo reale su tutti gli eventi sportivi quotati sul sito ufficiale, con un semplice tap. Inoltre, la WHTV, il servizio di streaming William Hill integrato nell’app, permette agli utenti di seguire molti eventi sportivi in diretta.

Per quanto riguarda il Casinò, l’app William Hill Giochi di Casinò propone centinaia di giochi selezionati dalle parti viste sopra (non tutti i giochi sono compatibili con smartphone).

Mentre i possessori di dispositivi Apple possono scaricare l’app direttamente da App Store, i giocatori che detengono uno smartphone Android dovranno utilizzare le app provenienti da fonte sconosciute e scaricare l’app dal sito dell’operatore, in quanto non presente sul Play Store Google.

Assistenza clienti William Hill

Il supporto clienti è un altro fattore da tenere in considerazione nella scelta di un bookmaker o un casinò online. William propone innanzitutto una sezione dedicata alle domande frequenti che i giocatori possono usare per risolvere gli intoppi durante l’uso della piattaforma di gioco in piena autonomia.

Chiaramente, un sito di questa portata non poteva farsi mancare un canale di supporto diretto in caso di necessità. Per questo propone il supporto clienti via chat disponibile tutti i giorni dalle 8.00 alle 01:00.

FAQ – William Hill recensioni

Il sito di William Hill è sicuro?

William Hill utilizza tecnologie SSL (Secure Sockets Layer) per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali degli utenti. Inoltre, si tratta di una piattaforma autorizzata dall’ADM (ex AAMS).

Come scaricare l’app William Hill su Android?

Dal momento che l’applicazione William Hill non è presente sul Play Store di Google, i giocatori possono scaricarla in tutta sicurezza tramite il sito ufficiale. Dovranno poi approvare l’installazione dell’app dalle impostazioni del dispositivo, come descritto sul sito William Hill.

Posso usare lo stesso conto gioco William Hill su sito web e app?

La risposta è sì. Ciascun giocatore può creare un solo conto gioco e potrà utilizzarlo indifferentemente sia effettuando l’accesso dal sito che dall’applicazione sullo smartphone.

Quali sono le recensioni di siti scommesse simili a William Hill?