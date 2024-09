I siti scommesse AAMS sono piattaforme di gioco d’azzardo online che operano in Italia grazie a una licenza conferita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nota in precedenza come AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato).

Questa concessione GAD è essenziale per operare legalmente nei confini italiani e dà la garanzia che i siti scommesse siano regolamentati e sicuri per tutti gli utenti. Lo stemma dell’ADM è sinonimo di affidabilità nel settore del gioco d’azzardo in Italia: scegliere un sito di scommesse straniero senza questa licenza significa correre rischi evitabili, fra cui anche il rischio di subire sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, penali.

I migliori siti scommesse AAMS





Iscriversi e giocare sui migliori siti scommesse AAMS è sicuramente una scelta saggia sotto vari punti di vista. Prima di tutto, la sicurezza è garantita dall’ADM, un ente statale che monitora con attenzione tutti gli operatori e assegna le concessioni solo a realtà aziendali solide e affidabili.

Nella tabella seguente elenchiamo i migliori siti scommesse e casinò ADM che offrono piattaforme sicure e certificate su cui giocare d’azzardo in tutta legalità.

Generalmente, questi siti offrono un’interfaccia utente moderna e facile da fruire, con alti standard qualitativi e molte risorse utili come statistiche dettagliate e trasmissione in diretta streaming. Un altro punto non trascurabile è la presenza di un’assistenza clienti reattiva e disponibile, pronta a risolvere eventuali problemi con tempestività.

Elementi caratterizzanti dei siti scommesse AAMS

I siti scommesse ADM presentano alcune caratteristiche che li distinguono dai siti non regolamentati. In primo luogo, questi siti devono rispettare rigide norme stabilite dall’ADM, che riguardano vari aspetti come la protezione dei giocatori, tramite l’applicazione delle linee guida sul Gioco Responsabile, l’attività di controllo sugli iscritti e la sicurezza delle transazioni. Inoltre, i siti con licenza AAMS propongono un palinsesto ampio e profondo, con centinaia di opzioni di gioco su sport tradizionali come calcio, basket e tennis, oltre a eventi più specifici come le corse dei cavalli e gli eSports.

Criteri per scegliere i migliori siti scommesse AAMS

Sono decine gli aspetti che possono influenzare la scelta fra i migliori siti scommesse AAMS ma sono 3 quelli più importanti

Proposta di gioco: sarebbe del tutto inutile iscriversi a un sito autorizzato dall’ADM e poi accorgersi che non offre le quote di proprio interesse. Ecco perché bisogna optare per piattaforme complete di scommesse pre-partita e live con decine di discipline fra cui scegliere. Quote: le piattaforme più orientate al cliente propongono quote competitive, garantendo ai giocatori le migliori condizioni per le loro scommesse. Strumenti per il Gioco Responsabile: tutti i siti AAMS offrono gli strumenti di base ma alcuni vanno oltre, con reminder frequenti, test di autovalutazione e servizi di supporto agli utenti, così che sia più semplicemente mantenere il controllo sull’attività di gioco.

Sicurezza e regolamentazione sui siti scommesse AAMS

La sicurezza è probabilmente l’aspetto che caratterizza maggiormente i siti scommesse AAMS. All’interno dello sconfinato mondo del gioco d’azzardo legale, avere una legislazione così chiara, stringente e a tutela degli utenti fa dell’Italia un punto di riferimento a livello internazionale.

Le piattaforme legali in Italia rispettano elevati standard di sicurezza informatica, utilizzano sistemi crittografici di ultima generazione e sottopongono tutti gli utenti alla procedura di controllo dei documenti per la convalida dell’account, così come prescritto dalla legge.

Gioco responsabile sui siti scommesse AAMS

I siti scommesse AAMS adottano una serie di misure per garantire che l’ambiente di gioco sia improntato a principi di equità, trasparenza e responsabilità. Vengono quindi applicate normative e sono messi a disposizione degli utenti alcuni strumenti fra cui:

Limiti di deposito: al momento della registrazione, e anche in seguito a cadenze regolari, i giocatori possono fissare limiti di ricarica giornalieri, settimanali o mensili. Grazie a questi, si possono prevenire comportamenti di gioco mossi dall’emotività.

al momento della registrazione, e anche in seguito a cadenze regolari, i giocatori possono fissare limiti di ricarica giornalieri, settimanali o mensili. Grazie a questi, si possono prevenire comportamenti di gioco mossi dall’emotività. Autosospensione ed esclusione: gli utenti hanno la possibilità di auto-escludersi a tempo indeterminato o sospendersi da uno o tutti i siti di scommesse ADM. È infatti presente un registro, tenuto proprio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’interno del quale sono presenti i nomi degli utenti che vogliono prendersi una pausa dal gioco, così da evitare che si registrino su altre piattaforme.

gli utenti hanno la possibilità di auto-escludersi a tempo indeterminato o sospendersi da uno o tutti i siti di scommesse ADM. È infatti presente un registro, tenuto proprio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all’interno del quale sono presenti i nomi degli utenti che vogliono prendersi una pausa dal gioco, così da evitare che si registrino su altre piattaforme. Informazioni utili e supporto: i siti autorizzati dall’AAMS / ADM offrono risorse informative e strumenti di supporto per affrontare eventuali problemi di gioco compulsivo, tra cui link a organizzazioni specializzate, tabelle aggiornate con le probabilità di vincita e associazioni di sostegno.

