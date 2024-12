LeoVegas è un sito di scommesse e casinò online autorizzato dall’ADM (ex AAMS). Opera con regolare licenza numero 15011 e si presenta come uno dei siti scommesse più in voga in Italia.

In questa recensione Leovegas forniremo una valutazione sulla qualità del servizio offerto, analizzando diversi fattori come interfaccia, promozioni, sport e casinò, metodi di pagamento, sicurezza, app e servizio clienti.

Panoramica su LeoVegas.it

LeoVegas è un rinomato sito di giochi online, che svolge la propria attività digitale tramite un portale dominato dal colore arancione e suddiviso nelle seguenti macro sezioni:

Casinò

Casinò Live

Sport

Dal lancio nel 2011, LeoVegas ha affinato la propria proposta di gioco, specializzandosi nelle slot machine (sono più di 1.000 titoli in totale a disposizione degli utenti) e nel casinò online (anche in versione live). A fianco del “core business” è sempre presente un’area dedicata alle scommesse sportive, dal layout semplice e minimal.

Attualmente l’operatore propone diverse offerte di benvenuto Leovegas, ognuna delle quali è collegata a una delle tre macro sezioni del sito (elencate più in alto). Le offerte non sono cumulabili e sono disponibili una sola volta per utente, a seguito dell’iscrizione al portale di gioco.

Per la partecipazione ai bonus Leovegas, diversamente da come avviene per alcuni operatori online, non è necessario utilizzare un codice promo Leovegas né alla registrazione né al deposito. Questo potrebbe tuttavia cambiare in futuro, ed è pertanto consigliabile verificare i termini delle promo prima di aderirvi.

Scommesse sportive Leovegas

Sebbene non sia la sezione più curata del sito, LeoVegas offre un’area scommesse che soddisfa utenti occasionali e scommettitori standard e che comprende oltre 20 discipline e include gli sport seguenti:

Calcio

Tennis

Basket

Australian Rules

Baseball

Beach Volley

Esport

Floorball

Football americano

Formula 1

Freccette

Golf

Hockey su Ghiaccio

Pallamano

Pallavolo

Pugilato

Rugby League

Rugby Union

Snooker

Sport Invernali

Tennis

Tennis Tavolo

TV & Spettacolo

LeoVegas offre anche dirette streaming e ha introdotto la funzionalità cash out, che consente agli utenti di liquidare in anticipo le scommesse, permettendo un profitto anticipato e un maggiore controllo sul bankroll.

Scommesse live Leovegas

Le opzioni di scommesse live includono discipline quali

Calcio

Tennis

Basket

Tennis Tavolo

Esports

Hockey su Ghiaccio

Il catalogo di sport è in costante aggiornamento per entrambe le tipologie di puntata, pre-match e in tempo reale.

Mercati disponibili

Rispetto ai principali bookmaker AAMS in Italia, è comprensibile aspettarsi meno mercati su LeoVegas. I mercati sono le diverse tipologie di scommesse offerte.

Per esempio, nella partita di calcio tra Italia e Olanda per la Nations League, LeoVegas offriva numerose quote suddivise in vari mercati:

Doppia chance

Tempo regolamentare

Primo, secondo tempo

Goal totali

Angoli

Cartellini nella partita e per squadra

Tiri nella partita e per squadra

Falli nella partita e per squadra

Statistiche di squadra

1×2 con Handicap

Questa varietà è buona e in linea con la media del settore in Italia.

Quote Leovegas e Payout

Nelle recensioni di LeoVegas, la valutazione delle quote nella sezione sport è sempre presente. Utilizzando la partita dell’Italia come esempio, è possibile calcolare il payout per valutare la qualità delle quote offerte.

Il payout di un evento si calcola con la formula: Payout (%) = 1 / (1/Quota A + 1/Quota B + 1/Quota C) * 100

dove Quote A, Quote B e Quote C sono i tre possibili esiti (Olanda, Pareggio, Italia).

Inserendo le quote di LeoVegas: Payout (%) = 1 / (1/2.38 + 1/3.65 + 1/3.00) * 100

Il risultato è un payout di circa 95,45%, che è buono anche se non eccezionale.

Leovegas casinò recensioni

Il casinò di LeoVegas è il punto di forza della sua offerta di gioco, con due pilastri principali:

Slot machine

Casinò live

LeoVegas offre oltre 1.000 slot machine diverse, facilmente accessibili cliccando su “Prova il gioco” che appare passando il cursore sull’immagine della slot. La navigazione è agevolata da pulsanti che categorizzano le slot in popolari, nuove, con jackpot, ecc., oltre a una barra di ricerca per chi ha un titolo specifico in mente.

Il casinò live di LeoVegas include 29 tavoli in lingua italiana, con alcune opzioni esclusive. Inoltre, ci sono decine di tavoli in lingua inglese che offrono sia giochi da tavolo classici sia moderni game show, gestiti da importanti brand come Pragmatic Play ed Evolution.

Strumenti pagamento Leovegas

LeoVegas fornisce vari metodi di pagamento sicuri e ampiamente utilizzati in Italia per depositi e prelievi. Segue la normativa anti-riciclaggio, che richiede che i prelievi siano effettuati utilizzando gli stessi metodi di pagamento precedentemente utilizzati per i depositi.

Metodo pagamento Leovegas Deposito Prelievo Skrill, Paypal ✔ ✔ Visa, Mastercard ✔ ✔ Postepay ✔ ✔ ApplePay ✔ Paysafecard ✔ Bonifico bancario ✔ ✔

I prelievi su LeoVegas sono immediati con gran parte dei metodi di pagamento supportati, nello specifico Skrill e Paypal. Il prelievo invece impiega tra i 2 ed i 5 giorni lavorativi con VISA, Mastercard e PostePay. Entro 2 giorni il prelievo con Bonifico Bancario via Trustly.

Sicurezza e affidabilità Leovegas

La sicurezza è fondamentale quando si tratta di siti di scommesse e casinò online sui quali è possibile puntare soldi veri. Leovegas è un sito sicuro, sulla base di questi indicatori:

Collaborazione con fornitori di software di alto livello: NetEnt, Microgaming, Big Time Gaming, Evolution e Pragmatic Play.

Autorizzazione dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ora diventata ADM) in Italia, con la concessione 15011.

Implementazione di meccanismi di Gioco Responsabile che permettono agli utenti di limitare i depositi o bloccare il proprio account.

Fornitura dell’elenco degli RTP (Return to Player) degli ultimi mesi per una maggiore trasparenza sulle probabilità di vincita.

Utilizzo della tecnologia Secure Socket Layer Version 3 (SSLv3) per la sicurezza dei dati personali e finanziari degli utenti, con certificati SSL autenticati da Thawte.

Valutazione accettabile su Trustpilot basata sulle recensioni di Leovegas degli utenti.

Le singole esperienze possono essere diverse, ma in linea generale l’operatore è sicuro e affidabile.

App Leovegas: recensione utenti

Come gran parte degli operatori di gioco d’azzardo legale, anche questo bookmaker prevede l’app mobile Leovegas per poter sia effettuare la registrazione a Leovegas che per accedere da smartphone al proprio conto gioco ed effettuare scommesse e giocare ai giochi del casinò tradizionale e del casinò live.

L’app di questo operatore ha vinto diversi premi, tra cui “Mobile Operator” agli EGR Nordic Awards 2020 e agli International Gaming Awards del 2019, e altri riconoscimenti per l’eccellenza nella tecnologia mobile. Le funzionalità del sito sono accessibili su dispositivi iOS e Android, offrendo velocità e qualità eccezionali.

Per scaricare l’app, i possessori di dispositivi iOS potranno recarsi sull’App Store. Chi usa un Android potrà scaricare l’app dal sito Leovegas e dovrà autorizzarla dalle impostazione garantendo accesso ad app di origine sconosciute.

Assistenza clienti Leovegas: opinioni e recensioni

Un aspetto fondamentale nelle recensioni di Leovegas è l’assistenza clienti. Le opzioni di supporto disponibili includono:

Telefono:0200620264

Email:support-it@leovegas.com

Chat disponibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 00:00

Leovegas prevede, inoltre, una sezione per auto-assistenza dove il giocatore può individuare le info necessarie a risolvere i problemi più comuni.

Recensioni Leovegas – FAQ

Si può giocare a Leovegas da smartphone?

Sì, oltre al sito ottimizzato per dispositivi mobile, si può scaricare l’app nativa Casinò di LeoVegas per un’esperienza d’uso ancora più ottimizzata per device dallo schermo ridotto.

Cosa significa convalida dell’account?

La convalida dell’account, conosciuta anche come verifica, è una procedura che consiste nella convalida dei documenti, come da legge. La verifica dell’identità consiste nell’invio di una copia di un documento di identità valido affinché Leovegas possa effettuare i controlli necessari.

Devo pagare le tasse su eventuali vincite al sito Leovegas?

No, tutte le vincite maturate sui siti di scommesse e casinò online AAMS sono esentasse poiché i concessionari autorizzati fungono da sostituti d’imposta.

