La Formula 1 è la competizione più prestigiosa e seguita nel competitivo campo del Motorsport. L’Italia ha intrecciato da sempre la sua storia con l’evoluzione dei bolidi a quattro ruote: basta citare il nome che nell’immaginario comune è legato più di tutti alla velocità, Ferrari.

Da decenni, questa disciplina si è aperta anche al mondo delle scommesse sportive, grazie alla presenza di piattaforme moderne e sicure che seguono i Gran Premi e le qualifiche, fornendo quote aggiornate in tempo reale.

In questo articolo si potranno trovare i migliori siti scommesse per puntare sulle gare di F1 oltre a un elenco dettagliato dei fattori che il lettore dovrebbe considerare per scegliere il bookmaker più adatto a lui.









































































Siti scommesse F1 – Panoramica operatori

La Formula 1 ha una storia molto avvincente che risale al primo Dopoguerra: nel 1950, infatti, si tenne il primo campionato mondiale. Da allora, nel corso dei decenni, si sono avvicendati piloti iconici a bordo delle macchine più veloci.

Parliamo di nomi come Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Fenomeni capaci di scrivere pagine memorabili di questo sport. Recentemente, la cronaca è stata dominata dalle battaglie di giovani talenti come Max Verstappen e Charles Leclerc. Se gli interpreti cambiano, una cosa rimane immutabile: lo spettacolo e la velocità.

Un tempo riservate a pochi Paesi e in alcuni esercizi commerciali fisici, con l’evoluzione della tecnologia, le scommesse sulla Formula 1 si sono aperte a milioni di utenti grazie ai siti scommesse Formula 1 online. Questi portali sono raggiungibili da chiunque con un dispositivo elettronico e una connessione a internet, all’interno dei quali si possono trovare decine di mercati per scommettere sui Gran Premi, dalle puntate sui vincitori delle gare ai mercati più di nicchia come il numero di pit stop o l’eventuale assegnazione di penalità.

Qui, una raccolta delle recensioni dei siti scommesse Formula 1 per farsi un’idea degli stessi da diversi punti di vista.

Fattori da considerare per scegliere i migliori bookmaker per la Formula 1

Quando si tratta di scegliere i migliori siti scommesse formula 1, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per assicurarsi un’esperienza di scommessa sicura e piacevole.

Quote di livello.

Profondità e varietà dei mercati di scommessa.

Offerte e promozioni.

Funzionalità live e streaming.

Sicurezza e affidabilità.

Quote di livello

Le quote sono il valore numerico che determinano la vincita potenziale di qualsiasi scommessa. Dovendo scegliere un sito che offra le quote per la Formula 1, vale la pena spendere un po’ di tempo per confrontare le proposte, così da concentrarsi con le piattaforme che propongono le quote più alte.

Ovviamente, non si tratta dell’unico elemento da prendere in considerazione. Ma, visto che i siti ADM offrono standard di sicurezza alti e simili fra loro, un minimo di confronto fra le quote può essere utile.

Profondità e varietà dei mercati di scommessa

Un altro aspetto importante riguarda l’effettiva proposta di gioco, ovvero il numero e la tipologia di mercati su cui è possibile scommettere. In generale, bisognerebbe prediligere i siti che offrono una maggior numero di opzioni, dando più libertà agli utenti di diversificare le loro puntate.

Le categorie fondamentali di scommesse sulla Formula 1 sono 3, ovvero scommesse pre match, dal vivo e antepost. Ecco un elenco dei principali mercati di scommessa sulla Formula 1 che si dovrebbero trovare in un bookmaker di spessore:

Vincitore della gara. Piazzamento sul podio. Pole position. Giro più veloce. Testa a testa (chi arriverà primo fra 2 piloti). Vincitore del Campionato piloti (antepost). Vincitore del Campionato costruttori (antepost). Numero di pit stop. Primo ritiro. Safety Car (Sì / No).

Offerte e promozioni

Bonus di benvenuto e promozioni specifiche per la Formula 1 sono un altro fattore che dovrebbe influenzare la scelta del bookmaker. Ricordando l’importanza dei “Termini e Condizioni” dell’offerta, vale dedicare un po’ di tempo a confrontare le offerte per cercare i bonus più adatti alle proprie corde.

E nessuno vieta di iscriversi a più siti per cogliere le opportunità dei diversi bonus di benvenuto, confrontando anche le quote offerte sui vari portali.

Funzionalità live e streaming

La possibilità di seguire le gare in diretta è un enorme vantaggio per gli appassionati. I siti scommesse streaming Formula 1 permettono agli utenti di guardare le gare dal vivo, spesso chiedendo agli utenti di creare un account e avere del saldo disponibile sul proprio saldo.

Chi lo desidera, potrà poi piazzare le proprie giocate, sulla base delle informazioni raccolte guardando la gara o le qualifiche.

Sicurezza e Affidabilità

Concludiamo con l’aspetto più importante: quando si sceglie un sito di scommesse, infatti, la sicurezza non dovrebbe mancare mai. Tutti i portali per il betting legale in Italia sono autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) e sono in possesso di un codice di 5 cifre (Concessione GAD).

Oltre a questi requisiti di base, già sufficienti per garantire una piena affidabilità, i migliori siti scommesse per la Formula 1 applicano misure di sicurezza ulteriori, come l’autenticazione a più fattori e sistemi crittografici a protezione dei dati dei propri utenti.

FAQ

Basta essere maggiorenni per registrarsi a un sito scommesse Formula 1?

La maggiore età è un requisito di legge per iscriversi ai bookmaker autorizzati dall’ADM che quotano la Formula 1, oltre alla residenza in Italia e al possesso di un documento di identità in corso di validità.

Quali documenti bisogna fornire in fase di registrazione?

Per completare la convalida dell’account bisogna inviare una copia fronte e retro di un documento in corso di validità come Carta d’identità, Patente di guida o Passaporto.

Si possono seguire le gare di Formula 1 in diretta sui siti scommesse?

Solo sulle piattaforme che le trasmettono in streaming e le includono nel proprio palinsesto.

Ecco i siti di scommesse per altri sport: